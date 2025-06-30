Ремейк «Моей прекрасной няни»: о чем будет сериал, кто сыграть главную роль и когда премьера

В конце июня 2025 года стало известно о съемках ремейка сериала «Моя прекрасная няня». Новый телепроект будет называться «Няня Оксана». В материале РИАМО рассказываем о том, когда выйдет «новое прочтение» популярнейшего ситкома и кто будет задействован в главных ролях.

Сериал «Моя прекрасная няня» с неподражаемой Анастасией Заворотнюк и брутальным Сергеем Жигуновым выходил на российских телеэкранах с 2004 по 2009 год и неизменно собирал высокие рейтинги. Через 16 лет после завершения седьмого сезона ситкома российские кинодеятели решили выпустить ремейк истории – с новым названием «Няня Оксана».

О чем сериал «Няня Оксана»

Фото - © Постер «Няня Оксана»

Подробностей о сюжете новой «прекрасной няни» пока известно немного. Сообщается, что «Няня Оксана» не будет полностью копировать историю и коллизии всеми любимого сериала (а также не будет лицензионной версией исходного американского шоу «The Nanny»), но основная канва останется той же.

Завязка истории такова: главная героиня Оксана приезжает в Москву из Краснодарского края к своему жениху, но тот вероломно ее бросает, и Оксане приходится спешно искать работу в столице. Девушка случайно устраивается няней в дом к вдовцу-ресторатору с тремя разновозрастными детьми. В основе сюжета, как и в «Прекрасной няне» – весь спектр взаимоотношений между молодой провинциалкой, ее состоятельным работодателем и непредсказуемыми детками.

Кто будет играть в сериале «Няня Оксана»

Роль няни

Фото - © t.me/ivanchenko_offiicial

На роль прекрасной няни была утверждена 30-летняя Олеся Иванченко, для нее эта роль в сериале стала дебютной. О своем первом киноопыте начинающая актриса сообщила в своем телеграм-канале: «Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере…Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем. И тоже родом из станицы».

Олеся родилась в 1995 году в Краснодарском крае – в станице Калужской. Профессионального актерского образования у девушки нет: она окончила факультет истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета. Еще в студенчестве Олеся заинтересовалась участием в КВН, вошла в состав команды «Планета Сочи» и даже выступала в телевизионной Премьер-лиге Клуба веселых и находчивых.

В 2020 году Олеся участвовала в стендап-шоу «Comedy Баттл», затем работала над собственным проектом «Больно смешно» на Youtube, какое-то время выступала в комедийной музыкальной группе «ЧСВ» (организованной, кстати, шестью девушками-КВНщицами), снялась в нескольких клипах. Сейчас Олеся Иванченко ведет популярное шоу «Натальная карта» на платформе «VK Видео».

Главная мужская роль

Фото - © кинопоиск.ру

Вдовца-ресторатора в сериале сыграет 35-летний актер Виктор Хориняк. Он родился в 1990 году в Минусинске Красноярского края, с отличием окончил кадетский корпус, планировал поступать в медицинский институт, но в итоге решил пойти по стопам своего дяди – заслуженного артиста России Алексея Хориняка.

Виктор окончил школу-студию МХАТ, позже был принят в труппу МХТ им. Чехова. В кино актер снимается с 2007 года, на его счету уже около 40 ролей. В числе самых заметных работ – сериалы «Кухня» и «Оттепель», фильмы «Последний богатырь», «Жена Чайковского», «Трезвый водитель», «Непослушник-2» и «Елки-11».

Кто снимает сериал «Няня Оксана»

Фото - © Вячеслав Дусмухаметов/кинопоиск.ру

Съемки сериала ведет кинокомпания Norm Production совместно с телеканалом «Пятница!» и онлайн-кинотеатром Premier.

В числе продюсеров проекта – Вячеслав Дусмухаметов, в профессиональном багаже которого юмористические проекты «Comedy Woman», «6 кадров», «Слава Богу, ты пришел!» и «Comedy Баттл», а также множество сериалов и шоу на телеканалах ТНТ и «Пятница!». Он продюсировал такие популярные ситкомы, как «Универ», «Папины дочки», «СашаТаня» и «Интерны».

Интересно, что Вячеслав Дусмухаметов, как и Олеся Иванченко, в студенческие годы участвовал в КВН, но не на сцене, а за кадром – писал шутки для команд «Уездный город» и «Лица уральской национальности».

Режиссером сериала «Няня Оксана» станет Евгения Абдель Фаттах. Ранее она работала оператором на кино- и телепроектах: «ИП Пирогова», «Временно недоступен», «Безопасность», «Елки 8» и «Умная Маша». Для Евгении ремейк «Прекрасной няни» станет режиссерским дебютом.

Когда выйдет сериал «Няня Оксана»

Показ сериала запланирован на сентябрь 2025 года, сейчас в разгаре съемочный период. «Няню Оксану» планируют показать на телеканале «Пятница» и на платформе онлайн-кинотеатра Premier. Точную дату премьеры, как и количество серий, создатели пока держат в секрете.