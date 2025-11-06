Последний ретроградный Меркурий 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

В материале РИАМО — о том, как скажется ноябрьский ретроградный Меркурий на представителях зодиакальной дюжины.

Общие тенденции: ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года принесет проблемы и уроки

Фото - © Adobe Stock

Ретроградный Меркурий будет с нами снова с 9 по 29 ноября. Начнет он свой путь в знаке Стрельца, а закончит в Скорпионе. Двигаясь по Стрельцу, Меркурий поставит под удар те сферы жизни, которые связаны с путешествиями, философией, транспортом, высшим образованием и престижем. Многие начнут размышлять о том, правильный ли взгляд на мир они имеют, захочется докопаться до самой сути, подвергнув анализу привычные вопросы. Это отличное время, чтобы познать себя.

Кто-то захочет съездить в те места, в которых уже когда-то бывал, и эта поездка принесет новые эмоции и новые мысли. Можно в этот период возобновить получение высшего образования или изучение иностранных языков, поступить на курсы повышения квалификации, если вы давно об этом думали, но по какой-то причине откладывали.

К сожалению, во время движения Меркурия по Стрельцу активизируются мошенники, маргиналы, воры. Тщательнее, чем обычно, стоит проверять любую информацию, поскольку возрастает вероятность наткнуться на ложь. Если вы, к примеру, покупаете брендовую вещь, то она может оказаться подделкой.

Когда Меркурий будет идти по Скорпиону (с 19 по 29 ноября), он принесет с собой новую порцию проблем и жизненных уроков. Самое неприятное, пожалуй, заключается в том, что в этот период люди станут мстительными и склонными к деструктивному поведению. Из прошлого могут появляться не самые приятные люди, а недопонимание с окружающими будет преследовать все эти десять дней.

Мы станем эмоционально напряженными, скрытными, недоверчивыми, подозрительными и склонными к конфликтам. Даже если вы давно простили каких-то своих обидчиков, это негативное чувство может проснуться снова и лишить покоя.

Подходит это время для посещения кабинета психолога и самокопаний. Это хорошее время, чтобы расстаться навсегда с плохими привычками.

Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака: гороскоп на 9 — 29 ноября 2025 года

Фото - © Freepik.com

Овен: Овну больше, чем другим знакам, придется трансформировать свою картину мира. Пора избавиться от наивности и начать по-настоящему жить, а не «казаться».

Телец: Под ударом — отношения с партнерами. Любимый человек или партнер по бизнесу может выкинуть неприятный сюрприз, и вам придется принимать серьезное решение.

Близнецы: Пора поменять свое отношение к рабочим обязанностям и коллегам. Вероятно, вы слишком закрыты и не поддерживаете с ними общение, а зря. Также внимания потребует здоровье.

Рак: Проведя первые две недели в рабочей суете, вы поймете, что надо больше отдыхать — и найдете какое-то приятное для себя дело, которое разгрузит вас и подарит чувство радости.

Лев: Вас будут занимать семейные дела. Какие-то проблемы вновь заявят о себе, и никуда не деться — придется с ними разобраться. Хорошее время для того, чтобы простить близким нанесенные ими обиды.

Дева: Вероятны поездки к родственникам и возобновление с ними тесного контакта. Кто-то из Дев решит переехать в другое место — и это решение будет правильным.

Весы: Все мысли заняты товарно-денежными отношениями. Вы много суетитесь и строите свое общение с другими людьми исключительно вокруг финансов и приобретений.

Скорпион: Хорошее время для покупок для души, для себя. Они позволят почувствовать себя обновленным. Также можно посетить салон красоты или приобрести что-то для имиджа.

Стрелец: Вы погружены в мысли о прошлом и о том, какое место вы занимаете в этой жизни, анализируете свой прожитый опыт. Если слишком много думать об этом, можно скатиться в депрессивное состояние, будьте осторожны.

Козерог: Какие-то друзья из прошлого вдруг появятся на горизонте — но вы этому не очень-то и рады. И правильно: здоровый скепсис вам не повредит, зато убережет от тех, кто уже когда-то нанес вас обиду.

Водолей: Переосмыслению подвергается ваша карьера. Вам захочется разобраться в том, действительно ли вы столько лет шли к нынешнему положению или вы свернули куда-то не туда.

Рыбы: Мировоззрение претерпевает некоторые изменения. Вам захочется поставить перед собой новую цель и следовать за ней. Только не стоит горячиться: прежде чем рушить старое, дождитесь окончания ретроградности Меркурия.