Топ-12 веломаршрутов по Москве: Зеленое кольцо, прогулки в центре и экстремальные треки

В материале РИАМО рассказываем о том, где можно покататься на велосипедах в Москве.

Велосезон в самом разгаре, и для того, чтобы кататься на двухколесном транспорте, не нужно уезжать далеко от столицы. В Москве достаточно мест не только для неспешных прогулок в зеленых зонах, но и для поездки по городу из точки в точку. Кроме того, в Москве очень развит прокат велосипедов, поэтому иметь своего железного коня необязательно. В материале РИАМО рассказываем о веломаршрутах столицы.

1. Центральный маршрут по Москве

Фото - © Фотобанк Лори

Протяженность трассы для велосипедов в центре Москвы составляет 9 километров. Проехать на двухколесном друге можно от Рождественского бульвара до сада Эрмитаж. Путешествуя по Цветному и Страстному бульварам и Садовому кольцу, велосипедисты побывают в Пушкинском сквере, на Патриарших прудах, на Тверской и Новом Арбате, смогут увидеть театр имени Моссовета и Театр сатиры, сад «Аквариум», Садово-Триумфальный сквер и побывают в Музее Булгакова.

2. 16 километров от парка Горького до парка Победы

Фото - © Фотобанк Лори

Это большая настоящая велодорога, которая имеет ширину в три метра. Это обеспечивает спокойный и неспешный трафик на протяжении всех 16 километров. Начинается дорога от Крымского моста и парка «Музеон» и тянется до парка Победы. Проходит трасса через Нескучный сад и Воробьевы горы, вдоль Москвы-реки. Если с Воробьевской набережной повернуть на Бережковскую и набережную Тараса Шевченко, то можно доехать до «Москва-Сити» и рассмотреть еще три моста – Бородинский, Новоарбатский и мост «Багратион». Этот вариант будет немного короче, но можно вернуться и продолжить путь до парка Победы.

3. Маршрут по берегу Москвы-реки

Фото - © Фотобанк Лори

Маршрут вдоль Москвы-реки имеет протяженность в 29 километров. Начинается он на Нагатинской набережной и больше подходит для уверенных в себе опытных велосипедистов. Завершается трасса у небоскребов «Москва-Сити». От Нагатинской набережной на Новоспасском мосту нужно переехать на противоположный берег и ехать по Котельнической, Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской и еще не меньше десяти набережным. По дороге путешественники увидят Красную площадь, Храм Христа Спасителя, «Лужники» и «Аллею Славы». Маршрут вовсе можно продлить до парка «Красная Пресня».

4. Небольшой маршрут у МГУ

Фото - © Фотобанк Лори

Если совершать большие велопробеги не хочется, то можно прокатиться от метро «Университет» вдоль яблоневых аллей Московского государственного университета. Прогулка занимает около 45 минут, а велодорожка ведет по проспекту Вернадского, поворачивает на Университетский проспект и выводит на смотровую площадку МГУ, после чего сворачивает к главному зданию и, огибая сталинскую высотку, приводит в Ботанический сад.

5. Семь километров до Сокольников

Фото - © Фотобанк Лори

От центра Москвы можно прокатиться до Сокольников, а можно и обратно. Длина маршрута составляет всего семь километров. Можно взять железного коня напрокат и, оставив его в конечной точке, прогуляться по парку либо по центру. Стартовать от центра можно на Большом Устьинском мосту. Далее через Устьинский сквер проехать по Яузскому бульвару, который плавно перетекает в Покровский и далее в Чистопрудный. По Бульварному кольцу нужно доехать до метро «Тургеневская» и повернуть на проспект Академика Сахарова. На кольце ехать нужно в сторону станции метро «Комсомольская» по Краснопрудной улице, а далее – по Русаковской. А уже от метро «Сокольники» по бульвару доехать до парка.

6. От ВДНХ до Останкино

Фото - © Фотобанк Лори

Это 13-километровый маршрут, но очень многолюдный. На Центральной аллее точно есть риск завязнуть в толпе гуляющих людей. По дороге можно увидеть обновленные павильоны ВДНХ, главный Ботанический сад имени Цицина, Сад камней, Останкинский парк и имение графов Шереметьевых, саму Останкинскую башню, и везде можно делать очень живописные селфи.

7. Лосиный остров

Фото - © Фотобанк Лори

Национальный парк «Лосиный остров» – любимое место для велопрогулок не только в Подмосковье, но и в Москве. Здесь, в уголке природы, можно вдоволь надышаться и насладиться красотами леса. Кроме того, тут вполне ручные белки, которых можно покормить, есть риск встретить лося, но издалека этими животными можно спокойно любоваться. В Верхнеяузских болотах живут бобры. Начинать велопутешествие можно с Бабаевского пруда, дальше проехать по Абрамцевской просеке до Бумажной просеки и, не доезжая до Клинической больницы, двигаться на север – к Лосиной биостанции, пруду Лось и Поляне сказок.

8. Битцевский парк

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В Битцевском парке есть дорожки для спокойного катания и небольшие овраги для любителей экстрима. Можно сочетать два типа катания. Популярным маршрутом является трасса от станции метро «Битцевский парк» до улицы Чертановской протяженностью 7,5 километров. Дорога по тропинкам уходит вглубь леса. Тут нужно иметь опыт и быть внимательным, чтобы не упасть на кочках и корнях. Комфортная и ровная дорожка есть от станции метро «Беляево» по улице Миклухо-Маклая через Битцевский парк до станции метро «Чертановская».

9. Маршрут вдоль Яузы

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Этот маршрут связывает Московскую область и центр Москвы и проходит вдоль живописных берегов Яузы с красивой архитектурой, парками и узкими улочками. Тут крутить педали можно с удовольствием по благоустроенным дорожкам с велосипедной инфраструктурой. Ехать можно от парка «Сокольники» до Мытищ, около 20 километров. В перспективе маршрут вдоль Яузы может протянуться еще примерно на 40 километров.

10. Велополосы на северо-западе Москвы

Фото - © Медиасток.рф

На северо-западе Москвы появилось семь новых велодорожек, велополоса с разметкой протяженностью 4,5 километра появилась после реконструкции ландшафтного парка «Митино», где есть и пункт велопроката. На улице Свободы появилась дорожка, соединяющая Южное и Северное Тушино. Длина трассы в парке «Салют» составляет 1,2 километра. Прокатиться можно на бульваре на улице Исаковского, в скверах вдоль Пятницкого шоссе и на левом берегу Сходни. В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» есть кольцевая 3-километровая дорожка, и здесь можно любоваться красотами Химкинского водохранилища, катаясь на велосипеде.

11. Места в Москве для экстремального катания

Фото - © Медиасток.рф

Для любителей экстрима есть BMX-комплекс в Лианозово, который оснащен рампами и трамплинами. А в парке «Усадьба Алтуфьево» комплекс занимает площадь в 2500 квадратных метров. Он подходит для обучения и для спортсменов всех уровней подготовки. ВМХ-велодром есть в Дюссельдорфском парке в Марьино. Байк-парк с грунтовым памп-треком на Нагорной находится в шаговой доступности от станции метро «Нагорная» или в 1,5 километрах от станции МЦК «Верхние Котлы».

12. Зеленое кольцо Москвы

Фото - © Медиасток.рф

В этом году власти столицы обещают полностью завершить веломаршрут Зеленого кольца Москвы. Протяженность маршрута составит 120 километров, и на сегодняшний день готово уже 50% трассы. Задумка в том, чтобы соединить велополосами парки столицы, станции метро, МЦД и МЦК по всей Москве.

Зеленое кольцо Москвы доступно по карте.

Уже обустроены велополосы в ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО. В этом году маршрут прокладывают в ВАО, ЮВАО и ЮАО, а потом соединят с обустроенным участком в ЮЗАО. Таким образом, получится кольцо. В целом к концу 2024 года общая протяженность велополос в Москве превысит 600 км.