Сюда лучше не соваться: самые зловещие и таинственные места Московской области

В Московской области немало заброшек, мистических урочищ и совершенно пустых деревень, в которых давно никто не живет. В подборке РИАМО вспоминаем о самых жутких и загадочных местах Подмосковья, в которые лучше не соваться.

Смердячье озеро

Водоем со странным названием до сих пор окутан страшными байками, необъяснимыми явлениями и легендами, которые притягивают исследователей паранормальных явлений. Уровень воды в водоеме постоянно меняется, о чем свидетельствуют многочисленные мертвые деревья, вздымающиеся из его глубин.

Говорят, что раньше озеро «смердило»: зловоние напоминало запах болотного газа. Но приверженцы захватывающих историй считают, что так его стали называть из-за трагедии, произошедшей здесь – смерти дьяка. По легенде, когда-то стоявшая на берегу часовня рухнула на дно озера и утащила за собой священнослужителя.

Где: Московская область, городской округ Шатура

Координаты: 55.735272, 39.822595

Село Шатур

По преданию, в окрестностях села было языческое капище, в центре которого стоял вырезанный из дерева идол, ему поклонялись местные племена. Сегодня древний «змеиный камень» можно отыскать к югу от села, недалеко от деревни Сабанино. К нему ведет тропа через лес.

В самой деревне почти не бывает людей. Изредка сюда приезжают дачники и туристы, которые любуются ветхими избушками и заброшенной колокольней со старым кладбищем.

Где: Московская область, городской округ Егорьевск, село Шатур

Координаты: 55.477424, 39.416512

Шатурские болота

Шатурские болота за последние сто лет обросли множеством легенд и страшных преданий. Местные жители рассказывают, что в конце XIX века в этих краях начали ремонтировать Коломенский тракт, после чего вдруг стали пропадать люди. Говорят, что где-то на болотах таится заросший мхом каменный шар – причина загадочных происшествий.

Также любопытство у туристов, изучающих болота, вызывает расположенная поблизости полуразрушенная церковь с некрополем, окруженная заболоченным лесом.

Где: Московская область, городской округ Шатура, урочище Погост Никольского

Координаты: 55.771079, 39.609783

Город-призрак Адуляр

По слухам, когда-то город Адуляр являлся военной частью, обслуживавшей ракетные установки. В то время в городе была развитая инфраструктура, о чем говорят остатки гаражей, магазинов, электроподстанции, котельной и других сооружений. Но в 1990-х годах по каким-то причинам военную часть закрыли, а весь персонал расселили. Все ценное из города сразу же вывезли мародеры.

Сейчас Адуляр – полностью заброшенный город, в котором под завывающие звуки ветра постепенно разрушаются оставшиеся пятиэтажки и административные здания.

Где: Московская область, городской округ Истра, территория Адуляр

Координаты: 56.031916, 36.364809

Заброшенная деревня Моховое

Люди покинули Моховое больше десяти лет назад из-за пожара, в котором погибло, по разным данным, от девяти до 20 человек. С тех пор сюда приезжают только любители пощекотать себе нервы.

Всем своим видом поселение напоминает Припять в миниатюре. Частные дома выгорели почти полностью, двух- и трехэтажные многоквартирные здания пострадали от пожара не так сильно, но за прошедшее десятилетие без жителей почти полностью разрушились.

Сейчас здесь можно встреть бездомных собак и заросшие травой детские площадки.

Где: Московская область, городской округ Луховицы, поселок Моховое

Координаты: 54.987906, 39.348356

Церковь на Рождественском погосте

В XIX веке село Рождествено по неизвестной причине начало вымирать. Теперь этим местом с готической атмосферой интересуются поклонники некромантии и заброшенных кладбищ.

В центре внимания – удивительным образом сохранившийся храм 1685 года постройки, который окружен старинными и современными захоронениями. Некоторые надгробия находятся в хорошем состоянии, другие – повалены или расколоты, а третьи заросли травой, мхом и почти полностью ушли под землю.

Недалеко от церкви можно отыскать курганы вятичей. Существует легенда, что здесь в 1812 году хоронили французов. По слухам, в советские времена из-под земли погоста доставали кости людей и лошадей, а также оружие.

Где: Московская область, Раменский городской округ, сельское поселение Константиновское

Координаты: 55.45213, 37.957342

Заброшенный пионерский лагерь «Сказка»

Пустынная территория «Сказки» привлекает туристов своеобразным декором заброшенных сооружений: здесь на здание карабкается гигантский осьминог, а в лестничном пролете прячется медуза. Еще одна весьма загадочная композиция – скульптура обнаженного ребенка посреди огромных волн.

В помещениях среди уцелевших кроватей и стульев пылятся оставленные игрушки и книги. Все это вкупе с ветхой архитектурой создает загадочные образы, способные как удивить любопытных туристов, так и напугать.

Где: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Парамоново

Координаты: 56.239513, 37.399375

Урочище Илкодино

Согласно различным источникам, село было основано на Владимирском тракте в начале XVIII века. В середине прошлого века при строительстве артиллерийского полигона все жители в были одночасье выселены отсюда. И хотя полигон просуществовал недолго, в деревню больше никто не вернулся.

Дорога к урочищу берет начало на северной окраине поселка Мишеронский. От лесной опушки до Илкодина около 13 километров глухих лесов и болот без каких-либо признаков цивилизации. Хотя на карте и отмечены узкие лесные дороги и тропы, места вокруг считаются дикими и опасными.

Где: Московская область, городской округ Шатура, урочище Илкодино

Координаты: 55.805259, 39.799794

Заброшенный ускоритель частиц

Этот кольцевой тоннель должен был стать аналогом Большого адронного коллайдера и самым большим в мире ускорителем частиц. Однако реализовать проект помешал развал СССР.

Сегодня объект фактически заброшен. К нему подведено электричество, из тоннеля периодически откачивают воду, но внутри сооружения работы уже давно не ведутся. Из-за популярности объекта среди диггеров и любителей индустриального туризма Ростехнадзор усилил охрану и заблокировал почти все входы. Однако в интернете еще встречаются сведения о потайных лазейках, через которые можно попасть в тоннель.

Где: Московская область, городской округ Протвино

Координаты: 54.89557880, 37.18317901

Подмосковные каменоломни

Сьяновские, Васильевские, Володарские, Девятовские – все это бывшие каменоломни, расположенные в Московской области. На протяжении многих веков в них добывали известняк и песчаник. Сегодня пещеры никак не используются, а входы в них закрыты.

Однако в подземные лабиринты спускаются как опытные спелеологи, так и обычные люди, жаждущие приключений. Глубоко под землей, среди устрашающих гротов, узких проемов и давящих потолков, фанаты создают барельефные изображения и устанавливают светящиеся артефакты.