Цветочные сигналы: какой букет сделает тебя любовником, а какой отправит в зону врагов

В материале РИАМО инструкция на случай, если вы решили подарить кому-то цветы и хотите вложить в них скрытый смысл.

О чем говорит язык цветов: символизм и тайное выражение чувств

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Существует такое понятие – флориография. Говоря простыми словами, это язык цветов, то есть та символика и те значения, которые приписывают различным цветам для выражения тех или иных настроений, чувств и идей. Особенно распространено это было в Викторианскую эпоху: если о своих чувствах нельзя было сообщить человеку открыто, то делали это тайно – посредством цветов.

На Востоке пошли еще дальше, там было даже важно, каким именно образом цветы были подарены: например, соцветиями вверх или вниз, дарили правой рукой или левой, убрали ли шипы у роз и т.д.

Существовали даже так называемые цветочные словари, где описывались значения разных цветов и растений. Такие книги были особенно популярны в XVIII веке. А вот художники-прерафаэлиты использовали язык цветов в своих картинах, чтобы передать нужное настроение.

В качестве примера можно взять картину «Офелия» авторства Джона Эверетта Милле. На ней девушка изображена в окружении растений, каждое из которых имеет свою символическую нагрузку: «Цветы на картине, которыми окружена Офелия либо напрямую упоминаются в пьесе, либо несут необходимое символическое значение: Крапива на берегу – боль; Лютики – наивность и простота; Ромашки – невинность; Ожерелье из фиалок (персты покойников по Шекспиру) – чистота и ранняя смерть; Анютины глазки – думы о напрасной любви; Незабудки – преданность; Розы, белые и розовые – красота Офелии. В реальной жизни встретить вместе эти цветы невозможно, так как они цветут в разное время года», – писал в своем исследовании «Тайный язык цветов в искусстве модерна» Александр Маслюков.

На что намекают цветовые оттенки

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Прежде чем выбрать букет, постарайтесь определиться с цветом. Как правило, каждый цвет ассоциируется с неким качеством характера человека.

Если вы хотите, например, показать, что человека вы воспринимаете жизнерадостным и любимым, то стоит обратить внимание на цветы красных оттенков. Темно-красный – цвет страсти.

За чистоту и непорочность отвечает белый цвет.

Черный – цвет печали, депрессии и траура.

Желтый – символ ненависти. Не зря многие девушки боятся желтых букетов. Считается, что это к расставанию влюбленных. Однако это не касается золотого, который отвечает за радость и богатство.

Зеленый – символ здоровья, надежды, плодородия и щедрости.

Голубой – цвет высшей знати, буквально цвет богов.

Синий – цвет верности, спокойствия.

Фиолетовый – цвет мистики, тайны, роскоши и достоинства.

Оранжевый – цвет радости и тепла.

Розовый – элегантный цвет, он изысканный и нежный.

Так, например, для дочери подойдет букет из розовых цветов с вкраплениями белых. Для любимой жены – красные цветы с вкраплениями оранжевых. Если вас человек раздражает и вы хотите ему об этом намекнуть – подарите желтый букет.

Правильные цветы для разных ситуаций и людей

Какие цветы подарить любимой женщине

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Анютины глазки можно подарить, если вы в кого-то влюблены или как минимум испытываете симпатию. Это своего рода «воздушный поцелуй» в мире цветов. Мило, но ни к чему не обязывает.

Астра – это символ любви, поэтому смело дарим их любимой женщине.

Герберы – цветы флирта и хорошего настроения. Даря их, вы как бы намекаете: «мне очень хорошо и весело с тобой».

Орхидея, подобно нарциссу, имеет несколько характеристик: это любовь, нежность, утонченность, интимность. Орхидею принято дарить только любимым людям.

Букет из роз – классический подарок для любимой женщины.

Бегония – довольно ревностный цветок. Ее стоит дарить в том случае, если вы ревнуете свою пассию.

Какие цветы выбрать для первого свидания

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Василек дарят юным девушкам, чтобы выразить свою симпатию к ним.

Если вам нравится девушка, но ничего серьезного вы с ней не планируете, подарите ей георгины.

Магнолия – агрессивный цветок, его стоит дарить в том случае, если вы решили завоевать объект своей любви во что бы то ни стало.

Тюльпаны, особенно красные, можно подарить, если вы признаетесь в любви.

Сирень дарят при первых намеках на влюбленность. Это самые первые звоночки, когда мы начинаем улыбаться, получая сообщения от человека.

Жасмин олицетворяет чувственность и женственность.

Какими цветами намекнуть о тайных чувствах

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Акацию можно подарить в том случае, если вы тайно влюблены в человека. Останется только надеяться, что человек это поймет, а ваша любовь – взаимна.

Гардения – еще один цветок, посредством которого можно признаться в своей тайной любви, если вы стесняетесь рассказать открыто об этом объекту своих чувств.

Гортензия очень скромна, поэтому дарить их стоит в том случае, если вы надеетесь на взаимность чувств, но не ожидаете многого.

Фиалка – еще один цветок, которым можно признаться в чувствах замаскированно.

Хризантема означает хрупкую любовь. Ее можно дарить, если вы еще не уверены в своих чувствах, но человек вам почему-то нравится.

Какие цветы подарить при расставании и прощании

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Азалия – символ женственности, сдержанности и преданности. Но в то же время это цветок печали. Обычно азалию дарят перед нежелательным расставанием, как бы намекая, что вы еще надеетесь на воссоединение.

Лаванду стоит дарить человеку, с которым пути уже разошлись, но вы поддерживаете дружеские отношения. Этот цветок как будто говорит: «я тебя не забуду».

Какие цветы подарить человеку, который бесит

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Если вас бесит какой-то человек, вы его терпеть не можете – самое время подарить ему букет из цветов базилика. А лучше – разбавить им букет из желтых цветов, чтобы уж наверняка!

Герань дарят безрассудным особам, о которых можно сказать: «она глупая».

Какие цветы подарить на похороны

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Розы символизируют любовь во всех ее проявлениях. Принося такие цветы на похороны, человек выражает привязанность к усопшему и самые яркие чувства.

Лилии уместны, если хочется сказать о том, что усопший был хорошим человеком, которого не хочется терять.

Гвоздики тоже символизируют любовь, а еще свидетельствуют о силе, благородстве и подчеркивают, что покойный много значил для того, кто преподносит ему букет.

Нарциссы, гладиолусы – это благодарность. Гладиолусы и нарциссы принято приносить на похороны людям, немало сделавшим для других. Это могут быть учителя или кумиры по жизни, люди, на которых всегда хотелось равняться.

Если хочется подчеркнуть, что вы никогда не забудете усопшего, то покупают небольшой букет из незабудок – эти растения как раз символизируют вечную память.

Гиацинты голубого цвета – красивый символ прощания, уместный и для похорон.

Какие цветы подарить при выписке из больницы

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Камелия – необычный цветок, который символизирует восхищение, совершенство и вашу благодарность. Их можно дарить даже мужчине, особенно если он врач.

Одуванчик – цветок радости и хорошего настроения.

Пионы дарят, когда безумно воодушевлены, а впереди еще столько нереализованных совместных планов! Все только начинается, и сердце бьется так часто!

Подсолнух означает гордость и преклонение. Он как бы говорит: «Ты – чудо!». А еще невероятно поднимает настроение.

Если вы подарите крокусы, то это будет означать, что вы рады быть с этим человеком и что у вас уже много общих воспоминаний.

Какие цветы подарить начальнику или преподавателю

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Гладиолусы – цветы аристократичные, капризные. Подойдут изысканным особам.

Нарцисс – цветок противоречивый: он означает сильные чувства, рыцарство, формальность, безответную любовь и обманутые надежды. Отлично подходит в качестве формального подарка, когда в отношениях есть дистанция.

Красные или бордовые розы – классический вариант подарка.

Какие цветы подарить на окончание школы

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Ромашка означает невинность, чистоту, свет души.

Лилию можно подарить юной девушке, поскольку она символизирует чистоту, благородство.

Гвоздика имеет разные значения: все зависит от конкретного цвета. Красная гвоздика символизирует победу, успех и лидерство. Белая – это своего рода пожелание успеха и удачи.

Какие цветы дарить человеку из прошлого

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Незабудка подходит в случае, если вы человека давно не видели, но он вызывает у вас самые искренние эмоции. Это детская любовь, первые чувства, неловкость и верность.

Ирис можно подарить давней подруге.