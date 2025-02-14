Топ-10 экологических троп Подмосковья: «Заповедный лес», Лохин остров и парк Бродского

Во многих местах Московской области для туристов адаптируют специальные маршруты, рассчитанные на пешие прогулки на свежем воздухе. Такой досуг позволяет в полной мере насладиться природой, полюбоваться дикими животными и растениями. О том, где в Подмосковье искать лучшие экотропы, читайте в материале.

Приокско-Террасный заповедник

Все, что нужно для незабываемого отдыха и единения с природой – купить билет в Приокско-Террасный заповедник. Это единственный природный биосферный заповедник Подмосковья, который находится под охраной международной организации ЮНЕСКО.

На экотропе, проходящей через зубровый питомник, за полтора часа прогулки можно увидеть зубров, бизонов и пятнистых оленей почти в естественных условиях обитания. А еще в парке есть уникальные смотровые площадки с переходами между деревьями на высоте восьми метров.

Где: городской округ Серпухов, местечко Данки

Контакты: +7 (496) 770-71-45

Сайт: https://pt-zapovednik.ru

«Босоногая тропа»

Длина «босоногой тропы» в национальном парке «Лосиный остров» составляет 3,6 километра. Участок состоит из разных видов покрытия: мягкая древесная стружка, щебень, гравий, песок, еловые шишки и даже освежающие ванночки с водой.

Тропа представляет собой круг, в центре которого расположен большой лабиринт площадью один квадратный километр. Вдоль маршрута размещаются детские площадки, скамейки для отдыха, зона ароматерапии и тактильная викторина.

Где: городской округ Балашиха, 5 км от МКАД, развилка Щелковского и Балашихинского шоссе

Контакты: +7 (495) 323-88-85

Сайт: https://losinyiostrov.ru

«Заповедный лес»

Прогуляться по этой удивительной тропе возможно только с экскурсоводом со вторника по воскресенье по предварительной записи. В рамках экскурсии туристы смогут познакомиться с природой Лосиного острова, увидеть впечатляющие пейзажи заповедных Верхнеяузских болот, понаблюдать за птицами со смотровой вышки, прогуляться по мосткам над болотом и, если повезет, встретить пятнистых оленей в своей естественной среде обитания.

Где: городской округ Мытищи, Кропоткинский проезд

Контакты: +7 (495) 323-88-85

Сайт: https://losinyiostrov.ru

Тропа Бродского

Тропа Бродского в арт-усадьбе «Веретьево» – это целый километр прогулки в обнимку с природой. Уникальный парк спроектировал Александр Бродский – архитектор, художник и один из родоначальников бумажной архитектуры в России.

Тропа проходит через ручьи, овраги и ведет к местной обсерватории, с высоты которой можно полюбоваться прекраснейшим видом. А еще по дороге встречаются удивительные арт-объекты и уютные библиотеки.

Местами здесь на плечи ложатся ветви деревьев. Некоторые стволы растут прямо посреди тропы. Здесь ничего не вырубали и никак не меняли рельеф – в естественный ландшафт вписали только одну удобную деревянную дорожку.

Где: Талдомский городской округ, деревня Веретьево

Контакты: +7 (916) 956-28-82

Сайт: http://artveretevo.com/

Заповедник «Семь ключей»

Памятник природы «Семь ключей» находится на реке Протве. Один из красивейших заповедников Подмосковья известен своими живописными мини-водопадами.

Некоторые виды местной флоры и представители животного мира занесены в Красную книгу. Чтобы не нарушать естественную экосистему заповедника, на его территории установили охранный режим, запрещающий любые виды деятельности. Сейчас здесь разрешены лишь пешие и лыжные прогулки.

Где: Наро-Фоминский городской округ, заповедник «Семь ключей»

Пущинская экотропа

Этот маршрут специально оборудован для туристических прогулок: есть деревянные переходы через ручьи, стенды с информацией и удобная навигация. Начать путешествие удобнее всего с обзорной площадки в городе. По дороге туристы могут увидеть Пущинское городище, выйти к побережью реки Оки, заглянуть в заброшенную усадьбу XVIII века, пройти мимо деревни к заказнику «Карстовый», искупаться в ледяной купальне и полюбоваться знаменитым водопадом, который не замерзает даже зимой. Высота склона, откуда бежит поток, – около трех метров.

Где: городской округ Пущино, Михайловский спуск

Лохин остров

Многие туристы наверняка наблюдали нетронутую природу со смотровой площадки усадьбы Архангельское, не подозревая, что лесные массивы образуют настоящий остров, на котором обитают редкие виды животных, занесенные в Красную книгу. Свой первозданный облик сохранили здесь столетние сосны и пышные липы. Главная достопримечательность острова – озеро Глухая Яма, которому больше десяти тысяч лет.

Летом на остров съезжаются любители бега и велоспорта. Зимой здесь можно встретить лыжников. На острове есть два основных маршрута для прогулок: малый круг, проходящий по лесу, и большой – по берегу реки с видом на усадьбу Архангельское.

Где: городской округ Красногорск, деревня Глухово

Конноспортивный клуб «Дивный»

В конноспортивном клубе «Дивный» гостям предлагают уникальную возможность прогуляться на лошадях по густому ухоженному лесу. На тропе протяженностью почти два километра установлены указатели и лавочки для отдыха. Гулять здесь приятно не только наездникам, но и лошадкам – для их комфорта дорожку регулярно посыпают щепками.

Где: городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная

Телефон: +7 (929) 661-18-87

Сайт: http://www.kskdivniy.ru/

Экологические тропы заказника «Журавлиная родина»

В этом природном заказнике поддерживают условия для сохранения популяции журавлей и других пернатых. Чтобы сохранить местность в первозданном виде, болотный массив строго охраняется, а любая технологическая деятельность поблизости запрещена. Поэтому попасть сюда можно только в составе экскурсионной группы на личном транспорте. Пешие экскурсии с рюкзаками и палатками по заказнику не проводятся.

Первые журавлиные экскурсии начинаются в августе. А уже с сентября экскурсии проводят каждый день – именно в этом месяце птицы массово покидают родину.

Где: Талдомский городской округ, деревня Дмитровка

Контакты: +7 (916) 130-03-06

Сайт: http://www.craneland.ru

Экомаршрут «Тропа белой ласки»

Эколого-краеведческий пеший маршрут проходит через реку Кунья в поселке Пересвет, недалеко от Сергиева Посада. В здешнем лесу можно встретить лосей и родственниц куниц – ласок, в честь которых и назван маршрут. А еще тут водятся белки, которые будут очень рады гостинцам в виде орехов. Тропа функционирует круглый год и адаптирована для туристов. На маршруте расположены тематические остановки и зоны отдыха с информационными стендами. Длина тропы – чуть более трех километров.