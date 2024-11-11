В бетонном лаваше: зачем в России хотят поставить памятник шаурме

О практике установки необычных памятников в России и о том, что по этому поводу говорит закон, читайте в материале РИАМО.

В Красноярске решили возвести памятник шаурме — автором инициативы выступил руководитель местной сети ресторанов быстрого питания, который направил свое предложение в администрацию. По мнению коммерсанта, необычный монумент не только станет новой городской достопримечательностью, но и поспособствует имиджу Красноярска как центра гастрономического туризма.

Что известно о памятнике шаурме в Сибири

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О том, что в Красноярске захотели поставить памятник шаурме, стало известно 1 ноября — автором идеи выступил руководитель местной сети ресторанов быстрого питания Александр Шаран, который направил советующее обращение с приложенным макетом в городскую администрацию.

«Шаурма — это блюдо, которое давно стало символом уличной культуры. Она объединяет людей вне зависимости от социального статуса, возраста и предпочтений», — говорится в документе.

По словам Шарана, финансирование проекта обеспечат частные пожертвования, в том числе от игроков ресторанного бизнеса.

«Вместе с проектированием, строительными и монтажными работами, а также отделкой ориентировочная стоимость возведения памятника составляет около 6-9 миллионов рублей. Памятник будет состоять из прочного бетона B50. Опора будет выполнена в виде пьедестала, облицованного мрамором или гранитом. Фундамент будет на сваях. Каркас — из арматуры», — сообщил бизнесмен местным журналистам.

Место установки памятника Шаран предложил выбрать посетителям своей сети. Большинство проголосовало за Предмостную площадь. Автор проекта уверен, что увековеченная в бетоне шаурма станет не только новой достопримечательностью города, но и укрепит имидж Красноярска как центра гастротуризма в России. Впрочем, жители города к такой идее отнеслись неоднозначно. Одни, в целом, не увидели в памятнике шаурме ничего плохого, но предложили установить его где-нибудь на окраине города. Другие были более категоричны — вот лишь некоторые из комментариев:

«Что за позорная идея? Установите лучше памятник нашим солдатам. Вот кому нужно памятник ставить, а не жратве» / «Ну нет! У ларька — ставьте. А у городского пространства должно быть иное наполнение. Увековечивание чего-то глобального» / «Может лучше шашлык? Я в ужасе».

Как памятник шаверме ставили в Санкт-Петербурге

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Увековечить, пожалуй, самое популярное блюдо уличной кухни в России пытаются не в первый раз: так, в марте 2021 года стальной памятник шаверме появился на стене дома № 106 по Школьной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В этом здании располагается кафе — и автором памятника стал именно его владелец Роман.

«Я поклонник шавермы с восьми лет. Коренной петербуржец, и дело жизни связал с этим продуктом, развиваю сеть заведений. И считаю, что шаверма — это главный стритфуд в России в будущем. И через лет 50 все будут знать, что шаверма — исконно русское блюдо», — рассказал Роман, назвав шаверму «культом» и «одним из символов города».

Творение бизнесмена быстро стало популярным предметом обсуждения в соцсетях. Правда, в городской администрации памятник, выполненный в форме кисти руки, держащей шаверму, почему-то не оценили. По всей видимости, причина была в том, что стальную конструкцию на стену дома со своим кафе Роман повесил самовольно, безо всяких согласований. В итоге памятник провисел на стене меньше двух недель, после чего его демонтировали. Но отправился он не на помойку, а в кафе Романа, став его своеобразной достопримечательностью.

Можно ли ставить странные памятники в России

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Как говорит в беседе с РИАМО исследователь и историк Ли Офан, проблема установки памятников в городах заключается в том, что до сих пор не сложилось определенной традиции в этом вопросе — каждый населенный пункт действует в своих интересах. Никаких культурных или художественных критериев в этом плане законодательно не утверждено.

«Каждый памятник проходит определенное согласование в органах местной власти. Конечно, „украшение города“ неэтичного содержания, вероятно, не пройдет согласование, но все остальное, как показывает практика, может быть воплощено в жизнь», — отмечает эксперт.

В качестве примера Ли Офан приводит скандальный памятник «Аленке» в Нововоронеже, который вызвал общественный резонанс и простоял лишь три дня. Много вопросов вызывали и дорогостоящие монументы: в частности, монументальный памятник Петру I в Москве авторства Зураба Церетели подвергался серьезной критике при установке, но сегодня уже не вызывает столь негативной реакции.

По мнению специалиста, установка памятника шаурме в Красноярске не имеет исторической обоснованности, которая, как правило, все-таки должна быть. Так, в 2007 году в подмосковных Луховицах был установлен памятник «Огурцу», но это было обосновано связью локации с конкретной агрокультурой. Памятник «Самовару» 2023 года в Туле также отражает историю производства самоваров в городе.

«Что объединяет шаурму и Красноярск, сказать сложно, и чем именно выделяется Красноярск из остальных городов и населенных пунктов нашей страны, где повсеместно делают это блюдо, тоже не просто», — отмечает Ли Офан.

С другой стороны, говорит эксперт, при отсутствии четких критериев в создании каких-либо монументов памятник «Шаурме» имеет право на существование, поскольку не несет в себе какого-либо оскорбления. С учетом достаточно современной архитектуры в Красноярске даже футуристический монумент «Шаурме» может органично вписаться в городской ландшафт.

В то же время доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Гацко указывает на то, что культурная ценность памятника шаурме вызывает большие сомнения, а сам проект, по всей видимости, преследует преимущественно маркетинговые цели.

Как по закону установить памятник в России

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По словам Гацко, инициатором установки памятника может выступить любой желающий: частное лицо, организация или ведомство. Можно предлагать идею по установке — тогда будет проводиться конкурс работ и выбран самый достойный вариант из предложенных. Подготовкой предложений по установке новых памятников в муниципалитетах занимаются соответствующие комитеты и комиссии, в Москве — Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

«Место для размещения памятника утверждает комитет по архитектуре и градостроительству. Департамент культурного наследия Москвы проверяет, чтобы предполагаемое место установки памятника не находилось в охранной зоне», — рассказывает эксперт.

Заключение о художественной значимости памятника дает независимая экспертная комиссия, а все согласования в целом могут тянуться около года. Окончательное решение об установке памятника принимает Мосгордума.

Аналогичный порядок и в Красноярске: целесообразность установки памятника и его культурную ценность определяет специальная комиссия, созданная при департаменте социальной политики городской администрации Красноярска. Окончательное решение об установке памятника принимает Красноярская городская Дума.

Если автору памятника откажут в его установке, он может оспорить это решение вначале в административном, а затем и в судебном порядке. По жалобе может быть назначена экспертиза на установление культурной ценности памятника.

«Если же автор идеи установления памятника реализует свою идею без официального оформления документов и поставит памятник без согласований, это будет считаться самовольной установкой памятника, и виновному придется отвечать в административном порядке», — говорит Гацко.

За самовольное установление памятников граждане и организации будут привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ: нарушителю придется оплатить расходы по демонтажу установленного памятника и благоустройству территории, а также штраф в размере 3-5 тысяч рублей для физических лиц, 8-10 тысяч рублей для должностных лиц и 80-100 тысяч рублей для юридических лиц.