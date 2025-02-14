Праздник Сретения Господне 15 февраля: история, смысл и приметы

В материале РИАМО – о церковном празднике Сретения Господне, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

15 февраля Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник Сретение Господне. Это непереходящий праздник, то есть в православии его отмечают именно в этот день. «Сретение» в переводе церковнославянского языка означает «встреча». Сретение – временная точка, где встречаются Ветхий и Новый Заветы, древний мир и христианство. Подробнее о празднике – в материале РИАМО.

История праздника Сретения Господне

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В день Сретения Господне православные вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки. Произошли же они спустя 40 дней после Рождества Христова.

В давние времена у иудеев была традиция: если в семье рождался мальчик, то его должны были принести в храм – для обряда посвящения Богу. Также нужно было взять с собой две жертвы – либо двух голубок, либо голубку и ягненка. Поскольку Иосиф и Мария были небогатыми, то они, взяв двух голубок, направились в храм.

После совершения обряда над Иисусом Святое Семейство уже было направилось к выходу, как тут к ним подошел один старец, пожалуй, самый пожилой человек в Иерусалиме (по преданию, ему было больше 300 лет). Звали его Симеон. Он взял Иисуса на руки и радостно сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-32).

Симеон в храме оказался не просто так. Дело в том, что много лет назад он переводил книгу пророка Исаи, и там ему встретились необычные слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Но как «дева» (то есть девственница) может родить? Симеон хотел исправить «дева» на «жена» (женщина), но ему явился ангел и сообщил, что он сам однажды в этом убедится, а до тех пор не умрет.

И вот Симеон берет на руки Иисуса, рожденного от Девы, то есть слова ангела оказались верны. Пророчество сбылось, и старец теперь может спокойно умереть. Церковь же назвала его Симеоном Богоприимцем и причислила к списку святых.

Но это не единственная встреча, произошедшая в тот день. В храме была еще Анна-пророчица, которую горожане так прозвали за речи о Боге. Она много трудилась при храме. Анна подошла к Иисусу, поклонилась ему и вышла из храма, неся жителям Иерусалима новость о пришествии Мессии.

Суть праздника Сретения Господне

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В день Сретения Господне верующие празднуют встречу с Богом. Анна-пророчица и Симеон приняли Иисуса Христа со смирением и радостью, со всей душой, и это является примером того, как православный человек должен принимать Бога.

У Симеона же произошло столь желаемое им избавление от бремени земной жизни (он прожил больше 300 лет!) и обретение покоя. Встреча с Богом принесла ему освобождение и радость.

У каждого в жизни человека случается сретение, когда он впервые приходит в храм.

Что православным верующим нужно делать на Сретение по традиции

В день Сретения Господне христиане, как правило, посещают церковь для участия в праздничной литургии. Особенное же внимание уделяется освящению свечей. Можно зажечь свечи и дома, чтобы помолиться о благополучии и защите.

Особенно ценно будет собраться дома всей семьей за одним столом и разделить радость от праздника друг с другом. Можно попросить у близких прощения за обиды и подарить икону.

Чего не стоит делать на Сретение

Как и в любой другой церковный праздник, в день Сретения Господне запрещено проводить уборку и вообще заниматься домашними делами. Не полагается в этот день выметать сор из дома, ругаться и сквернословить. Развлечения тоже будут не очень уместны. Это время следует посвятить молитве, размышлениям и общению с семьей.

Конечно, запрещено пить много алкоголя.

Какие есть приметы, связанный с праздником Сретения Господне 15 февраля

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