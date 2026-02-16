Священный месяц Рамадан в 2026 году: традиции и правила соблюдения

В материале РИАМО рассказываем о том, какой смысл имеет Рамадан в мусульманской традиции и как правильно соблюдать пост в течение этого священного месяца, который в 2026 году начинается 17 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 18 февраля.

Что такое священный месяц Рамадан

Фото - © РИА Новости

Рамадан – самый почитаемый месяц у мусульман. Он относится к «пяти столпам ислама», в числе которых также декларация веры, ежедневный намаз, налог в пользу нуждающихся и паломничество в Мекку. В Рамадан верующие должны как можно чаще обращаться мыслями к Всевышнему: это время для духовного очищения, осмысления своей жизни, добрых дел, помощи ближнему. В течение всего месяца полагается усердно молиться, избегать дурных мыслей и поступков, праздности, споров и раздоров.

Согласно канонам ислама, в именно в месяц Рамадан в 610 году пророку Мухаммеду были открыты первые строки Корана – священной книги мусульман. Название месяца восходит к древне-арабскому слову «рамида», которое можно перевести как «горячий, раскалившийся»: на заре ислама Рамадан приходился на жаркий девятый месяц лунного календаря.

В 2026 году Рамадан наступит 17 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 18 февраля, а последний продлится до вечера 19 марта.

Как правильно соблюдать пост во время Рамадана

Фото - © РИА Новости

Во время Рамадана мусульмане должны соблюдать строгий пост. Согласно правилам, в течение месяца запрещено:

есть и пить после рассвета и до наступления заката солнца;

курить (в том числе кальян, вейп или электронные сигареты);

вступать в интимные отношения.

Относительно первого правила в священных книгах существуют конкретные пояснения. Первый прием пищи, называемый Сухур, должен происходить до восхода солнца, при этом пища должна быть свежей, а не оставшейся со вчерашнего ужина. Второй прием пищи, который называется Ифтар, проводится после заката. Верующий должен помолиться и поблагодарить Всевышнего за прожитый день, попросить его о прощении грехов – после этого можно приступить к трапезе.

Если верующие живут в странах, где во время Рамадана очень длинный световой день, им разрешается соблюдать пост по часам Мекки.

Суть поста не просто в воздержании от еды и питья. Главная цель – это духовное исцеление и рост. Мусульмане встречают Рамадан с чувством радости и благодарности Всевышнему. Этот месяц последователи ислама посвящают благим делам, чтению Корана, молитвам и самое главное каждый старается проанализировать свой путь и стать лучшей версией себя.

В целом в Рамадан разрешено все, что положительно сказывается на человеке, развивает и возвышает его. И в то же время запрещено все то, что развращает, вносит негатив и зло. Поэтому по телевизору стоит смотреть только просветительские программы и важно помнить, что ислам запрещает алкоголь и свинину в любое время, не только во время поста.

Кто может не соблюдать пост во время Рамадана

Фото - © РИА Новости

Пост не обязаны соблюдать верующие, не достигшие совершеннолетия согласно Шариату, а также люди с ограниченной дееспособностью и душевными болезнями.

Кроме того, разрешается отступление от строгих правил поста:

Для пожилых людей с ослабленным здоровьем, которым длительное воздержание от воды и пищи может навредить.

Во время болезни или после недавно перенесенного тяжелого заболевания.

Для женщин, которые беременны или кормят детей грудью.

Для женщин во время критических дней и сразу после родов.

Для странников: людей, которые находятся в продолжительной поездке на расстоянии более чем 90 километров от дома и находятся в новом месте не более 15 дней.

Те, кто по каким-либо причинам не может соблюдать пост, могут восполнить его позже. Если же соблюдение поста невозможно по независящим от человека причинам, он может «заменить» пост милостыней или пожертвовать деньги в мусульманские благотворительные организации.

Окончание Рамадана и праздник Ураза-Байрам

Фото - © РИА Новости

До окончания священного месяца Рамадан каждый мусульманин обязан внести своего рода налог, называемый зякат уль-фитр (в переводе с арабского – «милостыня разговения»). Этот налог, как правило, уплачивается в мечети, а средства идут на помощь нищим, малоимущим и больным. От уплаты налога освобождаются верующие, находящиеся в бедственном материальном положении или не имеющие дохода и крыши над головой.

Месяц Рамадан заканчивается праздником Ураза-Байрам, который длится от одного до трех дней. В 2026 году Ураза-Байрам наступит в ночь с 19 на 20 марта. В этот день ранним утром мусульмане собираются на благодарственную молитву, а затем празднуют Ураза-Байрам в кругу семьи и друзей, обмениваясь подарками и поздравляя друг друга с завершением поста. Также в этот день принято подавать милостыню и одаривать продуктами бедных и нуждающихся.