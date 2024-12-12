СВО, курс рубля и отношения с Трампом: что ждет Россию в 2025 году согласно китайской астрологии

В материале РИАМО – о том, что сулят звезды нашей стране в грядущем году.

Дипломированный специалист по китайской астрологии ба-цзы и фэн-шуй, хорарный и натальный астролог Ольга Уэлан рассказала РИАМО, чего стоит ожидать нашей стране в наступающем 2025 году.

Общая характеристика 2025 года: в чем будет сила и слабость России

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В 2025 год Россия входит под знаком иньской Почвы. В китайской астрологии ба-цзы иньская Почва – это знак безусловной материнской любви, жертвенности и бескорыстия, объясняет эксперт. Она, как Мать Земля, отдает всю себя другим, не думая о себе и не преследуя личных целей. Ее главная цель – это процветание тех, кто от нее зависит. Поэтому Россия в 2025 году будет открывать свои границы и делиться ресурсами с теми, кто в этом нуждается, совершенно не думая о себе и личной выгоде.

«А еще иньская Почва невероятно терпелива и вынослива, поэтому способна стоически переносить любые невзгоды и тяготы. Ее главная добродетель – это смирение, поэтому ничто не способно ей навредить. Невозмутимости, устойчивости и стабильности России можно позавидовать» Ольга Уэлан специалист по китайской астрологии ба-цзы и фэн-шуй

Главной слабостью иньской Почвы, говорит астролог, является неразборчивость, поэтому ей бывает тяжело отличить добро от зла. Из-за этого она может легко сбиться с пути и пойти на поводу у тех, кто хочет ею воспользоваться в угоду собственным интересам. И это главный риск в 2025 году для России: стать жертвой чужих корыстных и честолюбивых планов.

Однако год для России начинается в час металлической Лошади, а это боевая, отважная и воинственная Лошадь, которая не даст себя в обиду, считает эксперт. И иньскую Почву тоже. Добро должно быть с кулаками, и сочетание знаков иньской Почвы и металлической Лошади говорит именно об этом. Поэтому, несмотря на свою жертвенность, безусловность и невероятное терпение, Россия вполне способна защитить и отстоять собственные интересы. Легких уступок от нее ждать не стоит, так как Лошадь весьма категорична и однозначна в своих действиях, не станет уступать и идти на компромиссы.

Возможности для России в 2025 году, на которые нужно обратить внимание

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Наиболее благоприятным знаком для России в 2025 году является янский Огонь, а янский Огонь – это свет разума, который изгоняет тьму невежества. «Поэтому пользу и благоприятные возможности для развития наша страна получает, если начинает вкладываться в сферы образования и просвещения», – предупреждает специалист.

А еще янский Огонь из огня просвещения может легко обратиться всепожирающим пламенем, так как он склонен захватывать новые территории и подталкивает к экспансии. Этот знак стремится к расширению, а вместе с ним и Россия. «Эта экспансия может происходить как на материальном уровне, то есть через обретение новых территорий, так и на ментальном уровне, когда захватываются не земли, а умы людей с помощью новых идеи и пропаганды», – поясняет астролог.

Следует особо отметить, что год, который проходит под знаком иньской Почвы, это год, для которого особо значима тема ресурсов в любом формате: материальные, человеческие, земельные, продовольственные, водные. Иньская Почва на момент начала нового года находится в состоянии «болезни», что говорит о том, что в 2025 с нехваткой ресурсов может столкнуться не только Россия, но и весь мир.

Политика России в 2025 году

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Благоприятность аспекта поддержки будет направлять Россию по консервативному пути, говорит Ольга Уэлан. Поэтому все силы будут брошены на сплочение народа и укрепление традиционных ценностей, так как аспект поддержки в китайской астрологии связан с традициями и прошлым.

«Его благоприятность погружает страну в ностальгические настроения и романтизацию своей истории. Все это, с одной стороны, будет укреплять страну, делая ее более стабильной и устойчивой, а с другой – снижать скорость ее развития, так как традиции и прогресс плохо ладят друг с другом» Ольга Уэлан специалист по китайской астрологии ба-цзы и фэн-шуй

Янский Металл, символом которого служит военный офицер, является знаком поступков и решений для России в 2025 году. Он будет подталкивать ее к жестким и однозначным действиям, так как это знак, который любит порядок и не терпит неподчинения. Поэтому нас ожидают усиление контроля, новые законы и ограничения.

Судьба СВО и развитие конфликта на Украине в 2025 году

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Неоднозначна и запутанна судьба конфликта России и Украины в 2025 году. Скорее всего, конфликт завершится, однако с неоднозначным результатом, считает астролог.

Воинственная металлическая Лошадь в часе наступления нового года и жесткий янский Металл в качестве знака поступков и решений провоцируют действовать решительно, бескомпромиссно и самоуверенно, в то время как гороскоп в целом предупреждает о том, что в течение года необходима осторожность, и нельзя принимать решения, не разобравшись в ситуации.

«Активные и решительные действия, принятые под влиянием эмоций, могут привести к серьезным трудностям, которые не получится решить быстро» Ольга Уэлан специалист по китайской астрологии ба-цзы и фэн-шуй

То, чем закончится конфликт России и Украины, во многом зависит от спокойствия и невозмутимости руководства нашей страны, так как провокации со стороны Украины и ее союзников будут серьезными и опасными, направленными на то, чтобы обратить союзников России против нее и дискредитировать ее образ в глазах всего мира.

Стоит также вспомнить о том, что иньская Почва, личный знак России на этот год, склонна к неразборчивости. Ей трудно отличить добро от зла, хорошее от плохого, ее легко обмануть. «Поэтому под влиянием года Россия может принять условия мирного договора, на которые не следовало бы соглашаться», – говорит Уэлан.

Личная карта ба-цзы и предупреждает о том, что нельзя принимать скоропалительных решений, иначе слишком велик риск совершить ошибку и потерять то, что было достигнуто.

Отношения России и Трампа в 2025 году

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С точки зрения китайской астрологии Россия и ее президент благоприятны Трампу, поэтому он волей-неволей симпатизирует нашей стране и президенту, говорит эксперт.

Однако в 2025 году Трамп обретает огромное влияние и силу, которые будут подталкивать его поступать жестко и порой даже опрометчиво. «Упрямство Трампа, его гордость, а также неготовность менять курс и уступать могут поставить его в сложное положение. Он очень тяжело меняет свои точки зрения, его почти невозможно переубедить. Так что России следует помнить о том, что Трамп способен пренебречь всем, но только не своей внутренней позицией», – объясняет астролог.

Поэтому из потенциального союзника он неожиданно может обернуться врагом.

«Имея собственное видение того, как должен быть устроен мир, и имея обязательства перед своей страной, Трамп будет решительно настаивать на своем. Но видение Трампа – не то, что подходит России, поэтому особой пользы от него нашей стране в 2025 году не будет» Ольга Уэлан специалист по китайской астрологии ба-цзы и фэн-шуй

Статус России и ее союзников в мире

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Наличие знака «7 убийцы» в гороскопе на год указывает на то, что для части мира Россия продолжит играть роль мирового зла и агрессора, так как этот знак указывает на чужую неприязнь и неуважение, а также неготовность сотрудничать и идти на компромиссы.

Однако, несмотря на это, сильная стихия аспекта поддержки и наличие большого количества помогающих знаков говорят о том, что союзников и друзей на мировой арене у России много, и ей есть на кого положиться. И, скорее всего, союзников у России в 2025 году только прибавится.

Интересно, что знак «7 убийцы», который хотел бы навредить России, вместо этого вынужден питать ее поддержку и в итоге вместо вреда делает ее и ее союзников сильнее и устойчивее.

Что будет с курсом рубля в 2025 году

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А вот курсу рубля, к сожалению, нечем порадовать нас в 2025 году, утверждает эксперт: единственный знак денег в личной карте заключен в 10 дворец под названием «Обрыв», или «Исчезновение». В этом дворце прекращаются любые внешние проявления чего-либо, материя исчезает. Вот и рублю в 2025 году будет нечем нас порадовать, он полностью погрузиться на дно «Обрыва».

«Но следует иметь в виду, что для годового гороскопа России аспект денег является неблагоприятным, поэтому усиление рубля может негативно сказаться на общем благополучии страны. И в этом смысле 10 дворец является своего рода предохранителем», – обнадеживает специалист ба-цзы.