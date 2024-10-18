Топ-8 мест, куда можно съездить на ноябрьские праздники недалеко от Москвы

Ноябрь – время активной подготовки к зиме во всех смыслах. Пасмурная погода, холод и ожидание пушистого снега сказываются на общем состоянии организма, поэтому отдых и положительные впечатления просто необходимы. За красивыми видами и сытной кухней не нужно ездить далеко – собрали самые интересные места, до которых можно быстро добраться из столицы.

1. В древний Торжок за пожарскими котлетами

Фото - © Борисоглебский монастырь. Торжок, Тверская область/Александр Щепин / Фотобанк Лори

Совсем небольшой городок в Тверской области, расположенный на берегу Тверцы, имеет древнюю историю. Первые упоминания о городе датируются 1015 годом. Несмотря на свою крошечность городок может многим удивить туристов и здесь можно провести не один день. Многие читали строки Александра Пушкина о пожарских котлетах – именно их и можно попробовать в гостинице Пожарских и заодно погрузиться во времена, когда путь из Москвы в Петербург занимал неделю. Здесь почти в первозданном виде сохранился ансамбль городской застройки XVIII–XIX веков со всеми кварталами, площадями, каменными особняками и деревянной застройкой. Посетить можно «Музей пояса», знаменитый музей и магазин «Торжокские золотошвеи», Собор Воскресения Христова, остатки дома городничего и Путевой дворец Екатерины II, Борисоглебский монастырь и многое другое.

Как доехать: на автомобиле около четырех часов или на поезде с Ленинградского вокзала до Санкт-Петербурга или Твери, далее от Твери на электричке или автобусе до Торжка. До Твери можно доехать также на «Ласточке».

2. В Тулу за самоварами

Фото - © Юлия Бабкина / Фотобанк Лори

Когда мы говорим «Тула», то представляем пряники, оружие и самовары. Собственно, именно это и является визитной карточкой города. А сердцем его является старинный кремль, памятник архитектуры XVI века. Как раз на территории кремля и расположены музеи пряника и военно-исторический. Кроме того, посмотреть тут можно Успенский и Богоявленский соборы. Осенние прогулки в Туле лучше совершать по пешеходной улице Металлистов, где есть множество кафе и сувенирных магазинов. Конечно, увидеть можно и памятник Левше, и посидеть на «скамье примирения». На набережной вечером зажигается иллюминация. Интересно будет в обновленном Тульском государственном музее оружия, где есть очень интересные экспонаты, а осматривать их можно в том числе с помощью мультимедийных технологий.

Как доехать: на автомобиле около двух с половиной часов или на «Ласточке» с Курского вокзала.

3. В Рязань за красивыми видами

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Рязань – родина Есенина и край деревянных усадеб. Древний город основан в 1095 году и это то место, где можно вдоволь насладиться всей красотой центральной России и понять, о чем на самом деле писал поэт. Родился Есенин недалеко от Рязани, в селе Константиново. Посмотреть в Рязани можно усадьбу академика И.П. Павлова, Рязанский кремль, который является историческим центром и старейшим музеем России, прогуляться по улице Щедрина, посмотреть летний клуб Дворянского собрания, зайти в художественный музей и увидеть рязанскую ВДНХ, которая является миниатюрой московской и построена в 1950-х годах.

Как доехать: на автомобиле около 3,5 часов, на экспрессе с Казанского вокзала или на обычной электричке. Ходят до Рязани и автобусы.

4. Во Владимир посещать монастыри

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Владимир – один из городов «Золотого кольца» России. Он стоит на Клязьме и в 1157 году стал столицей Ростово-Суздальского княжества. В XIII веке Владимир превратился в один из важнейших городов Северо-Восточной Руси. Здесь сохранились древние памятники культуры, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - это Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Находятся здания на Соборной площади, где стоит 22-метровый монумент, построенный в честь 850-летия города. Также здесь есть Дом Дружбы (бывшая городская дума), здание Присутственных мест, Государственный банк, бывшее Дворянское собрание. Пешеходная улица во Владимире называется Георгиевской. Здесь есть и современные арт-объекты, и здания, построенные в XVIII и XIX веках.

Как доехать: на автомобиле около трех часов, на поездах и «Ласточках» с Восточного, Курского и Ярославского вокзалов, на автобусе с Центрального автовокзала.

5. В Суздаль гулять по музею под открытым небом

Фото - © Татьяна Бральнина / Фотобанк Лори

Суздаль – город богатого культурного наследия со статусом города-музея. Суздальский кремль не сохранился, но его историю можно узнать в музее, расположенном в Архиерейских палатах XV–XVIII веков. Рядом стоит Рождественский собор, в котором есть роспись XIII и XV веков. Со всей Владимирской области в Суздаль везли постройки, который стали экспонатами в музее деревянного зодчества. Здесь есть жилые дома, амбар, колодец и даже Преображенская церковь, которая по форме напоминает пирамиду. Кухню в Суздале можно назвать отдельным объектом культуры, потому что здесь открыты сразу несколько гастрономических проектов, где главной становится, конечно, русская кухня, хотя предлагают не только ее. Суздаль – идеальное место, чтобы полностью погрузиться в русскую культуру и стать ее частью. В центре города нет многоэтажек, и в какой-то момент можно вовсе забыть, что на дворе XXI век.

Как доехать: на автомобиле около четырех часов, на поезде или «Ласточке» до Владимира, оттуда на автобусе или такси до Суздаля или автобусом с Центрального автовокзала.

6. В Ярославль любоваться Волгой

Фото - © Фотобанк Лори

В Ярославле можно просто гулять по центру и уже ощутить себя частью большой истории – здесь множество соборов, храмов, старинных церквей. Знаменитая Ярославская стрелка открывает панорамный вид на город. Пройти к ней лучше через Которосльную набережную. Один за другим здесь стоят храмы Николы Рубленого, Михаила Архангела и церковь Спаса на Городу. С самой стрелки можно увидеть слияние Волги и Которосли. Обязательны для посещения в Ярославле музей-заповедник, церковь Ионна Предтечи, Храмовый комплекс в Коровницкой слободе, Ярославский художественный музей, шоу-макет «Золотое кольцо» и многое другое. Сама Волжская набережная двухуровневая, и исторические здания здесь расположены каждые 200-300 метров. Интересно заглянуть в музей «Музыка и время», где собрана большая коллекция старинных музыкальных инструментов.

Как доехать: на автомобиле около трех часов, на поезде с Ярославского вокзала, на автобусе с Щелковского автовокзала.

7. В Ростов Великий за впечатлениями

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

По дороге в Ярославль можно остановиться в Ростове Великом. Это небольшой город с огромным количеством достопримечательностей. Именно в Ростовском кремле снимали сцены фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Из Спасо-Яковлевского монастыря открывается красивый вид на озеро Неро, а сам монастырь построен графом Шереметевым и напоминает сооружения флорентийских архитекторов. Посмотреть здесь стоит музей финифти, которая является визитной карточкой города, и недавно открытый музей народного искусства, в котором Александром Ильиным собрана уникальная коллекция предметов народного искусства и быта. Среди множества церквей есть и магазин с антикварными вещами. И конечно, в Ростове можно попробовать настоящую русскую кухню во всем ее разнообразии.

Как доехать: на автомобиле около трех часов, на поезде с Ярославского вокзала, на автобусе с Центрального автовокзала и «Северные ворота».

8. В Калугу смотреть космические аппараты

Фото - © На территории музея космонавтики имени Циолковского. Калуга/Анна Карасева / Фотобанк Лори

Калуга – это не только соборы, это еще и арт-пространства, такие как комплекс «Никола-Ленивец» или «Этномир», и государственный музей космонавтики, в котором выставлены уникальные космические аппараты. Посетить стоит и Троицкий собор, Гостиный двор, Дом-музей Циолковского. Здесь старинная архитектура сочетается с современной. В городе жил и работал Циолковский, поэтому многое в Калуге посвящено изобретениям и космонавтике. Прогуляться в городе можно в парке культуры и отдыха, по пешеходной улице и Яченской набережной, посмотреть гостиный двор, музей изобразительных искусств, мемориальный комплекс 600-летия Калуги, каменный мост и сходить в Калужский драматический театр.

Как доехать: на автомобиле около трех часов, на поезде с Киевского вокзала, на автобусе с автовокзала «Теплый стан».