В плену алкоголизма: почему люди начинают пить и как избавиться от вредной привычки

3 октября 2024 года отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. В материале РИАМО разбираемся вместе с наркологом, психиатром и психотерапевтом Василием Шуровым, почему человеку так трудно перестать пить.

Почему человек начинает пить

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У нас есть био-психо-социо-духовная модель, поэтому говорить, почему конкретный человек стал пить, надо комплексно, говорит Василий Шуров.

«Во-первых, алкоголь — это депрессор центральной нервной системы. В маленьких дозах он дает подъем дофамина, поэтому люди могут повеселиться, потанцевать, им легче раскрепоститься.Или могут погрустить, если надо кого-то помянуть, например. При увеличении дозы алкоголь уже воздействует на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, соответственно возникает психическое торможение», — объясняет эксперт.

В состоянии опьянения отключается кора головного мозга, а вместе с этим кажется, что уходят заботы, тревоги, социальные ограничения.

«Вот этот момент истины, когда выпивший человек может вести себя как ему вздумается совершенно спокойно, ну он же пьяный, ему все можно. И как результат, человеку начинает нравиться состояние опьянения, он его повторяет. Вначале находит под это благовидные мотивы, потом происходит сдвиг мотива на цель, то есть больше уже ничего ему не нужно. Главное — иметь возможность „одурманивать” мозг. Так и постепенно человек вовлекается в зависимость», — заключает Шуров.

Поэтому алкоголик стремится повторить чувство опьянения.

Почему так трудно бросить пить

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Нарколог и психиатр Василий Шуров утверждает, что виной всему — биохимические изменения в мозге, которые происходят вследствие употребления алкоголя.

«При всякой зависимости возникает изменение биохимии мозга и затем деградация личности, проявляются все дефекты характера, лживость, необязательность, желание вести паразитический образ жизни, ну и, соответственно, такому деформированному человеку с „зависимым“ мозгом уже безумно тяжело остановиться», — говорит эксперт.

Бокал вина в день — алкоголизм?

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Отвечая на этот вопрос, нарколог предлагает вспомнить, менялось ли количество выпитого спиртного, например, на протяжение последних двух лет. Если раньше это был бокал вина в день за ужином, а теперь хочется выпить чаще — то можно говорить уже о зарождающемся алкоголизме.

«Бокал вина в день в течение всей жизни, наверное, это не зависимость, хотя редко кому удается так продержаться. Ну, чтобы не было иллюзий, я предлагаю вспомнить тем, у кого бокал вина в день — это норма, вот о чем: а два года назад это тоже был бокал вина? Или все-таки это был бокал вина раз в неделю, а сейчас — бокал вина каждый день? В таком случае, наверное, все-таки речь идет о формирующейся зависимости», — объясняет эксперт.

Конечно, критерии первой стадии алкоголизма достаточно размыты, добавляет Шуров.

«В первую очередь это утрата количественного контроля — то есть когда человек выпивает больше, чем планировал. Также это утрата и ситуационного контроля: например, человеку завтра на работу или за руль, а он все равно пьет. На первой же стадии алкоголизма пропадает рвотный рефлекс к алкоголю. Организм перестает воспринимать алкоголь как интоксикант», — поясняет нарколог.

Очень показательный критерий развивающегося алкоголизма — когда алкоголь становится приоритетным способом получения удовольствия.

«Допустим, есть две компании: одна более веселая, классная, а вторая менее приятная, но там, уверен человек, будет выпивка, и он предпочтет вторую», — приводит пример Василий Шуров.

Можно ли бросить пить самостоятельно

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Бросить пить самостоятельно можно, уверен Шуров, но человек, принявший такое решение, должен перестать себя обманывать.

Чтобы бросить пить, надо:

Признать проблему. Признать свое бессилие перед проблемой.«Нужно сказать себе: „Я пытаюсь бросить пить в течение месяца или до трех срывов“. То есть надо быть честными с собой.Если не получается — идти к специалистам. Получилось – вы молодец», — комментирует врач.

Очень эффективны, по словам нарколога, группы анонимных алкоголиков. «Там групповая психотерапия, поддержка, это очень мощный инструмент, которому уже скоро 100 лет. Он, конечно, высмеивается во всяких комедиях, но это один из немногих работающих инструментов», — добавляет Шуров.

Человек может попытаться бросить пить и амбулаторно, соответственно, он будет пить препараты, стабилизирующие настроение, подавляющие влечение к алкоголю, и работать с психотерапевтом. Если этого будет не хватать, у человека не будет получаться побороть зависимость, то он должен признать свое бессилие перед проблемой и поехать в реабилитацию.

Что делать, если близкий — алкоголик

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По словам Василия Шурова, самая выгодная модель поведения для родственников и близких алкоголика — так называемая «жесткая любовь».

«Родственники алкоголика — это отдельная песня. Столкнувшись с зависимостью, люди попадают в состояние созависимости, когда проявляются все их дефекты характера. Кто-то начинает угодничать и лишать человека последствий, кто-то, наоборот, начинает агрессировать по любому поводу и толкать человека к срыву. На самом деле есть только один эффективный инструмент, он называется „жесткая любовь“. Когда семья отстраняется и говорит: „Мы тебя поддерживаем во всем хорошем, то есть в желании лечиться, мы тебе поможем. Если же ты пьешь — знай, что все последствия твои. Никто не будет стирать твое белье, кормить тебя, выкупать из полиции. Каждый эксцесс решай сам, ну или иди лечись“, заключает врач.