Судьбоносный переход газового гиганта: что принесет каждому знаку зодиака Нептун в Овне

Смена идеалов, свобода личности: что принесет переход Нептуна в знак Овен

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31 марта 2025 года начнется постепенный переход газового гиганта, планеты Нептун, в знак Овна. Там он пробудет вплоть до 2038 года и принесет с собой множество трансформаций.

Прежде всего эти изменения будут связаны с нашими душами – поменяется буквально структура нашей цивилизации. Нептун связан со всем бессознательным и зыбким: вдохновением, интуицией, снами, настроением, искусством, верой, коллективной кармой, иллюзии, идеалы. Транзит же по знаку Овна принесет новые идеи, новые символы, в которые мы будем верить и которые будут нас вдохновлять. Изменится не только само понятие искусства, но и его ценность.

Основная ценность Нептуна в Овне, которая будет транслироваться в мире, – это свобода личности. Когда планета шла по этому же знаку в последний раз, было отменено рабство и крепостное право.

Поскольку управителем знака Овен является Маркс, планета спорта, войны и агрессии, то в период движения Нептуна по этому знаку будет развиваться киберспорт, различные онлайн-соревнования, а также будут разрабатываться новые механизмы ведения войн, появится новое военное оснащение (например, перевооружение армии). Не последнюю роль здесь сыграет искусственный интеллект.

Нептун также символизирует химию и медицину, а потому можно ожидать многих открытий в этих областях. Так, могут, например, изобрести лекарства от ранее неизлечимых болезней.

Будут создаваться новые благотворительные организации, подобные «Красному кресту». А вот в сфере веры могут возникать неприятные события, например, религиозные войны.

Гороскоп для каждого знака до 2038 года

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Овен: Путешествие Нептуна по вашему знаку принесет вам трансформацию личности. Вы изменитесь внутренне: станете более мягкими, миролюбивыми, захотите помогать другим людям, в вас проснется мощная эмпатия. Вас начнет интересовать духовная сторона жизни, поэтому не исключено, что вы заинтересуетесь какой-нибудь религией и начнете посещать храм. Также это время благоприятно для развития ваших талантов.

Телец: Пока Нептун будет идти по знаку Овна, вам захочется отстраниться от привычной суеты, вас будет тянуть побыть в уединении, чтобы помечтать, порефлексировать, отдохнуть от своего предыдущего темпа жизни. Это будет очень духовно наполненное время для вас: кто-то из Тельцов увлечется эзотерикой, кто-то будет чаще молиться, кто-то займется благотворительностью или будет совершать паломничества, чаще бывать на природе.

Близнецы: Вы можете «пугать» окружающих своими казалось бы несбыточными планами и целями, они будут казаться им непрактичными и далекими от реальности. Однако все будет складываться так, как вы сами того хотите. Обращайте внимание на людей вокруг себя: у вас появятся новые знакомые, которые будут отличаться своей духовностью, романтичностью, в чем-то они будут необычными. Однако стоит избегать людей маргинальных, которые будут стараться тянуть вас вниз.

Рак: На вас нахлынут переживания о том, какую роль вы хотели бы играть в социуме. Действительно ли ваше предназначение – это карьера, а не материнство? Или, может, наоборот? Вы будете сомневаться в выбранном пути, в том, что еще вчера было, казалось бы, окончательно решено. Ваша задача в период движения Нептуна по знаку Овна – понять, чего именно хочет ваша душа, и следовать за ней, не обращая внимания на то, что вам советуют другие люди.

Лев: Транзит Нептуна по знаку Овна принесет с собой вдохновение и новые мечты. Вам захочется расширять свое влияние, больше путешествовать, исследовать этот мир. Благоприятно в это время учиться, получать высшее образования или как минимум оканчивать курсы по повышению квалификации. Также в это время вам будет хотеться заполучить некий статус, положение, при котором к вам будут прислушиваться другие люди.

Дева: Пока Нептун будет идти по знаку Овна, вам предстоит быть более критически настроенными к ситуациям, когда дело касается общих или совместных мероприятий, связанных с финансами, инвестициями. Так, если вы решаете вкладываться во что-то вместе с кем-то, то у вас обязательно должны быть гарантии положительного результата. Если вы приобретаете недвижимость, то она должна быть записана на вас. Вы можете увлечься идеей, которая требует вложений, однако опять же подходить к ней стоит критически.

Весы: В период путешествия Нептуна по Овну вы можете идеализировать своих любимых людей, друзей и партнеров по бизнесу, приписывая им положительные качества, которых у них нет. Это грозит разочарованием в дальнейшем, поэтому не стоит надевать розовые очки. Будьте реалистичны. Кто-то из Весов в этот период может обзавестись тайными отношениями или захочет заиметь некую связь на стороне, потому что новый человек будет казаться идеальным.

Скорпион: Не все стабильно будет на вашей работе, пока Нептун идет по Овну. О вас могут сплетничать коллеги за вашей спиной, ваша работа в принципе может иметь «второе дно»: не все вам будет понятно в вашем трудовом договоре или ваших обязанностях. Кроме того, вам захочется перестать работать по графику, а действовать больше по наитию, по вдохновению. Стоит следить и за своим здоровьем, однако без фанатизма. Большое влияние будет оказывать на вас психосоматика.

Стрелец: Главная задача, которую ставит перед вами планета Нептун, идущая по знаку Овна, – привнести в свою жизнь больше вдохновения, раскрыть свое творческое начало, обзавестись каким-либо хобби, которое будет дарить вам положительные эмоции и жажду жизни. Если у вас есть дети, то стоит заниматься творчеством вместе с ними, а если вы только ожидаете малыша, то он будет приносить вам много радости. Большое значение также будут играть и ваши чувства.

Козерог: Транзит Нептуна по знаку Овна принесет с собой многочисленные переезды с одного места жительства на другое. У кого-то это будет собственным решением, а кто-то будет переезжать в связи с обстоятельствами. Ваша задача – найти уютное гнездышко, где вы будете чувствовать себя уютно и безопасно. Можно рассмотреть варианты проживания где-то у воды: рядом с озером или другим водоемом. Стоит также погрузиться в исследование родового древа и обычаев ваших предков.

Водолей: Нептун, входящий в знак в Овна, принесет с собой другое восприятие информации. Вы по-новому будете смотреть на привычные вещи, и вам будет довольно тяжело передать свою точку зрения так, чтобы вас поняли правильно. Вы можете увлечься психологией, мистикой, искусством и много об этом читать. В связи с этим – полезно много учиться, особенно если вы выберете не точные науки. У вас могут появиться знакомые со схожими интересами, с которыми вам будет приятно общаться.

Рыбы: Перейдя в знак Овна, Нептун подарит вам новые качества характера – те самые, которыми обладают представители знака Овен. Это смелость, твердость характера, сила духа и выносливость. В связи с этим у вас появятся силы для реализации ваших талантов и планов, которые вы по каким-то причинам пока что скрывали от мира. Больше всего возможностей для вас открывается в сфере финансов. Вам предстоит найти тот финансовый поток, с которым вам будет комфортнее всего жить.