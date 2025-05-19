Туристический Иран: сколько стоит путешествие, когда ехать, что можно и нельзя делать туристам

В последнее время Иран становится все более популярным туристическим направлением у россиян. В материале РИАМО рассказываем о том, что можно посмотреть в Иране, чем он привлекателен для путешественников, а также какие ограничения существуют в этой стране.

Иран – теократическая исламская республика, расположенная на юго-западе Азии. На севере он граничит с Арменией, Азербайджаном и Туркменистаном, на востоке – с Афганистаном и Пакистаном, на западе – с Ираком и Турцией. В стране есть несколько больших акваторий: Каспийское море, Оманский и Персидский заливы и Ормузский пролив.

Курорты Ирана

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Многие туристы выбирают Иран как место пляжного отдыха. Самые популярные курорты для любителей загорать и купаться – острова Киш, Кешм и Ормуз. Здесь создана привычная для путешественников курортная инфраструктура с отелями, магазинами, ресторанами, рынками и торговыми центрами, в некоторых местах предлагают и активный отдых, например, дайвинг или катание на яхте.

Многие туристы выбирают для отдыха курортный город Рамсар, который славится своими лечебными горячими источниками. Также в Иране существуют горнолыжные курорты, самый популярный из который – Дизин.

Что можно посмотреть в Иране

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Иран (он же Персия) – страна с многовековой и очень интересной историей, практически в каждом городе можно найти архитектурные памятники и достопримечательности разных эпох. Например, в Тегеране одна из точек притяжения – Башня Азади (Башня Свободы), которая была построена в честь 2500-летия Персидской империи.

В небольшом городе Кашан – множество дворцов, которые были возведены в разные временные эпохи. Некоторые из них сохранили свой исторический вид, другие были бережно отреставрированы. Вообще, многовековых памятников старины на территории Ирана десятки: от величественных до совсем небольших. Это и дворец Голестан, и крепость Карим-Хана, и деревня Кандован, которая была выстроена (а точнее, вырезана) прямо в скальной породе на склоне горы.

Когда лучше всего ехать в Иран

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Для путешествия по самым туристическим городам Ирана (Тегеран, Шираз, Кашан, Персеполь, Исфахан и Керман) лучше всего подходят периоды с апреля по середину июня и с сентября по середину ноября. Летом во многих районах страны стоит очень жаркая погода (до +50 градусов), а зимы бывают довольно холодными, что делает путешествие не слишком комфортным. Впрочем, иранское лето вполне подходит для посещения горнолыжных курортов страны, а зима – для отдыха на побережье Персидского залива.

Культурные особенности Ирана

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В Иране существует строгий дресс-код, который обязаны соблюдать и местные жители, и туристы. Например, мужчинам нельзя носить шорты и бриджи, а также рубашки с коротким рукавом. Женщины должны одеваться в брюки или юбки, прикрывающие щиколотки, рукава блузок должны закрывать запястье, также обязательно ношение на голове платка. Нельзя надевать яркие, вызывающие наряды, а также облегающую одежду, подчеркивающую фигуру. Женщинам рекомендуется привести себя в «приличествующий» вид уже в самолете и выходить в аэропорт одетой согласно исламским традициям.

В общественном транспорте существует раздельный проезд для мужчин и женщин. Пляжи в Иране также раздельные: на одних можно купаться женщинам и детям, на других – только мужчинам. Общественные пляжи рекомендуют посещать только в закрытых мусульманских купальниках (никакого бикини). Курортные пляжи при отелях, как правило, позволяют туристам загорать и купаться в купальниках европейского образца.

Большинство иранцев говорят на персидском языке (фарси), некоторые используют азербайджанский и арабский. В туристических местах многие местные умеют объясняться по-английски, но рекомендуется заранее скачать на телефон приложение-переводчик.

Что запрещено туристам в Иране

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В Иране строго запрещено употребление спиртных напитков, а курение разрешается только в специально отведенных местах.

Нельзя также фотографировать представителей власти (полицейских, военных), государственные учреждения, военные объекты. Запрет на фотографирование также существует в некоторых мечетях. Если вы хотите сфотографировать колоритных местных жителей – обязательно нужно спросить у них разрешение.

Поскольку Иран – исламское государство, публичное проявление любовных чувств между мужчиной и женщиной тут не приветствуется: нельзя обниматься и целоваться в общественных местах, желательно в целом избегать телесного контакта, особенно в небольших населенных пунктах, где люди привыкли жить по более строгим правилам. В гостиницу, при этом, разнополую пару могут поселить и без предъявления свидетельства о браке.

Как и чем можно платить в Иране

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На территории Ирана не работают международные платежные системы в виде пластиковых карт (Visa, MasterCard и т.д.). Однако с середины мая 2025 года в стране можно расплачиваться картой «Мир» через NFC, а также через приложение Mir Pay на Android.

Туроператоры рекомендуют везти с собой наличные доллары (желательно, нового образца) и евро, а уже в Иране обменивать их в банках или обменных пунктах на национальную валюту – риал. Стоит помнить, что местные продавцы часто называют цену в «туманах», один туман равен десяти риалам. Бывалые туристы также рекомендуют выучить написание цифр на иранский манер – они отличаются от европейских.

Что нельзя ввозить в Иран и вывозить из страны

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Категорически запрещено ввозить в Иран любой алкоголь, наркотические препараты, оружие и взрывчатые вещества, а также любые предметы (журналы, открытки, фотографии, брелки) эротического содержания. Кроме того, под запретом печатная продукция с символикой Израиля.

Из Ирана запрещено вывозить антиквариат возрастом более 50 лет, ковры ручной работы общей площадью более 12 квадратных метров (иногда на вывоз ковров требуется получить разрешение), местную валюту в сумме более 500 тысяч риалов.

Нужна ли виза при поездке в Иран

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Если вы планируете посетить Иран в составе туристической группы от 5 до 50 человек, получение визы не требуется, максимальный срок пребывания – 90 дней в течение полугода.

Для самостоятельных путешественников необходима виза. Ее можно получить в аэропорту по прилете либо заранее оформить на сайте МИД Ирана. Второй вариант предпочтительнее, так как некоторым туристам по различным причинам отказывают в выдаче визы при прохождении паспортного контроля.

Стоимость визы – $40, время рассмотрения заявки – около пяти дней, в среднем получение иранской визы занимает от 1 до 2 недель. Туристическую визу обычно выдают на даты путешествия или на срок до 30 дней.

По сообщениям некоторых путешественников, туристам могут отказать во въезде в страну, если в загранпаспорте есть отметки о посещении Израиля. Поэтому при поездке в Иран лучше взять с собой «чистый» документ (официально российские граждане могут иметь два заграничных паспорта).

Сколько стоит путешествие в Иран в 2025 году

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Из Москвы в Тегеран летают прямые авиарейсы, время в пути – 4 часа. Перелет в Иран в мае-июне, в зависимости от дня недели и популярности авиакомпании, может стоить 17-23 тысячи рублей в одну сторону. Внутри страны можно перемещаться наземным транспортом, а также местными авиалиниями: аэропорты есть не только в столице, но также в Исфахане, Ширазе и Мешхеде.

Если вы планируете поехать в групповой экскурсионный тур, семидневная поездка по городам и достопримечательностям Ирана обойдется в сумму от 90 тысяч рублей с человека. Стоит обратить внимание, что многие туроператоры указывают цену экскурсионного тура без учета стоимости визы и авиабилетов в Тегеран и обратно (визу и билеты придется приобрести самостоятельно или при помощи организаторов поездки).