Топ-12 мест для катания на вейкборде и вейксерфе в Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем, где в Подмосковье можно покататься на вейкборде и вейксерфе новичкам и профессионалам.

Все большие обороты набирают относительно молодые виды водного отдыха – вейкбординг и вейксерфинг. Кататься можно за катером или с помощью лебедки, но в любом случае этот вид летнего отдыха обещает незабываемые эмоции и выплеск адреналина. В материале собрали лучшие клубы и школы водных видов спорта Подмосковья.

1. Школа водных видов спорта «Гагарин»

Фото - © gagarin-waterschool.ru

Школа водных видов спорта «Гагарин» находится на берегу Клязьмы, и здесь есть вейк-парк, прокат сапбордов, лодок и каяков. В школе работают две реверсивных лебедки: первая – 200 метров с двумя кикерами, вторая – 140 метров без фигур. Желающие могут взять напрокат сапборды, лодки, байдарки и все необходимое для катания. Тут учат кататься на вейксерфах, но интересно будет и профессионалам. На берегу в комфортных условиях можно отдохнуть.

Где: г.о. Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова, 2а

Сайт: https://gagarin-waterschool.ru/

2. Катерный вейк-клуб Wave Motion

Клуб расположен на территории водноспортивной базы «Галс» на Пироговском водохранилище. Летом здесь катаются на вейкборде, вейксерфе и гидрофоле. В клубе катаются как опытные спортсмены, так и начинающие, для которых проводят уроки. Тут можно взять один сет, либо кататься целый день, провести мероприятие или покататься на катере. В зоне отдыха на берегу можно поиграть в настолки и выпить чай.

Где: г.о. Мытищи, дер. Болтино, ул. Парусная

Сайт: https://wave-motion.ru/

3. Экстрим-парк «Фристайл»

Это один из крупнейших экстрим-парков на берегу Дзержинского карьера. Здесь есть вся инфраструктура для активного отдыха на воде. Можно покататься на вейкборде в реверсивном парке с трамплинами, разрезать волны на вейксерфе за катером или спокойно грести веслами на сапах. Предусмотрена зона отдыха для детей – есть веревочный парк и батут. В аренду можно взять гидроцикл, поиграть на спортивных площадках в волейбол или приготовить шашлык в арендованной беседке.

Где: г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, 19

Сайт: https://parkfreestyle.ru/

4. Вейк-парк «Высокий полет»

Вейк-парк находится на территории отеля «Воздвиженское» под Серпуховом. Инструкторы парка имеют большой опыт в вейксерфинге и готовы поделиться им с каждым желающим. Вейкборд-парк оборудован реверсивной лебедкой длиной 250 метров в одну сторону для катания начинающих спортсменов и продвинутых райдеров.

Где: г.о. Серпухов, пос. д/о «Авангард»

Сайт: https://v-parkhotel.ru/services/veyk-park-vyisokiy-polet

5. Вейк-клуб We-Wake

Клуб расположен на Медвежьих озерах на территории одноименного загородного клуба. На берегу установлены две реверсивные вейк-лебедки. Длина трасс составляет 170 и 190 метров, а опытных экстремалов ждет парк фигур. Здесь работают инструкторы, напрокат можно взять доски, водные лыжи, гидрокостюмы. Для постоянных клиентов действуют клубные карты.

Где: г.о. Щелково, дер. Медвежьи Озера, ул. Берег озера, 1

Сайт: https://vk.com/wewake

6. Вейкборд-клуб Istrawake

Istrawake находится в загородном клубе «Романтик» на берегу Истринского водохранилища. Это один из самых крупных вейк-клубов России, инструкторы разработали собственную методику обучения вейкбордингу. К услугам гостей здесь есть 13 катеров. Помимо катания на вейке гости могут отдохнуть на пляже, перекусить в кафе, поиграть в волейбол и арендовать баню. Есть батут и возможность покататься на сапбордах.

Где: г.о. Солнечногорск, дер. Лопотово

Сайт: http://www.istrawake.ru/

7. Вейк-клуб WakeTime

В WakeTime на Пироговском водохранилище можно обучиться вейксерфингу с нуля, отточить навыки с профессиональными райдерами и просто хорошо провести время. Здесь работает больше десяти инструкторов. Сеты рассчитаны на 25 минут. До и после катания в клубе предлагают расслабиться в уютном шатре, выпить кофе и послушать музыку.

Где: г.о. Мытищи, дер. Болтино, Ореховая бухта

Сайт: https://waketime.ru/

8. Вейк-парк Wake4You

Школа Wake4You обучает детей и взрослых вейкбордингу, катанию по фигурам и прыжкам с водной глади. Вейк-парк расположен в лесном массиве на берегу Волкушинского карьера в окружении золотых песчаных пляжей. Катание здесь происходит в порядке живой очереди короткими сетами не более 10 минут.

Где: г.о. Лыткарино, Волкушинский карьер

Сайт: http://wake4you.ru/

9. Клуб водных видов спорта «Марабу»

В клубе учат кататься на виндсерфе и вейксерфе, разработаны курсы для начального и продвинутого уровней. Новичкам покажут, как правильно стоять на доске, управлять парусом и ловить потоки ветра. Для прогулок в аренду можно взять сапборды и прогулочную яхту. Можно попробовать свои силы на электрофойле.

Где: г.о. Мытищи, дер. Болтино, ул. Ореховая

Сайт: https://marabou.ru/

10. Экстрим-клуб Moswake

Этот водно-воздушный экстремальный клуб у акватории Клязьминского и Пироговского водохранилищ предлагает прокатиться на вейкборде или вейксерфе за катером. А в оборудованном фигурами-препятствиями реверсивном парке можно научиться исполнять трюки и прыжки. Более того, здесь есть возможность полетать на флайборде, ховере или реактивном ранце и отправиться в сап-туры на досках с веслами.

Где: г.о. Мытищи, с Троицкое, база отдыха «Троицкое»

Сайт: https://moswake.ru/

11. База отдыха «Круглое озеро»

Любителей водного экстрима на базе отдыха порадуют вейк с лебедкой и виндсерфинг. А ценители спокойного отдыха могут арендовать лодку или катамаран, посетить коктейль-бар или Surf Cafe. В целом база отдыха предлагает гостям развлечения на любой вкус – игру в пейнтбол, экстремальные водные развлечения, отдых на топчанах или катание на лодке.

Где: г.о. Солнечногорск, дер. Мышецкое

Сайт: https://round-lake.ru/vodnyye_razvlecheniya

12. Вейк-станция Teo Wake

Фото - © teosports.ru

Станция расположена на песчаном берегу пруда в Дмитрове. Место идеально подходит для новичков – катаются на станции с помощью реверсивной лебедки, а опытные инструкторы обучают азам вейкбординга. Экипировку и все необходимое можно взять напрокат, а после катания есть возможность позагорать на пляже.

Где: г.о. Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, Инженерный пруд

Сайт: https://teosports.ru/teowake