Полнолуние в знаке Девы 14 марта будет кармическим: гороскоп для всех знаков зодиака
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В материале РИАМО о грядущем полнолунии, которое очень важно с точки зрения кармы.
Полнолуние 14 марта запустит Коридор затмений: наступит кармический период
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Полнолуние, которое состоится 14 марта 2025 года, совпадает с Лунным затмением и тем самым открывает собой так называемый Коридор затмений. В это время, как правило, происходят кармические события, которые влияют на нас еще долгое время, как минимум два года. Полнолуние же является отправной точкой в череде грядущих событий.
Главным героем полнолуния окажется Нептун, который подарит нам ощущение скоротечности времени: проснулись, сделали пару дел – и уже стемнело. Мы будем постепенно привыкать к этой реальности, когда не успеваешь даже прочувствовать момент должным образом, время будет лететь еще более незаметно.
Вскроется некая информация, на которую мы либо закрывали глаза, либо она была нам в принципе недоступна. От этого будет зависеть ход следующих событий. Придется учитывать новые данные и строить свою жизнь, уже опираясь на это.
Подвергнутся переосмыслению темы моды, религий, творчества, кинематографа. Все будет стремиться идти по консервативному пути. Спустя два года мы можем уже и забыть, как одевались в 2025-м и какие ценности поднимались, например, в кино.
Второй участник полнолуния – Сатурн, который очень «любит» порядок и контроль. Больше всего повезет тем людям, которые привыкли жить по графику, умеют нести ответственность, не перекладывают ее на других; люди обязательные, рациональные, критически мыслящие. Остальным же придется этому учиться.
Чтобы примерно представить, что вас ожидает, вспомните события 2015-2017-х годов. Какие-то моменты из прошлого вновь всплывут и заявят о себе, чтобы вы их переосмыслили. Вероятно, в то время вы узаконили отношения, а теперь задумались над разводом или, что лучше, над рождением ребенка. Или вы устроились на работу, а теперь думаете ее поменять. Какая-то ситуация должна завершиться, принеся с собой возможности для дальнейшего роста.
Что нужно делать в полнолуние 14 марта
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Чтобы прожить полнолуние максимально продуктивно, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:
- Не бойтесь отпускать прошлое, проанализируйте его.
- Поднимите еще раз те вопросы, в которых вы хотите поставить точку.
- Постарайтесь навести в своей жизни порядок.
- Начните приучать себя к графикам: хотя бы ежедневно проходить 10 тыс шагов несмотря ни на что.
- Проведите ревизию в контактах, в записной книжке.
- Скептически, но с интересом относитесь ко всему, что слышите в период полнолуния и Коридора затмений.
Чего не следует делать в полнолуние 14 марта
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- Эмоционально реагировать на происходящее, отключив логику.
- Цепляться за то, что должно уйти.
- Вести себя хаотично.
- Верить всему на слово.
- Прятаться от перемен.
Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 14 марта
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Поскольку полнолуние 14 марта открывает двухгодичный цикл событий, данный гороскоп действителен на ближайшие два года.
Овен: Если вы чувствуете себя белкой в колесе, которая без конца только и делает что работает, пришло время положить этому конец. Пересмотрите свой распорядок дня, выделите время на себя любимого. И ваше ментальное, и физическое здоровье скажут вам спасибо.
Телец: Грядущий период поставит перед вами вопрос удовлетворенности собой и своей жизнью. Вы сделаете все, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком.
Близнецы: Вы наконец-то обретете точку опоры. Рядом с вами будут те люди, то общество, которое вас интересует и которое близко вам по духу. Эта самая среда, в которой вы начинаете вращаться, дарит вам новые возможности для развития.
Рак: Это полнолуние принесет вам важный разговор с человеком, с которым уже пора попрощаться. Вероятно, вы дали друг другу уже все, что могли, и больше вас ничего не держит. Также вас ждут новое обучение и развитие вашей карьеры.
Лев: Один из ваших источников дохода будет со временем перекрыт внешними факторами либо пересмотрен и доведен до ума. Хорошее время наступает для закрытия Долгов и продажи. Например, продать квартиру будет гораздо легче.
Дева: Вас ожидает изменение приоритетов: то, что было важно раньше, теперь не имеет значения. Это время в принципе очень благоприятно для изменения своей жизни: внешности, черт характера, стиля жизни.
Весы: Разберитесь со своими «хочу». То, чего вы так долго добивались, правда вам настолько нужно и делает вас счастливым человеком? Или вам нужно совершенно другое? У вас будут все возможности, чтобы все изменить.
Скорпион: Вы начинаете более четко видеть свою цель. Все силы у вас мобилизованы, мозг – сконцентрирован на важных задачах, а внимание больше не распыляется на несколько дел сразу. Так можно добиться многого.
Стрелец: Вы ответите для себя на вопрос, в каком направлении вам двигаться дальше. Кому-то достаточно будет трудоустроиться или, напротив, уйти в декретный отпуск, а кто-то пожелает развестись с супругом. Вы наконец видите, какой должна быть ваша жизнь.
Козерог: Вам захочется перемен. Например, уехать в другую страну, чтобы познакомиться с другой культурой, или хотя бы смотреть фильмы про путешествия. Попробуйте что-то новое в жизни!
Водолей: Предстоит выйти из зоны комфорта. Например, вы хотите, но боитесь что-то делать. Полнолуние покажет вам причину, почему бояться не стоит и как именно вам можно заполучить желаемое. Возможно, стоит чему-то научиться.
Рыбы: Поменяйте свое окружение, не бойтесь новых людей! Вы слишком серьезно относитесь к своим контактам и совсем не впускаете новое в свою жизнь. Новые люди в окружении могут быть вам чрезвычайно полезны.