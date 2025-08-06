Преступление и наказание: 8 стримеров и блогеров, которые снимали треш на камеру

В материале РИАМО о блогерах, которые выходили за пределы моральных норм либо нарушили закон и поплатились за это.

Карьера блогера многим кажется очень привлекательной — снимаешь целыми днями видео, постишь рилсы и сториз, получаешь много денег с рекламы. Но в такой жизни есть и определенные минусы — блогеры всегда под пристальным вниманием, а порой ради просмотров они готовы пойти на сомнительные, незаконные и даже страшные поступки. В материале РИАМО собрали проступки блогеров, за которые последовали наказания.

Тимур Збарский: вел съемку боевых действий

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В Таиланде 3 августа 2025 года был задержан российский блогер родом из Тверской области Тимур Збарский. Об этом написала администратор телеграм-канала сообщества для русскоязычных граждан «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева. «Тимур лично проехал 150 км вдоль границы с Камбоджей, чтобы показать <...> с места событий, что там происходит», — говорится в сообщении.

Примечательно, что блогер вел «несанкционированные съемки в зоне военного конфликта». Сейчас его посадили в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ему может грозить депортация из страны. В Таиланде действует цензура — о военном конфликте могут писать исключительно официальные СМИ. «Вряд ли Тимур Збарский работал на российскую разведку, но огреб не по-детски», — подытожила Шерстобоева.

О личности Тимура известно не очень много. Долгое время он жил в Таиланде, основал свою туристическую фирму и был блогером. В социальных сетях у него было чуть больше чем четыре тысячи подписчиков.

Сергей Косенко: бросил младенца в сугроб

Блогер Сергей Косенко в 2024 году «отличился» видеороликом, где он бросает своего сына, которому едва исполнилось два месяца, в снег. Косенко с семьей отдыхал в Куршевеле и решил одетого в зимний комбинезон Лео (так зовут сына) бросить в сугроб, чтобы «снять самое популярное видео».

Подписчикам такой поступок очень не понравился, тут же последовали гневные комментарии: «Почитайте психологию развития человека. У него [ребенка] еще период адаптации к этому миру идет, он едва видит, только месяц назад его движения перестали быть рефлекторными, вокруг все новое для него, ему не скучно. То, что вы делаете, вызывает у него сильный стресс. Да не говоря вообще, что можно остаться инвалидом после такого. Везения никакого здесь не вижу, к сожалению. Вызываете только жалость и тревогу за ребенка».

Подписчики потребовали лишить Костенко родительских прав. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко из-за «совершения им противоправных действий в отношении новорожденного». В октябре 2024-го МВД объявило в розыск Сергей Косенко, сообщает ТАСС. По данным агентства, ему вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК) и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 УК).

Виталий Здоровецкий: угрожал прохожим и украл вентилятор

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В погоне за лайками попал в руки правоохранителей и блогер Виталий Здоровецкий, известный своими скандальными роликами и поступками (например, ранее он выбегал на футбольное поле во время матчей, забрался на пирамиду в Гизе, пугал людей на улице, одевшись в костюм зомби и тд). Его арестовали на отдыхе на Филиппинах, в городе Пасай.

Незадолго до ареста он выложил видео с названием «Виталий нарушает порядок на Филиппинах». В нем он всячески мешал прохожим, а также угрожал незнакомой женщине ограблением и украл из местного магазина вентилятор.

Комиссар Бюро эмиграции Филиппин Джоэль Виадо так прокомментировал арест блогера: «Филиппины рады гостям со всего мира, но те, кто злоупотребляет нашим гостеприимством и нарушает наши законы, будут привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Скоффи: осквернил российский флаг

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Блогер из Ленинградской области под ником Скоффи любил проводить прямые трансляции, в ходе которых выполнял различные задания от своих подписчиков за денежные поощрения (донаты). Одним из таких заданий было сорвать со стены флаг России и выбросить его. Не раздумывая, Скоффи сделал то, что ему велено было сделать.

Но не тут-то было: такой поступок вызвал бурную реакцию в сети, и уже на следующей трансляции, когда Скоффи прыгал на улице (по требованию подписчиков, конечно же), его задержали полицейские.

Станислав Решетняк (Reeflay): убийство подруги

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Вопиющее происшествие случилось в декабре 2020 года. Блогер Станислав Решетняк, он же Reeflay, вел стрим на своем YouTube-канале. В это же время на стриме вместе с ним сидели его подруга Валентина и их общая знакомая Марина. В ходе трансляции молодые люди выпивали и в какой-то момент Станислав и Валентина поссорились. Станислав нанес несколько ударов девушке по голове и по телу, а Валентина, пытаясь вырваться, хваталась за провода от компьютера и таким образом прервала трансляцию.

Решетняка это разозлило и он выставил девушку в неотапливаемую бойлерную в одном нижнем белье, после чего запустил стрим снова. Он рассказал зрителям, что дал Валентине «пару лещей» и несколько раз облил холодной водой, чтобы привести подругу в чувства. Зрители трансляции стали упрашивать блогера пустить девушку обратно в дом. Но Станислав нашел ее уже без сознания. Он принес Валентину в комнату, стал плакать и кричать, чтобы зрители вызвали скорую. Медики лишь констатировали смерть Валентины. Примечательно, что все это время Станислав перед камерой распивал шампанское, пока его мертвая подруга лежала на диване.

Спустя полгода после трагедии Раменский суд вынес приговор: Reeflay признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека)» УК РФ. Блогер приговорен к 6 годам колонии строгого режим. Однако в феврале 2024 года Ульяновский областной суд заменил Решетняку наказание: он был освобожден из колонии и приговорен к принудительным работам сроком 2 года 10 месяцев 13 дней с удержанием 15% из зарплаты.

Андрей Бурим (Mellstroy): избиение девушки

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Во время онлайн-трансляции на вечеринке в своей квартире Mellstroy сидел перед камерой со своей подругой. В ходе беседы между ними завязался конфликт. Молодой человек не сдержался, схватил девушку за шею и несколько раз ударил ее лицом об стол. Девушка сразу же обратилась в полицию.

Мировой суд в Москве приговорил блогера к шести месяцам исправительных работ. Его признали виновным по статье 116 УК («Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий»). С блогера также взыскали в пользу потерпевшей в общей сложности 72 444 рубля.

Хавиер: издевался над православным крестом

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Блогер из Дагестана с ником Хавьер провел в соцсетях трансляцию, на которой издевался над религиозным символом христианства — крестом. Процесс сопровождался плевками, оскорблениями христиан и потоком мата. Зрители попытались остановить стримера, но это еще больше его разозлило. За происходящим наблюдали 300 человек.

Сам блогер оправдывал свое поведение тем, что православные сами его вывели из себя, это была всего лишь самозащита. Он поспешил извиниться, но дело уже начало играть все новыми красками. В ходе расследования ситуации в телефоне блогера были обнаружены видео сексуального характера с несовершеннолетними, а одной и- девочек было даже меньше 14 лет. Поэтому на мужчину завели несколько дел: за оскорбление чувств верующих; изготовление порно; изготовление порно с несовершеннолетними.

Алена Агафонова: «пощекотала» Родину-мать

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Резонансный случай произошел в 2023 году с 23-летней на тот момент жительницей Самары Аленой Агафоновой. Девушка ради видео «пощекотала» скульптуру «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане за грудь. Ролик возмутил общественность, и в отношении блогерши возбудили уголовное дело — Волгоградский областной суд признал девушку виновной в реабилитации нацизма.

Агафонова в суде плакала, говорила, что полностью признает вину и раскаивается, и также просила не лишать ее социальных сетей, с помощью которых она зарабатывает на жизнь. В итоге ей назначили 10 месяцев принудительных работ с отчислением 10% от заработка в доход государства. Суд также запретил ей в ближайшие два года заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в Сети.