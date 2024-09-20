ТОП-9 красивых мест для отдыха в России осенью

В России можно найти отдых на любой вкус и кошелек в любое время года и с самыми разными активностями и без них. А осенью вариантов, пожалуй, больше всего. Ведь еще есть шанс устроить себе отдых на море, насладиться экскурсиями и прогулками при комфортной погоде, побывать в лесу с палатками и подняться в горы. В материале собрали лучшие места для отдыха, по мнению россиян, где можно увидеть осень во всей красе.

1. Карелия

Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори

Поехать в Карелию осенью – значит сорвать настоящий осенний джекпот. Именно в этот сезон можно увидеть все самые яркие и сочные краски природы. К тому же поток туристов снижается, погода все еще вполне комфортная, поэтому в Карелии осенью можно отправиться и в джип-тур, и на рыбалку, и в велопоход, и на прогулки по озерам.

Осенний отдых стоит посвятить этнотурам по республике, на которых можно больше узнать о местной культуре, традициях, кухне. Одно из самых интересных для этого мест – старинная деревня Вокнаволок, которая сама по себе является памятником. Она находится в 60 км от города Костомукша и стоит на берегу озера Верхнее Куйто. Большую часть местных жителей сегодня представляет древний народ карелы.

Для спокойного отдыха от городской суеты можно выбрать отдых на турбазе. Их в Карелии великое множество, здесь можно отдохнуть в бане или сауне, выбрать СПА-процедуры и насладиться времяпрепровождением у озер.

2. Алтай

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Алтай не менее красив именно осенью, когда в Телецком озере отражается золотая листва. На Алтае для туристов доступны разные виды отдыха – от рыбалки до комфортных номеров со всеми удобствами. Недалеко от Горно-Алтайска можно посмотреть гору Бабырган, которая сложена из гранитных и силунитных валунов. На Алтае нет места без легенды, и здесь она гласит о богатыре Бабыргане, Катуни и хане Алтае, о подземных жителях и о необычной крепости.

На левом берегу Катуни, в районе озера Ая, в трех километрах от поселка Катунь, находится скала Чертов палец, а к востоку от Горно-Алтайска лежит самое большое озеро Алтая — Телецкое. Здесь можно совершить водную прогулку, отправиться на экскурсию пешком, на внедорожнике или на лошадях. Стоит полюбоваться водопадом Корбу, высота которого составляет 12,5 метров, а также осмотреть живописный Каменный залив и подняться на гору Тилан-Туу.

3. Байкал

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Байкал – самое глубокое озеро в мире и одно из самых популярных мест для посещения в России. Осенью здесь все еще стоит теплая погода, начинается сезон сбора ягод и грибов, а активность клещей снижается, и это делает осенний отдых гораздо приятнее. Тут стоит посетить самый большой остров Ольхон, Байкальский музей, совершить круиз по озеру и увидеть все живописные острова и бухты.

Также можно отправиться на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) с тоннелями, мостами, виадуками и панорамой озера. Это отрезок в 89 км от станции «Слюдянка-2» до станции «Байкал».

Стоит посетить поселок Тальцы, расположенный в 42 километрах от Иркутска. Он известен архитектурно-этнографическим музеем под открытым небом, посвященным хозяйству и быту разных народов Байкала: русских, бурятов, эвенков, тофаларов. А в поселке Листвянка можно порыбачить и полюбоваться достопримечательностями. А еще здесь находится астрофизическая обсерватория с особым солнечным телескопом — через него видны вспышки на солнце. Увидеть нужно и долину реки Шумак, посмотреть поселок Аршан, город Слюдянка.

4. Санкт-Петербург

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Парки, усадьбы, сады и музеи – все это великолепие Санкт-Петербурга можно во всей красе рассмотреть осенью. В этом году погода радует и в Северной столице стоит теплая осень почти без дождей. Хотя без осадков Питер выглядит иначе, непривычно. Здесь можно найти занятие и в хорошую погоду, и в дождливую. В сентябре еще открыта навигация, и с воды можно увидеть красивые набережные, фасады дворцов и доходных домов.

В Санкт-Петербурге стоит увидеть не только Невский проспект и Дворцовую площадь. Можно посетить остров Новая Голландия, парк 300-летия Петербурга, Таврический сад, Измайловский, летний и еще много других парков, которых в Северной столице великое множество, а гулять по ним – одно удовольствие. Посетить можно и Петропавловскую крепость, посмотреть Исаакиевский собор, Казанский и Спас на Крови.

Безусловно, интересны и музеи – Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Зоологический музей, крейсер «Аврора», музей блокады и множество литературных музеев. Не менее красивы и притягательны пригороды Петербурга – Петергоф, Кронштадт, Пушкин и другие.

5. Калининград

Фото - © Фотобанк Лори

Калининград – это Балтийское море, янтарь и «Куршская коса». Осенью город выглядит особенно красиво и ярко. Купаться в Балтийском море, конечно, уже нельзя, но гулять по его берегам можно и нужно. Стоит посетить национальный парк «Куршская коса», где можно не только полюбоваться уникальной природой, но и понаблюдать за миграцией птиц. На орнитологической станции «Фрингилла» до конца сентября проводят экскурсии, в ходе которых туристам показывают места, где пернатые делают остановки.

Кроме того, всегда можно отправиться на экскурсию по Калининграду, увидеть Музей янтаря в крепостной башне у озера Верхнее, Музей мирового океана, осмотреть Бранденбургские ворота, где расположился Музей марципана, и посетить Кафедральный собор, погулять по острову Канта. Пообедать можно в любом из уютных кафе в Рыбной деревне.

Посетить можно и Зеленоградск, Балтийск и Светлогорск, где тоже есть достопримечательности, музеи и красивые набережные.

6. Кавказские Минеральные Воды

Фото - © Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Город Минеральные воды – это крупный транспортный узел, откуда можно уехать во все курортные города Кавминвод. В самом городе, где, по сути, мало кто из туристов бывает, достопримечательностей совсем немного. Тут есть озелененная разделительная полоса улицы XXII Партсъезда, на которой сосредоточены бары и рестораны, магазинчики и торговые центры, а другая пешеходная зона — на проспекте Карла Маркса. Можно посмотреть Собор Покрова Пресвятой Богородицы, музей завода №411 ГА, Терский конный завод и сам железнодорожный вокзал.

Осенью красивые виды можно увидеть в Пятигорске – центре Северо-Кавказского федерального округа. Одно из самых популярных достопримечательностей здесь – пещерное озеро Провал, которое фигурировало в фильме «Двенадцать стульев». Прямо напротив, на склоне горы Машук, находятся «бесстыжие ванны» – купальни с целебной водой в скалах, а неподалеку расположена канатная дорога.

В Кисловодске можно погулять по Курортному парку. Лучшие виды открываются со смотровой площадки на Сосновой горке. В городе есть второй по величине в Европе парк, в котором есть зоны отдыха, маршруты для лечебной ходьбы и особый микроклимат. Комфортные температуры, конечно, способствуют оздоровлению, а в свободное от процедур время можно посетить достопримечательности и музеи. С детьми можно сходить в дельфинарий и прокатиться по канатной дороге.

7. Домбай

Фото - © Алексей Бок / Фотобанк Лори

На вершинах Кавказского хребта осенью уже лежит снег, а на курорте температура может доходить до 20 градусов тепла – таким Домбай встречает туристов осенью. Уникальная смена сезонов лучше всего ощущается в Тебердинском заповеднике, который находится в четырех климатических зонах. А в местном озере Туманлы-кель можно даже искупаться. Любители активного отдыха обязательно должны совершить восхождение на гору Мусса-Ачитара. И, конечно, можно покататься на лыжах.

8. Суздаль

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Суздаль – город, где можно окунуться в атмосферу Древней Руси. Здесь знакомство с архитектурным наследием начинается в северной части города, где расположен Спасо-Евфимиев монастырь – оборонное сооружение было возведено в Суздале в XIV веке. Главной достопримечательностью монастыря является Спасо-Преображенский собор, построенный в конце XVI века.

Есть в городе еще два монастыря – Александровский мужской и Ризоположенский женский. Стоит посетить смотровую площадку и торговую площадь, Гостиный двор и множество церквей. Развлечением для туристов является подъем на колокольню Воскресенской церкви и катание в повозке, стилизованной под «такси» XIX века. В праздничные дни на площади организуются народные гуляния и ярмарки. Осенью в городе интересно и живописно, здесь приятно и просто прогуляться по древним улочкам.

9. Казань

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Казань прекрасна в любое время года. И осенью здесь по-новому можно посмотреть на привычные красоты города. Главный Казанский кремль расположен на возвышенности, и поэтому с него открывается прекрасный вид на Казань – чтобы попасть на смотровую, нужно пройти за Благовещенский собор. На площади расположены мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике. Прогуляться можно по кремлевской набережной и заглянуть в старо-татарскую слободу. Красиво в центре семьи «Казан», парке тысячелетия, на улице Баумана, где по вечерам собираются творческие люди. Кроме того, стоит съездить в Свияжск, Болгар и Иннополис, где можно окунуться в историю и, наоборот, увидеть самые современные разработки для комфортных городов.