Праздник 1 сентября: история и традиции Дня знаний

Как учили детей на Руси

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Обучение детей грамоте на Руси началось, по свидетельствам историков, еще во времена язычества. Правда, в то время грамотность была доступна лишь немногим: языческие жрецы брали в обучение мальчиков, чтобы подготовить из них служителей культа. О расписании занятий сведений не осталось, однако известно, что детей учили чтению, письму, счету, языческим ритуалам, рассказывали о календаре сельхоз работ и даже о снадобьях народной медицины.

После Крещения Руси начали появляться первые школы, большинство из которых создавались при монастырях. Для детей знати создавали школы «книжного учения». Основная учебная программа была ориентирована на знание христианских канонов и изучение Библии, также обучали письму и счету, у знатных школьников в число уроков входили греческий язык и латынь, а также различные светские науки. В Новгороде уже в XII веке была весьма распространена грамотность, причем как среди мужчин, так и среди женщин.

Летом традиционно большинство школьников находились на «каникулах»: страна была аграрной, и с мая по сентябрь или октябрь сельские жители, от мала до велика, участвовали в выращивании урожая. Учебные занятия в церковно-приходских и монастырских школах возобновлялись, как правило, только по окончании страды: в октябре, ноябре или даже в начале декабря.

Городские жители, не «привязанные» к календарю сельскохозяйственных работ, начинали новый учебный год раньше: в августе или сентябре. Например, в 1804 году «Устав учебных заведений, подведомых университетам» опубликовал устав, согласно которому «учебное время в гимназии продолжается от 1 августа предыдущего по 1 июля следующего года; июль есть месяц вакансии или роздыха».

Когда начали отмечать 1 сентября

Фото - © Наталья Осипова / Фотобанк Лори

В СССР до середины тридцатых годов определенной даты начала учебы утверждено не было. Основной задачей советских учителей в первые годы после Октябрьской революции была ликвидация неграмотности: в школы приглашались дети в возрасте от 8 до 15 лет для обучения чтению, письму и счету, а для взрослых людей были организованы занятия по «ликбезу», причем проводились они независимо от времени года. В 1930 году вышло официальное постановление о том, что «все дети в возрасте 8-10 лет должны быть приняты в школы осенью».

В 1935 году Совет Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) постановил назначить 1 сентября первым днем учебного года во всей стране.

А официальным праздником – Днем знаний – 1 сентября стало только в 1984 году, согласно Указу Президиума Верховного совета СССР. Первоклассников поздравляли с началом нового этапа жизни и торжественно провожали в классы. После этого во всех классах проводили Урок Мира, где знакомили с международной политической ситуацией и рассказывали о том, как Советский Союз борется за мир во всем мире. Как правило, после Урока Мира следовал укороченный учебный день.

Традиции праздника 1 сентября в СССР и России

Фото - © Медиасток.рф

Со временем 1 сентября начал «обрастать» собственными традициями. Еще до назначения этого дня официальным праздником стало принято приходить в школу в нарядной форме: девочкам, например, полагалось надевать белые фартуки. Дарить учителю цветы в честь начала учебного года также стало традицией еще в 1960-х.

С утра детей выстраивали перед школой для торжественной линейки, во время которой директор и учителя давали школьникам напутствия на новый учебный год. Ученикам младших классов полагалось прочитать стихи о школе, затем следовал «первый звонок», который давала одна из будущих первоклассниц – либо с крыльца школы, либо с плеча одного из крепких старшеклассников. Во время линейки обязательно звучали гимн СССР и полюбившиеся всем песни о школьной жизни.

В последние годы традиции 1 сентября начали претерпевать некоторые изменения. Например, в 2014-м впервые была проведена акция «Дети вместо цветов», когда ученики не покупали каждый по букету цветов для учителя, а собирали общий букет от всего класса – при этом сэкономленные деньги направляли в фонд помощи тяжелобольным детям. Сейчас очень многие школы проводят эту акцию каждое 1 сентября.

С 2022 года появилось еще одно нововведение: новый учебный год обязательно начинают с торжественного поднятия государственного флага России.

Вместе с тем многие традиции остались прежними: так же дает «первый звонок» первоклассница с плеча 11-классника, так же звучит гимн России, а вместо Урока Мира теперь проводится внеурочное занятие «Разговоры о важном». В 2025 году темой этого занятия стало обсуждение вопроса «Зачем человеку учиться?».