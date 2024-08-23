Тревожность, нестабильность и катаклизмы: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

В осень мы врываемся в возбужденном состоянии, с желанием перемен — ведь уже 1 сентября, в День знаний, планета новаторства и открытий Уран становится статичной: она останавливается, чтобы развернуться и пойти в другом направлении — прямом. О том, что ожидает каждый знак зодиака в первый пока еще теплый осенний месяц, — читайте в материале.

Сентябрь 2024 — время пертурбаций и катаклизмов

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Первые две недели будут окрашены повышенной эмоциональностью и возбудимостью. Планета новых идей и неожиданностей Уран останавливается в своем движении. Конечно, это идеальное время для поступления в лучшие вузы, для интеллектуального труда и изобретений. Но если вы никак не связаны с умственным трудом, то время может быть крайне неспокойным. Текущее положение вещей может выводить из себя и раздражать своей медлительностью, захочется спонтанности, новых впечатлений и новых подходов в привычных делах.

Какие-то люди будут испытывать повышенную тревожность и беспокойство, а попытки взять ситуацию под контроль ни к чему не приведут — все лишь усугубится. Особенно аккуратными и внимательными стоит быть работникам опасных профессий (электрики, пилоты и тд).

Свою ложку дегтя внесет и Плутон, который уже 2 сентября вернется в последний градус Козерога. Это может привести к изменениям мирового масштаба — возможны как некие пертурбации в политической жизни, так и различного рода катаклизмы.

Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

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Овен будет лапочкой

С приходом сентября Овны захотят побыть душевными и заботливыми лапочками. Ваш управитель Марс заходит в семейный знак Рака, поэтому отступает привычный внутренний напор, желание срываться с места и выступать в роли бессменного лидера. На смену этому приходит чувствительность, ранимость, нужда в уюте и теплоте. Этим моментом можно воспользоваться, наладив отношения с теми, с кем они были некогда испорчены. Обязательно навестите семью и сделайте какую-нибудь дорогую покупку — она будет вас радовать долгие годы.

Телец будет очень душевным

Телец в первый месяц осени ориентируется на свое внутреннее чувство гармонии, которое смягчает многие видимые противоречия, и это чувство транслирует окружающему миру. Конечно, при таком подходе в Тельца невозможно не влюбиться и не пойти у него на поводу. Пользуйтесь моментом, пока ваш управитель Венера идет по знаку Весы — люди сейчас к вам как никогда благосклонны, а деньги буквально сами плывут в кошелек. Старайтесь избегать в это время измен и всяческих соблазнов — это может аукнуться не совсем позитивными переменами в дальнейшем.

Близнецы станут трудоголиками

После веселого и тусовочного августа Близнецы наконец эмоционально остывают и превращаются в трудоголиков, которые все держат под контролем и еще и других критикуют за плохую работу. В этом есть свои плюсы, однако окружающих такой придирчивый подход и влезание не в свое дело может порядком раздражать, так что придется следить за своей речью. Зато это отличное время разобраться с бытовыми делами и теми ситуациями, которые были забыты «до лучших времен». Эти времена наконец настали — наведите в своей жизни порядок, а рациональный ум и расчетливость вам в этом точно помогут.

Рак захочет романтики

Рак становится непоседливым и суетливым — в его знак пришел Марс, и вновь захотелось активной деятельности, ну или как минимум не сидеть на месте. Это поможет в решении многих задач, а кто-то даже возобновит занятия спортом — энергии будет хоть отбавляй. Одинокие Раки будут окружены вниманием противоположного пола (особенно женщины), так что можно встретить единственного и неповторимого человека. Месяц вообще запомнится как чересчур сексуальный: желанию флирта и романтики будет способствовать Венера, так что смело назначайте свидания и проводите больше времени со второй половинкой.

Лев прекрасен, как рассвет

Львы в сентябре чувствуют себя прекрасно: они хорошо выглядят, получают комплименты, а еще не против отправиться на шопинг. Душевное спокойствие и гармония продержатся вплоть до конца месяца, а потому в это время можно планировать самые приятные дела, например, отпуск. Постарайтесь не нагружать себя работой в первый месяц осени, и даже если отдохнуть вы не можете, то не встревайте ни в какие новые проекты и тем более конфликты. Посвятите этот месяц только себе и своему душевному комфорту.

Дева получает поздравления

Девы в сентябре в центре внимания, и не только благодаря тому, что на этот месяц выпадают их дни рождения. В знак Девы зашел и ваш управитель — Меркурий, который последние три недели находился в ретроградном движении. Теперь наконец-то дела начинают спориться, все получается. Больше обычного хочется общаться, гулять, заниматься своими любимыми хобби. Не пренебрегайте своими творческими потребностями, больше балуйте себя и хвалите за любые успехи. Самое время подойти к начальнику и попросить повысить зарплату — вам точно пойдут навстречу.

Весы рады новым впечатлениям в паре

Весы в сентябре погружены в романтику. Планета Венера, которая идет по вашему знаку, наделяет вас артистизмом, грацией, хорошими манерами и чуйкой на все красивое и прекрасное. Одиноким Весам хочется находиться в паре, поэтому сентябрь — месяц свиданий. Но и стабильные пары наконец чувствуют себя в безопасности и ощущают всестороннюю поддержку от партнера. Если вам вдвоем вдруг стало скучно — отправляйтесь вместе в небольшое путешествие или как минимум загляните на какой-нибудь интересный квест или выставку. Новые впечатления освежат ваши чувства.

Скорпион наконец может расслабиться

У Скорпионов все в сентябре получается: карьера идет в гору, отношения под конец месяца искрятся радостью, как бенгальский огонь, а сами представители знака наконец могут ненадолго выдохнуть и насладиться жизнью. Последние месяцы были довольно тяжелыми для вас, и наконец сентябрь принесет ту необходимую передышку, чтобы набраться сил и двигаться дальше. Используйте все возникающие в поле вашего зрения возможности, не ленитесь протянуть руку удаче, которая будет летать вокруг вас в последнюю неделю месяца.

Стрелец витает в облаках

Стрельцы весь август были активны и даже в какой-то степени агрессивны — наконец-то ситуация выравнивается и наступает долгожданный покой. Проведите время с близкими и семьей — это поможет вам душевно восстановиться и погрузиться в приятные эмоции. С середины августа захочется строить новые планы, причем чем масштабнее они будут казаться, тем Стрельцу будет приятнее от этих мыслей. Однако не спешите планировать — сосредоточьтесь пока на текущих задачах, решите все бытовые дела, которые вы не очень-то любите. Но только так можно будет чего-то достичь в дальнейшем, а не витанием в облаках и планировании чего-то грандиозного.

Козерог тревожится и всех подозревает

Вечно стабильные Козероги в сентябре погрузятся в пучину сомнений и волнений. Каждый завтрашний день уже не кажется таким распланированным, как ранее. Суета может проникать в вашу жизнь буквально каждый час, и придется как-то с ней считаться и вовремя и, главное, правильно реагировать. Сложностей добавят окружающие люди, которые будут вас одаривать своими советами и даже гнуть свою линию. Их доводы кажутся вам вполне резонными, однако не нужно всему верить на слово. Держитесь золотой середины — выслушивайте разные точки зрения, но поступайте все равно по-своему, как вы привыкли, с холодной головой. Интуиция вам здесь поможет.

Водолей может отдохнуть

Из знака Водолей в самом начале сентября выйдет Плутон, поэтому наступит некое облегчение — планета дает вам шанс набрать полную грудь воздуха, чтобы совсем скоро, в ноябре, погрузиться в трансформацию своей жизни уже тотально. Пользуйтесь этим моментом, почаще встречайтесь с друзьями, гуляйте, посещайте различные мероприятия. Чем больше общения и красоты сейчас в вашей жизни — тем лучше. Хорошее также это время и для того, чтобы подлатать расшатавшееся здоровье, пересмотреть в целом свой подход к телу.

Рыбам становится не по себе

Рыбы себя чувствуют не в своей тарелке — Солнце, стоящее в противоположном знаке Девы, привносит в вашу жизнь упадок сил и пониженное настроение. Многие Рыбы станут недовольны своей жизнью, захочется что-то поменять, а сил на это не хватает. Не стоит отчаиваться, это достаточно быстро пройдет, уже в конце месяца захочется снова жить полной жизнью. Пока же можно посвятить время себе, своим мыслям, почаще выходить на прогулку и поменьше слушать негативных людей.