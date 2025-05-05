Полнолуние 12 мая 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

В материале РИАМО о том, как на нас повлияет разворот Плутона в ретроградное движение и полнолуние 12 мая.

Поломки, перебои и раздражительность: каким будет полнолуние 12 мая 2025 года

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Полнолуние 12 мая 2025 года будет непростым — оно пройдет под знаком Скорпиона, а управитель этого знака, Плутон, с 4 мая по 14 октября будет в ретроградном движении, что наложит свой отпечаток на нас и события, которые происходят в мире. Так, например, могут «встать» некоторые предприятия вследствие поломки систем, перебоев с электричеством и т.д. (Плутон сейчас идет по Водолею, который как раз отвечает за это). Восстановление будет долгим и завершится лишь к полнолунию 12 мая.

Если говорить о людях, то мы можем стать раздражительными, взвинченными максималистами. Кто-то захочет рискнуть и поставить все на кон (что бы это ни было). Пострадают и личные отношения, ведь полнолуние в Скорпионе — это всегда накал страстей, чувств и эмоций. Чтобы избежать разрыва тем парам, которые и без того еле держатся вместе, стоит больше времени проводить в одиночестве, например, проводить время с друзьями или членами семьи, «взять перемирие» в отношениях, отложить серьезные разговоры на потом.

Полнолуние в знаке Скорпиона очень сильное, прежде всего в моральном плане. Вы можете почувствовать, как у вас просыпается внутренняя энергия для реализации многих дел, которые прежде были отложены в долгий ящик. Именно поэтому стоит направлять свои силы в созидательное русло, а не поддаваться внутренним импульсам, которые будут настраивать вас на конфликты и плаксивое настроение. Помните, что все в ваших руках и настроением можно управлять.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 12 мая

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Овен: Вновь возникает страстное желание что-то изменить в себе, будь то имидж или какая-нибудь черта характера. Как минимум захочется ввязаться в бизнес-проект с некой группой единомышленников, что в дальнейшем приведет к большой прибыли. Удачно пройдут плановые операции.

Телец: Велика вероятность расставания с партнером, особенно если он обладает абьюзивными чертами характера. В более легком варианте возможна временная сепарация по причине того, что партнер вынужден уехать по работе или по семейным делам. Не стоит идти на поводу у своих эмоций.

Близнецы: На вас в преддверии полнолуния наваливается целый ворох дел, в которых вы просто-напросто запутаетесь. Придется разгребать все и выпутываться из непростой ситуации. А вот для расхламления своего жилища это самое подходящее время.

Рак: У Раков в период полнолуние повышается сексуальная энергетика, что грозит изменами и поглядыванием налево. Могут возникать мысли о былой любви, душа начнет тянуться к бывшим любовникам. Держите себя в руках и подарите всю свою необузданную энергию текущему партнеру, он будет только рад.

Лев: Львам благоприятно в период полнолуния распрощаться с теми коллективами, которые негативно на них влияют. Так, это может быть назойливый коллега или партнеры, которые не выполняют свои обещания. Пора прекратить растрачивать себя на то, что высасывает ваши силы и ничего не дает взамен.

Дева: Хочется больше отдыха и расслабленного ничегонеделания. Вероятно, лучшим решением будет взять отпуск на первую половину мая. Также ваш ум будут занимать дела семейные, а также ваших детей. Вам будет важно повысить свою значимость в глазах близких людей.

Весы: Весам благоприятно планировать беременность и зачинать детей. Однако стоит серьезно следить за своим здоровьем, в частности за гормональным фоном. Отличное это время и для повышения своей самооценки: запишите в блокнот, какие позитивные качества вы в себе можете отметить и за что вы гордитесь собой.

Скорпион: Ситуация, которая складывается дома, вынуждает вас больше работать и меньше бывать с близкими. Вероятно, вы задумываетесь над ипотекой, а потому вынуждены больше работать, или же родственнику предстоит дорогое лечение, поэтому вам надо искать дополнительные финансы.

Стрелец: Постарайтесь найти способ монетизировать свои знания. В этом вам могут помочь посредники: знакомые по месту учебы и приятели. Кроме того, по переписке вы можете познакомиться с человеком, который подскажет вам, как зарабатывать больше, чем сейчас. Прислушивайтесь к чужим советам.

Козерог: Происходит зацикливание на определенной идее, например, вам кровь из носу понадобилась некая вещь, поставить брекеты или вы стали питаться одними лишь пельменями. Здесь стоит отметить, что зацикленность на чем-то созидательном сыграет вам только в плюс и повернется к вам лицом: подумайте, чего бы вы страстно желали получить? Оно идет к вам!

Водолей: Водолеям захочется вернуться к чему-то, что было раньше: вероятно, вам захочется побывать в тех же местах, где вы уже когда-то были, или вы начнете слушать тех же блогеров, медийных личностей, политиков, коучей и тд, которых слушали ранее. В вашем прошлом есть некие ответы на вопросы, которые вас сейчас очень занимают.

Рыбы: Есть риск впасть в уныние вследствие того, что у вас какое-то дело не получается. Вероятно, вы вините в этом обстоятельства, считаете, что от вас мало что зависит, и вам от этого становится тоскливо. Кроме того, велика вероятность и плохого самочувствия: постоянно хочется спать или как минимум не напрягаться. Дайте себе отдохнуть.