Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2025: традиции и история праздника

Покров Пресвятой Богородицы – один из любимых в народе православных праздников. Каждый год он отмечается в одно и то же время – 14 октября (или 1 октября по старому календарю). Об истории Покрова и о том, как следует провести этот день, читайте в материале РИАМО.

История праздника Покров Пресвятой Богородицы

Фото - © Виктор Михайлович Васнецов/Wikipedia.org

Покров Богородицы стали отмечать на Руси еще в XII веке, во время правления князя Андрея Юрьевича Боголюбского, после победы его дружины над волжскими булгарами. Известно, что Боголюбский очень трепетно относился к своему небесному покровителю, святому Андрею Юродивому. Однако некоторые историки предполагают, что Покров был введен еще раньше дедом Боголюбского Владимиром Мономахом.

Откуда именно пришел праздник – вопрос до сих пор открытый. Одни исследователи считают, что у Покрова русское происхождение, другие же уверены, что праздник пришел на Русь из Византии, хотя нет свидетельств, которые бы подтверждали, что он там изначально отмечался. Единственное доказательство в пользу византийского происхождения Покрова – утверждения сербского инока Пахомия Логофета, который жил в XV веке.

В основе праздника лежит чудесное событие, которое произошло со святым Андреем. Это случилось примерно в X веке во время правления императора Льва Мудрого. В Константинополе во Влахернской церкви совершалось всенощное бдение у иконы Святой Богородицы. К городу приближались корабли с недругами, и охваченные тревогой горожане искали спасение в молитве. В 4 часа утра святому Андрею явилось дивное видение: он увидел, как из Царских врат вышла Пресвятая Богородица. Перед этим она долго молилась за всех присутствующих со слезами. Богородица шла над всеми молящимися по воздуху, а сопровождали ее ангелы и святые, среди которых, по преданию, были Иоанн Богослов и Иоанн Креститель. Она остановилась посреди храма около амвона и сняла с головы омофор, от которого исходил божественный свет. Затем Пресвятая Богородица покрыла всех присутствующих этим омофором. Святой Андрей, увидев это чудо, спросил у своего ученика Епифания, который стоял рядом, видит ли он то же самое. Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь!». Спустя какое-то время Богородица исчезла, как и ее омофор.

После видения, которое произошло в храме, жители города смогли избежать нашествия варваров. Захватчики, вплотную подошедшие к Константинополю, без видимой причины изменили свои планы и развернулись назад. Конечно, победа была одержана не без помощи Богородицы. Считается, что этим видением Она явила свою милость и защитила людей, которые верят в Нее и почитают Ее. Богородица хотела поддержать людей в трудное время и сказать, что Она всегда находится рядом с теми, кто нуждается в Ней.

Князь Андрей Боголюбский, известный своей набожностью, с особенным вниманием отнесся к этому видению из жития святого Андрея и воспринял его как знак для своей собственной земли. Боголюбский ввел праздник Покрова, тем самым отдав свой народ, землю и русскую Церковь под защиту Богородицы.

Иконы Покрова Богородицы: композиции и изображения святых

Фото - © Wikipedia.org Фото - © Wikipedia.org Фото - © Wikipedia.org

Нет никаких свидетельств о том, что в Византии существовали иконы, изображающие чудо явления Богородицы Андрею Юродивому. На Руси же это событие получило и литургическое, и иконографическое оформление. Отчасти это можно считать свидетельством того, что праздник Покрова все же имеет исконно русские корни.

В центре икон, посвященных Покрову, располагается фигура Пресвятой Богородицы. Сами иконы по своей композиции могут отличаться: либо Богородица находится внутри церкви, либо же изображена снаружи, над ней.

Как правило, вокруг Божьей Матери располагаются святые, но их число тоже не фиксированное – от иконы к иконе оно может быть разным. Богородица парит над ними в воздухе, держа в руках свой омофор, который словно укрывает и защищает всех присутствующих. Среди них чаще всего изображены Андрей Юродивый и Роман Сладкопевец – автор кондаков в честь Богородицы, который, согласно житию, от рождения не имел ни слуха, ни голоса, но от всего сердца любил Ее и хотел прославлять в своих гимнах. Также на иконах изображали пророков и праотцов из Ветхого Завета, новозаветных святых и персоналии, которых Церковь канонизировала в более позднее время.

Могут быть отличия и в том, как именно изображен плат (омофор) Богородицы. На некоторых иконах Божья Матерь сама держит его. На других – его держат ангелы, которые парят над Ней и по бокам от Ее фигуры. В более поздних иконах омофор стали изображать «приземленнее»: Богородица не снимает его, а словно накрывает им молящихся, как будто плащом. Некоторые иконописцы изображали одну лишь Богородицу с омофором, а остальных персонажей и церковь исключали.

Храмы в честь Пресвятой Богородицы в России и в мире

Фото - © Алексей Задонский. Собственная работа, CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org

Уже в XII веке был установлен первый храм в честь Матери Божьей. Построил его в 1165 году Андрей Боголюбский – это знаменитая церковь Покрова на Нерли. Белокаменный храм, возведенный князем, расположился на рукотворном холме среди заливного луга при слиянии рек Нерли и Клязьмы. Каждую весну вода поднимается на такой высокий уровень, что храм оказывается стоящим на маленьком островке.

Еще один знаменитый храм – собор Покрова на Рву, по-другому называемый Собором Василия Блаженного. Сначала был возведен временный деревянный храм в 1554 году, однако спустя шесть лет был построен уже каменный.

В Великом Новгороде находится Покровский Зверин монастырь, который имеет довольно длительную историю. Церковь Покрова – самая старая постройка монастыря, которая сохранилась до наших дней. Заложили ее в 1335 году, освятили в 1399-м. Многократно храм закрывали, обновляли и перестраивали. В начале XX века, в 1919 году, монастырь был обращен в приходскую церковь, спустя год над ней повисла угроза закрытия. Спустя еще десять лет его окончательно закрыли, и лишь в 1989 году он возобновил свою работу.

Вообще на территории России возведено не менее 150 храмов Покрова Пресвятой Богородицы. Однако и во всем мире их немалое количество, в том числе в Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Латвии, Молдавии, Польше, Финляндии, Германии и Китае.

Традиции праздника Покрова Богородицы

Фото - © Кирилл Брага/РИА Новости

Испокон веков с Покрова начиналась пора свадебных гуляний: завершались сбор урожая и основные полевые работы, столы были полны продовольствия. Покров – это в каком-то смысле девичий праздник. Девушки в этот день ходили в церковь на службу, ставили свечу перед образом Богородицы и молились об удачном замужестве. Также в этот день девушки любили устраивать девичники – приятные дружеские посиделки с рукоделием.

В настоящее время по церковному уставу Покров Богородицы не входит в число двунадесятых праздников, однако все равно отмечается с торжественностью, как и великие даты. В этот праздник православные христиане ходят в церковь или же молятся Богородице дома, прося ее о покровительстве и защите. Рекомендуется также встречать Покров радостно, в хорошем настроении, не унывать, чтобы зима прошла без сложностей.

Приметы на Покров Богородицы

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области