Пять великих фильмов с Робертом Редфордом

16 сентября 2025 года скончался актер и режиссер Роберт Редфорд. Ему было 89 лет. В материале вспоминаем пять фильмов с участием голливудской звезды.

1. «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969)

Два закадычных друга — Буч Кэссиди и Сандэнс Кид — грабят поезда и банки на Диком Западе. Их жизнь наполнена опасностью и приключениями. Фильм покоряет зрителя своей динамикой, захватывающим сюжетом и великолепной игрой актеров. Он понравится любителям вестернов и остросюжетных картин.

В главных ролях: Роберт Редфорд, Пол Ньюман.

2. «Афера» (1973)

Этот фильм — история двух мошенников, которые в начале XX века совершили серию крупных финансовых афер. Картина получила высокие оценки критиков за свою остроумную и напряженную атмосферу. «Афера» понравится любителям криминальных драм и запутанных сюжетов.

В главных ролях: Роберт Редфорд, Джош Чарльз.

3. «Вся президентская рать» (1976)

Фильм рассказывает о журналистах, которые расследуют дело Уотергейта, что приводит к отставке президента Никсона. Картина отличается своей напряженной атмосферой и глубиной раскрытия политических интриг. Она понравится любителям исторических драм и остросюжетных расследований.

В главных ролях: Роберт Редфорд, Дастин Хоффман.

4. «Трое мужчин и младенец» (1987)

Комедийный фильм о трех друзьях, которые оказываются в неожиданной ситуации, когда к ним попадает младенец. Картина отличается легким и веселым сюжетом, который понравится любителям комедий и семейных фильмов.

В главных ролях: Стив Мартин, Том Хэнкс, Джон Ларрокетт, Роберт Редфорд.

5. «Непристойное предложение» (1993)

Фильм рассказывает историю молодой пары, Дэвида и Дианы, которые испытывают финансовые трудности. Они отправляются в Лас-Вегас, надеясь на удачу, но вскоре сталкиваются с неожиданным предложением от загадочного, богатого бизнесмена. Он предлагает Дэвиду сумму на их мечты в обмен на одну ночь с Дианой.

В ролях: Роберт Редфорд, Деми Мур, Вуди Харельсон.