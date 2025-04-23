Топ-20 автокредитов без первоначального взноса в апреле 2025 года

Эксперты «Выберу.ру» изучили программы автокредитования в топ-100 российских банков по размерам кредитования (на 1 марта 2025 года) и выбрали 20 лучших.

1. Автокредит «Покупка нового автомобиля у дилера», Банк «Уралсиб»

Сумма — от 100 тысяч до 13 миллионов рублей. Срок — 1 до 10 лет. ПСК — 27,983% — 34,478%.

2. «Кредит на автомобиль без залога и без КАСКО», Уральский Банк Реконструкции и Развития

Сумма — от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок — от трех до 10 лет. ПСК — 27,300%-38,000%.

3. Автокредит «Новый автомобиль», Банк «ЗЕНИТ»

Сумма — от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок — от двух до 10 лет. ПСК — 27,497%-35,438%.

4. «Легкий Драйв», Азиатско-Тихоокеанский Банк

Сумма — от 300 тысяч до 7 миллионов рублей. Срок — от двух до 10 лет. ПСК — 23,486%-30,471%.

5. Автокредит «Кредит на авто и другие цели», Газпромбанк

Сумма — от 500 тысяч до 7 миллионов рублей. Срок — от 13 месяцев до пяти лет. ПСК — 26,852%-32,900%.

6. Автокредит наличными, Банк «ВТБ»

Сумма — от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок — от одного года до восьми лет. ПСК — 26,900%-6,574%.

7. Автокредит — Стандарт, Банк «Левобережный»

Сумма — от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок — от двух до семи лет. ПСК — 26,500%-32,375%.

8. Автокредит на приобретение нового автомобиля, Дальневосточный Банк

Сумма — от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок — до семи лет. ПСК — 29,295% — 33,369%.

9. Автокредит «Кредит на авто», Почта Банк

Сумма — от 300 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок — от трех до семи лет. ПСК — 30,734%-47,112%.

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10. «Без оформления залога», Примсоцбанк

Сумма — от 100 тысяч 1 рубля до 2 миллионов рублей. Срок — от двух до семи лет. ПСК — 31,100%-37,400.

11. Автокредит, Сбербанк России

Сумма — до 5 миллионов рублей. Срок — до восьми лет. ПСК — 26,400%-41,327%.

12. Автокредит «На новые автомобили», Нокссбанк

Сумма — от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок — от трех месяцев до 10 лет. ПСК — 23,996%-29,999%.

13. Автокредит, Юг-Инвестбанк

Сумма — от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок — от одного года до семи лет. ПСК — 23,892%-29,903%.

14. Автокредит наличными, Генбанк

Сумма — от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок — от двух до семи лет. ПСК — 25,859%-30,371%.

15. Автокредит «Универсал-авто», Энергобанк

Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — от 13 месяцев до семи лет. ПСК — 26,018%-34,162%.

16. «На новое авто», Кредит Урал Банк

Сумма — от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок — от 13 месяцев до семи лет. ПСК — 26,243%-29,011%.

17. Автокредит «Из рук в руки Выгодный», Совкомбанк

Сумма — от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Срок — от 18 месяцев до пяти лет. ПСК — 14,883%-14,901%.

18. Автокредит «Кредит на покупку автомобиля», Кузнецкбизнесбанк

Сумма — от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Срок — от шести месяцев до пяти лет. ПСК — 21,852%-40,077%.

19. Автокредит, Т-Банк

Сумма — от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Срок — от одного года до пяти лет. ПСК — 24,799%-32,531%.

20. Автокредит «Кредит на автомобиль», Альфа-Банк

Сумма — от 50 тысяч до 7 миллионов 500 тысяч рублей. Срок — от одного года до пяти лет. ПСК — 23,990%-46,990%.