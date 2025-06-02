Позагорать и поплавать: топ-8 открытых бассейнов в Москве

Топ-8 открытых бассейнов в Москве, которые работают летом 2025 года

В материале РИАМО рассказываем о столичных бассейнах и джакузи, расположенных на свежем воздухе.

Серебряный Бор

Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы

На пляже № 3 в парке «Серебряный Бор» посетителей ждут два бассейна с системами фильтрации и подогрева воды. На территории пляжной зоны находятся шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, шкафчики для хранения вещей, а также пункт проката, где можно арендовать полотенца, купить одноразовые тапочки или нарукавники для плавания.

Адрес: 4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 19, корпус 5

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные, есть льготы, необходима предварительная регистрация на портале mos.ru, билет оплачивается на месте

Парк «Ходынское поле»

Фото - © Андрей Иванов / Фотобанк Лори

Для посетителей парка работают пять бассейнов с системой фильтрации и подогрева воды: три плавательных, один детский и одно джакузи. Пляжная зона, оборудованная шезлонгами с зонтиками, может вместить до 322 гостей. Открыты кафе и витаминные бары, обустроены раздевалки и душевые кабины.

Адрес: Ходынский бульвар, дом 10Б

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные, есть льготы, забронировать шезлонг и купить билеты можно на портале mos.ru

Парк «Красная Пресня»

Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы

В парке открыты два бассейна и джакузи с системами подогрева и фильтрации воды. В пляжной зоне гостей ждут шезлонги с зонтиками, пляжные кровати с балдахинами, бар с напитками и закусками. Также к услугам посетителей — раздевалки и душевые кабины.

Адрес: Мантулинская улица, дом 5

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные (пляжные кровати — 5 тысяч рублей), есть льготы, зарегистрироваться и купить билет можно на портале mos.ru

Парк «Сокольники»

Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы

На территории парка оборудована пляжная зона с шезлонгами и мини-столиками. К услугам посетителей — два бассейна и джакузи с системами фильтрации и подогрева воды. Также здесь есть летние кафе и витаминный бар, раздевалки, санузлы и душевые.

Адрес: г. Москва, 5-й Лучевой просек, владение 16а

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные, есть льготы, билеты можно приобрести на портале mos.ru

Измайловский парк

Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы

На территории парка работают несколько бассейнов с пляжной зоной, где можно разместиться на индивидуальных шезлонгах с зонтиками. К услугам гостей — бар с едой и напитками, душевые кабины, раздевалки, шкафчики для хранения вещей, а также пункт проката, где можно арендовать полотенца.

Адрес: Московский проспект, дом 4, строение 2

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные, есть льготы, необходима предварительная регистрация на портале mos.ru) билеты оплачиваются на месте

Парк 50-летия Октября

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

В парке обустроены пять бассейнов: три плавательных, джакузи и детский бассейн. Одновременно здесь могут отдыхать до 265 посетителей. В пляжной зоне расположены шезлонги с зонтиками, работают раздевалки, душевые, шкафчики для хранения вещей, а также бар с закусками и витаминными напитками. Кроме того, в наличии пункт проката полотенец, при необходимости можно купить одноразовые шлепанцы и надувные нарукавники.

Адрес: ул. Удальцова, дом 22, корпус 2

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные, есть льготы, забронировать место можно на портале mos.ru, билет оплачивается на месте

Митинский ландшафтный парк

Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы

На территории парка оборудованы четыре бассейна и джакузи, рядом с которыми гости могут расположиться в шезлонгах с зонтиками или на пляжных кроватях с балдахинами. В пляжной зоне расположены душевые, раздевалки, летние кафе, бар с напитками и витаминными коктейлями. Есть также зона для активного отдыха с музыкальной площадкой.

Адрес: г. Москва, Пенягинская улица, дом 16, ландшафтный парк «Митино»

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные (пляжные кровати — 5 тысяч рублей), есть льготы, зарегистрироваться и купить билет можно на портале mos.ru

Парк имени Юрия Лужкова

Фото - © Вера Ивановна Кубарева / Фотобанк Лори

В парке имени Лужкова открыты два бассейна с подогреваемой водой, рядом расположены шезлонги с зонтиками. Также на территории пляжной зоны работают кафе-бар, раздевалки, душевые, шкафчики для хранения вещей. При желании можно взять в аренду полотенце, купить одноразовые тапочки или нарукавники для плавания.

Адрес: проспект Андропова, 58А, строение 1

Время работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость: до 1100 рублей в будни, до 2 тысяч рублей в выходные, есть льготы, забронировать место можно на портале mos.ru, билет оплачивается на месте