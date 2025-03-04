Полнолуние в знаке Девы 14 марта будет кармическим: гороскоп для всех знаков зодиака

Полнолуние 14 марта запустит Коридор затмений: наступит кармический период

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Полнолуние, которое состоится 14 марта 2025 года, совпадает с Лунным затмением и тем самым открывает собой так называемый Коридор затмений. В это время, как правило, происходят кармические события, которые влияют на нас еще долгое время, как минимум два года. Полнолуние же является отправной точкой в череде грядущих событий.

Главным героем полнолуния окажется Нептун, который подарит нам ощущение скоротечности времени: проснулись, сделали пару дел – и уже стемнело. Мы будем постепенно привыкать к этой реальности, когда не успеваешь даже прочувствовать момент должным образом, время будет лететь еще более незаметно.

Вскроется некая информация, на которую мы либо закрывали глаза, либо она была нам в принципе недоступна. От этого будет зависеть ход следующих событий. Придется учитывать новые данные и строить свою жизнь, уже опираясь на это.

Подвергнутся переосмыслению темы моды, религий, творчества, кинематографа. Все будет стремиться идти по консервативному пути. Спустя два года мы можем уже и забыть, как одевались в 2025-м и какие ценности поднимались, например, в кино.

Второй участник полнолуния – Сатурн, который очень «любит» порядок и контроль. Больше всего повезет тем людям, которые привыкли жить по графику, умеют нести ответственность, не перекладывают ее на других; люди обязательные, рациональные, критически мыслящие. Остальным же придется этому учиться.

Чтобы примерно представить, что вас ожидает, вспомните события 2015-2017-х годов. Какие-то моменты из прошлого вновь всплывут и заявят о себе, чтобы вы их переосмыслили. Вероятно, в то время вы узаконили отношения, а теперь задумались над разводом или, что лучше, над рождением ребенка. Или вы устроились на работу, а теперь думаете ее поменять. Какая-то ситуация должна завершиться, принеся с собой возможности для дальнейшего роста.

Что нужно делать в полнолуние 14 марта

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Чтобы прожить полнолуние максимально продуктивно, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

Не бойтесь отпускать прошлое, проанализируйте его.

Поднимите еще раз те вопросы, в которых вы хотите поставить точку.

Постарайтесь навести в своей жизни порядок.

Начните приучать себя к графикам: хотя бы ежедневно проходить 10 тыс шагов несмотря ни на что.

Проведите ревизию в контактах, в записной книжке.

Скептически, но с интересом относитесь ко всему, что слышите в период полнолуния и Коридора затмений.

Чего не следует делать в полнолуние 14 марта

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Эмоционально реагировать на происходящее, отключив логику.

Цепляться за то, что должно уйти.

Вести себя хаотично.

Верить всему на слово.

Прятаться от перемен.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 14 марта

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Поскольку полнолуние 14 марта открывает двухгодичный цикл событий, данный гороскоп действителен на ближайшие два года.

Овен: Если вы чувствуете себя белкой в колесе, которая без конца только и делает что работает, пришло время положить этому конец. Пересмотрите свой распорядок дня, выделите время на себя любимого. И ваше ментальное, и физическое здоровье скажут вам спасибо.

Телец: Грядущий период поставит перед вами вопрос удовлетворенности собой и своей жизнью. Вы сделаете все, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком.

Близнецы: Вы наконец-то обретете точку опоры. Рядом с вами будут те люди, то общество, которое вас интересует и которое близко вам по духу. Эта самая среда, в которой вы начинаете вращаться, дарит вам новые возможности для развития.

Рак: Это полнолуние принесет вам важный разговор с человеком, с которым уже пора попрощаться. Вероятно, вы дали друг другу уже все, что могли, и больше вас ничего не держит. Также вас ждут новое обучение и развитие вашей карьеры.

Лев: Один из ваших источников дохода будет со временем перекрыт внешними факторами либо пересмотрен и доведен до ума. Хорошее время наступает для закрытия Долгов и продажи. Например, продать квартиру будет гораздо легче.

Дева: Вас ожидает изменение приоритетов: то, что было важно раньше, теперь не имеет значения. Это время в принципе очень благоприятно для изменения своей жизни: внешности, черт характера, стиля жизни.

Весы: Разберитесь со своими «хочу». То, чего вы так долго добивались, правда вам настолько нужно и делает вас счастливым человеком? Или вам нужно совершенно другое? У вас будут все возможности, чтобы все изменить.

Скорпион: Вы начинаете более четко видеть свою цель. Все силы у вас мобилизованы, мозг – сконцентрирован на важных задачах, а внимание больше не распыляется на несколько дел сразу. Так можно добиться многого.

Стрелец: Вы ответите для себя на вопрос, в каком направлении вам двигаться дальше. Кому-то достаточно будет трудоустроиться или, напротив, уйти в декретный отпуск, а кто-то пожелает развестись с супругом. Вы наконец видите, какой должна быть ваша жизнь.

Козерог: Вам захочется перемен. Например, уехать в другую страну, чтобы познакомиться с другой культурой, или хотя бы смотреть фильмы про путешествия. Попробуйте что-то новое в жизни!

Водолей: Предстоит выйти из зоны комфорта. Например, вы хотите, но боитесь что-то делать. Полнолуние покажет вам причину, почему бояться не стоит и как именно вам можно заполучить желаемое. Возможно, стоит чему-то научиться.

Рыбы: Поменяйте свое окружение, не бойтесь новых людей! Вы слишком серьезно относитесь к своим контактам и совсем не впускаете новое в свою жизнь. Новые люди в окружении могут быть вам чрезвычайно полезны.