Трансформации и проверки на прочность: гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Черная Луна: токсичность в отношениях, эмоциональные качели и соблазны

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Прежде всего стоит отметить, что еще 27 марта Черная Луна, она же Лилит, отвечающая за пороки, соблазны и все скрытое и неявное, переходит в знак Скорпиона, где она пробудет почти до конца 2025 года. Лилит в Скорпионе очень любит драматизировать, накручивать себя. О любой банальности Лилит в Скорпионе сама себе расскажет как о невероятной трагедии и выбьет из равновесия. Любая эмоция может восприниматься как конец света. Именно поэтому эмоциональные горки будут сопровождать нас вплоть до последних чисел декабря, когда Лилит перейдет в знак Стрельца.

Но эмоции – далеко не единственное, за что отвечает скорпионья Черная Луна. Она также подсветит и тему власти над эмоциями, отношениями, любыми ресурсами.

Токсичность в отношениях – еще одна «заслуга» такой Лилит. Люди станут более ревнивыми, манипулирующими. И отсюда же вытекает очередная опасность – сексуальные скандалы. Наверняка всплывут грязные истории о каких-нибудь медийных персонах или, не дай Бог, истории об изнасилованиях.

Стоит избегать в это время любого негатива, «чернухи»: поменьше смотреть и читать про убийц и маньяков, не ходить к гадалкам и колдунам, не верить во все подряд, не посещать протесты и митинги – все это в лучшем случае не увенчается успехом, а в худшем – принесет много жертв.

В апреле нам придется учиться работать с подавленными эмоциями и травмами. Не бойтесь нырнуть на глубину своей души и покопаться в ней, чтобы избавиться от всего гнетущего. Лучше это делать в сопровождении психотерапевта.

Выстраивайте личные границы, не нарушайте чужие. Не бойтесь отпустить прошлое, которое в настоящем только отнимает ваше время и силы.

Кроме того, несколько планет в апреле будут идти по знаку Овна, делая нас воинственными, неусидчивыми и активными. Вместе с Лилит в Скорпионе это буквально «ядерная» смесь. Постарайтесь найти в себе внутренний баланс и силы, чтобы пережить этот период с минимальными потерями.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен будет полон сил и энергии

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Овны в начале апреля будут полны сил и энергии, которую просто некуда девать. Она все копится внутри, но как будто пока не настало время, чтобы эту внутреннюю мощь можно было наконец выплеснуть. Подождите до середины апреля – именно тогда обстоятельства сложатся так, что вы сможете добиться своего. Также в апреле разрешится некая ситуация, которую вы по каким-то внутренним причинам не афишировали большому количеству людей.

Телец отдыхает и кутит

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Первая половина апреля будет посвящена завершению некоторых дел, которые тянутся уже очень давно. Так, это может быть значимый для вас рабочий проект, за который вы получите премию, или же закончите длительное лечение. Так или иначе, но середина апреля позволит вам вздохнуть полной грудью. Вы почувствуете себя более живым и обновленным, а мир вам покажется вышедшим из спячки. Во вторую половину месяца постарайтесь взять отпуск и как следует отдохнуть и повеселиться.

Близнецы устают на работе, но гордятся результатами

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Апрель выдастся богатым на события, и большинство из них будут связаны с работой и вашим статусом. Так, вас будут занимать вопросы, связанные с документами, вашей профессиональной репутацией, достижениями. Вы можете предпринять очередную попытку, чтобы чего-то добиться, и удача в этот раз окажется на вашей стороне. Также важными будут для вас семейные дела и место вашего проживания. Вероятно, придется столкнуться с некоторыми трудностями, но вы с ними справитесь.

Рак то радуется, то злится

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В апреле вы будете твердо и даже жестко отстаивать свои интересы перед окружающими. Черная Луна повлияет на вас довольно сильно, поэтому ваше настроение может меняться со скоростью ветра: вот вы медитативно сидите в кресле и пьете свое какао, а вот уже спустя два часа скандалите по телефону по поводу своего трудового договора и ваших обязанностей. Кроме того, в апреле вы можете взять отпуск или посвятить это время своему развитию и обучению.

Лев ищет свое предназначение

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В апреле вам предстоит понять, чего вы на самом деле хотите и в чем ваше предназначение. И здесь главное – не опираться на мнения окружающих, а действовать, следуя за своим сердцем. Что у вас разжигает страсть к жизни? Ответив на этот вопрос, вы поймете, куда двигаться дальше. Кроме того, в апреле у вас будут силы для реализации ваших планов и идей, так что вы можете не только спланировать свое будущее, но и начать это реализовывать.

Дева занята партнерскими проблемами

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Вы столкнетесь с необходимостью решать партнерские вопросы. Вероятно, вам покажется, что вы наступаете на одни и те же грабли, но так и не понимаете, чему же мир пытается вас научить. Придется с этим разобраться во второй половине апреля. Именно в это время откроется так называемое «окно возможностей», когда вы сможете договориться или обсудить проблемы с партнером, друзьями или начальником. Это вас вдохновит и снимет груз с души.

Весы заглядывают в будущее

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В начале апреля вы увидите, как жизнь показывает вам ваше будущее, правда, еще совсем скромно, как будто из-за кулис, но вы уже предвкушаете эти перемены. И им суждено будет сбыться уже во второй половине апреля. Именно в это время вы наконец поймете, какой хотите видеть свою жизнь, что для этого нужно будет сделать и кого вы хотите взять с собой. Главное – не торопиться и дать себе время отрефлексировать те возможности, которые вам предлагает судьба.

Скорпион встал на дорогу удачи

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Полоса везения начинается у представителей знака Скорпион. Сбывается многое, о чем вы даже и мечтать не могли, а если и могли, то очень скромно. Кроме того, помимо исполнения желаний, даже сами обстоятельства подстраиваются под вас в апреле таким образом, чтобы вы от любой ситуации лишь выигрывали. Даже если случается что-то неприятное, поверьте, это принесет вам в будущим неплохие бонусы, стоит просто подождать.

Стрелец проснулся от спячки и начинает действовать

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Апрель для вас – это месяц встряски. Если предыдущие месяцы вы были словно под пеленой неопределенности, то теперь она наконец рассеивается и наступает ясность. Это отличное время для любых начинаний: у вас появляются силы для реализации задуманного, сами небеса буквально благоволят вам. Также для вас будут актуальными задачи, связанные с вашей семьей и домом. Вероятно, пора приобрести что-то для ремонта или навестить своих родителей.

Козерог негодует, что им манипулируют

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Апрель – отличный месяц для решения повседневных задач. Вас ничто не беспокоит, кроме собственных интересов. Однако в середине апреля у вас может появиться чувство, что ваше окружение вами пользуется: почему-то вы должны решать их проблемы, когда у вас самих их целый вагон и маленькая тележка. Не дайте другим сидеть на своей шее, учитесь выстраивать границы и твердо говорить «нет» тому, с чему вы не согласны.

Водолей проходит кармические уроки

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В апреле Водолей будет проходить экзамен на соответствие: между вашими желаниями и реальностью, между целями и ресурсами для их достижения. Это время проверки, насколько рационально вы используете свои ресурсы. Причем ресурсы эти могут быть любые: как ваше время, затрачиваемое на различные дела, эмоции, которые вы вкладываете во что-то, так и ваши финансы. Наведите порядок в своих планах, и вам сразу станет легче дышать.

Рыбы начинают новую жизнь

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Рыбам в апреле будет трудно смириться с любыми ограничениями. Неистовая энергия рвется наружу, и хочется наконец полноценно жить, ни в чем себе не отказывая и не обращая внимания на советы окружающих. Вас больше ничего не сдерживает на пути к вашей мечте. Вам надоест пребывать в настроении со знаком «минус», вы себя сами буквально перестанете узнавать – как будто появился новый человек. Что ж, самое время начать жизнь с чистого листа.