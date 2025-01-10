Последовав за эмоциями, придется пожалеть: что предвещает январское полнолуние 2025

В материале РИАМО о том, с чем придется столкнуться представителям зодиакальной дюжины в период первого полнолуния в этом году.

Новые законы, расширение территорий: чего ожидать от полнолуния 14 января 2025

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Первое в этом году полнолуние произойдет 14 января в 01:27 по московскому времени. Состоится это событие в эмоциональном знаке – Раке.

Полнолуние – это всегда какое-то завершение. То, что закладывалось длительное время, наконец дает свои плоды. Причем совершенно не имеет значения, что это: отношения, рабочие проекты, здоровье и т.д. Чтобы представить, что примерно может вас ожидать за несколько дней до и после полнолуния, стоит вспомнить события, произошедшие с вами в июле 2024 года – именно тогда было новолуние в знаке Рак.

Рак в астрологии покровительствует темам семьи, недвижимости, детям, чувствам, домашним делам. Поэтому в той или иной степени мы все столкнемся с необходимостью концентрировать свое внимание на этом. Самое неприятное заключается в том, что Луна 14 января будет находиться в соединении с планетой Марс, а значит, даже при всем желании будет тяжело сдерживать свои чувства и эмоции. Прежде чем принимать любое решение, взвесьте все «за» и «против» и подумайте, есть ли вам что терять: последовав за эмоциями, в дальнейшем, вероятно, придется пожалеть.

Во время полнолуния Луна встает напротив Солнца, которое в январе находится в Козероге. Этот знак отвечает за государство, власть, старшее поколение, карьеру, социум, правила и ограничения. Таким образом, Луна как бы подсвечивает все эти темы и может преподнести нам неприятные сюрпризы: например, руководства государств введут новые законы, замахнутся на расширение своих территорий (отличный пример – высказывания Дональда Трампа о Канаде и Гренландии); рабочие вопросы будут влиять на семейные дела; внимания потребуют старшие родственники и т.д.

В целом, говоря о полнолунии 14 января, можно дать лишь один совет: не стоит идти на поводу у своих эмоций и реагировать на эмоции других людей.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 14 января 2025

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Овен: Ваше внимание будет направлено на семейные дела. Кто-то, например, наконец найдет дом своей мечты, а кто-то узнает, что станет родителем. Постарайтесь сейчас воспринимать любые новости более трезво.

Телец: Здоровье, близкие родственники, соседи, личный транспорт, гаджеты и образование – что-то вновь напомнит о себе и заставит изрядно понервничать. Хорошее время для любой интеллектуальной деятельности.

Близнецы: С июля 2024 года вы ломали голову над тем, как же разобраться со своими финансами. И вот оно – решение! Но не спешите радоваться и тратить прилетевшую из ниоткуда премию – лучше сохраните ее.

Рак: Вот кто действительно ощутит грядущее полнолуние сполна. С вами произойдет ситуация, которая затрагивает вас как личность, позволяя вам переосмыслить свое «я» и то, чего вы достойны. Для кого-то это будут споры на работе, а для кого-то – выяснение отношений в паре.

Лев: Запутанные ситуации и ощущение себя словно в лабиринте наконец подойдут к своему логическому завершению. Будет понятно то, над чем вы ломали голову уже полгода. Если у вас есть какие-то зависимости, это полнолуние поможет от них избавиться.

Дева: Вы откроете для себя перспективы, о которых раньше лишь скромно мечтали. Если в июле 2024 года вы начали что-то планировать, то сейчас самое время пожинать плоды и приступать к реализации.

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Весы: Рабочие вопросы встанут ребром. Не всегда начальник согласен отпускать пораньше, даже заболевший ребенок для него не аргумент. Придется искать компромисс между работой и домом.

Скорпион: Период полнолуния может запомниться вам многочисленными разъездами. И будет лучше, если это будет поездка к родне или с семьей. Также могут дать о себе знать юридические проблемы, а также необходимость проходить курсы по повышению квалификации.

Стрелец: Кризисные ситуации, которые занимают ваш ум уже полгода, постепенно сходят на нет и позволяют спокойно выдохнуть. Хорошо в это время распрощаться с долгами. А вот если вы решитесь брать кредит – внимательнее читайте условия и не поступайте эмоционально.

Козерог: Тема отношений – вот что будет в фокусе внимания. Вероятно, ваш партнер с прошлого года пытается донести то, чего вы совсем не желаете воспринимать. Однако теперь придется откровенно поговорить и расставить все точки над i.

Водолей: С июля прошлого года тянется некая рабочая ситуация, которая нет-нет да и напомнит о себе. Пришло время поставить финальную точку в этом вопросе. Если же на работе у вас все в порядке, обратите внимание на свое здоровье.

Рыбы: Вы влюбляетесь, а если у вас уже есть партнер, то открываете его для себя заново, с другой стороны. Возможна оттепель в отношениях с партнером и детьми. А если вы что-то создаете своими руками – наконец-то находятся ценители.