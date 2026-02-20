Прощеное воскресенье 2026: когда и за что просить прощения

Каждый год в последний день Масленицы накануне Великого поста отмечается Прощеное воскресенье. В этом году этот день приходится на 22 февраля. Подробнее о православной традиции читайте в материале РИАМО.

Последний день перед Великим постом

Фото - © Unsplash.com

Прощеное воскресенье – последний день перед началом Великого поста. У него нет определенной даты в календаре, ведь начало поста выпадает на разные дни февраля или марта, в зависимости от даты Воскресения Христова – Пасхи. В этом году Пасха приходится на 12 апреля, пост будет идти с 23 февраля по 11 апреля.

Главный смысл Прощеного воскресенья – покаяние и раскаяние. В этот день все верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и очистить сердце от грехов.

Традиция зародилась в Египте

Фото - © pixabay.com

В церковно-богослужебных книгах Прощеное воскресенье также называют Сыропустной неделей или Адамовым изгнанием. Название «сыропустная» означает последний день, когда можно есть сыр и другую молочную пищу перед Великим постом. Второе название связано с библейским сюжетом – считается, что в этот день Бог изгнал из Рая Адама и Еву, которые отказались покаяться в грехах.

Сама же традиция просить друг у друга прощения зародилась в Египте. На заре христианства монахи в одиночестве расходились по пустыне на все сорок дней Великого поста. Не зная, смогут ли они вновь встретиться на Пасху, монахи просили друг у друга прощения, как в последний раз. Со временем эта традиция нашла свое место во многих мировых религиях.

Как правильно просить прощения и у кого?

Фото - © Adobe Stock

Особых правил или инструкции, как правильно просить прощения, нет. В этот день принято просить прощения у всех – у друзей, знакомых и родственников, а также у Бога за совершенные грехи. Самое главное, считают служители церкви, не стоит просить прощения механически – необходимо быть искренним в своих помыслах.

Наши предки испокон веков исполняли обряд высочайшего смирения. Старший и властный просил прощения у последнего и ничтожного. И государи просили прощения у своих подданных. С этой целью они объезжали войска, просили прощения у солдат, посещали монастыри, где просили прощения у братии, приезжали к архиереям, чтобы и у них попросить прощения.

В Прощеное воскресенье обычно говорят: «Прости меня, пожалуйста, если я в чем-то виноват перед тобой», «Прости меня, если сможешь», «Прости меня, пожалуйста» или просто «Прости меня».

Отвечают обычно так: «Бог простит – и я прощаю», или коротко «Бог простит». Как объясняют священнослужители, суть ответа заключается в том, что простить должен Бог, поскольку люди по своей натуре грешны и не могут в полной мере решить, кого прощать, а кого нет.

Народные традиции

Фото - © Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Еще с языческих времен существует традиция сжигать в этот день чучело зимы и бросать в костер остатки праздничной еды, чтобы год был урожайный и благополучный.

Также в этот день наши предки поминали усопших. Было принято посещать кладбища, а также ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи.

А еще в Прощеное воскресенье предсказывали погоду на осень: ясный солнечный день предвещал теплую осень и богатый урожай.

В православии считается, что в Прощеное воскресенье можно есть только скоромную пищу: сыр, масло и яйца. А вот мясо есть запрещается. В этот день нельзя совершать плохие поступки, ругаться. Работать и убираться тоже не рекомендуется.