Подарки судьбы для Близнецов и конфликты у Водолея: гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2024 года

В июль мы вступаем, когда две планеты-гиганта — Сатурн и Нептун — будут находиться в статичном положении, то есть приготовятся к развороту и постепенно пойдут в ретроградном движении. Это наложит весомый отпечаток на то, что происходит вокруг нас. Как лучше прожить июль и не набить шишек — читайте в материале РИАМО.

Медлительность и бессонница: общие тенденции июля для всех знаков зодиака

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В июле Сатурн и Нептун остановятся, чтобы стать ретроградными. Многие могут ощутить это еще в конце июня — официальные дела в государственных инстанциях стопорятся, власти будут медлить с принятием каких-либо решений, ремонты, дела, связанные с недвижимостью и строительством, также словно идут наперекосяк или встают на паузу. Возникают проблемы эмоциональные, вылезают аллергии, становится труднее справляться со своими зависимостями. Многие будут испытывать бессонницу или видеть вещие сны. Все эти неприятные тенденции сохранятся вплоть до 16 июля.

«Выиграть» в такой ситуации смогут люди творческие и обязательные: если не идти на поводу у своих эмоций, а направить энергию в решение каких-либо проблем и/или создание проектов, причем постепенно, шаг за шагом, то все сложится удачно.

Интересно будут складываться в этот период отношения. Если вы недавно с кем-то познакомились и отношения развивались хорошо, очень вероятно, что они перейдут в какое-то другое русло — как в сторону укрепления, так и разрыва, результат будет «сюрпризом» для обеих сторон. Вообще личная сфера подвержена будет колебаниям и подвешенному состоянию, люди будут менять свое решение несколько раз на дню.

Гороскоп для каждого знака зодиака на июль 2024 года

Овен погрузится в гедонизм

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Планета-покровитель Овнов, Марс, уже полмесяца находится в слабом для себя знаке Тельца, а потому эти представители зодиакального круга могут чувствовать себя не в своей тарелке — накатывает апатия, все валится из рук, хочется лежать на диване и вести гедонистический образ жизни. Займитесь пока что собой, возьмите отпуск, дайте себе как следует восстановиться после такого активного периода в мае и половине июня. Позитивно будут складываться отношения с противоположным полом, а если у вас уже есть вторая половинка, то самое время устроить романтическое приключение.

Телец будет очень активным

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В отличие от Овна, Тельцы, напротив, будут излишне активны как минимум до середины июля. Это, конечно, очень полезное подспорье в решении многих задач, вы можете быть воплощением Юлия Цезаря, который умел заниматься несколькими делами сразу. Однако такое рвение и гиперактивность могут приводить к травмам по неосторожности. Не забывайте проверять, выключили ли вы утюг перед выходом, и продумывайте наперед, уместна ли в конкретном случае ваша настойчивость и напор. Представительницы прекрасного пола могут быть окружены мужским вниманием больше обычного.

Близнецы ловят волну удачи

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В знак Близнецов еще в мае зашла планета-благодетель Юпитер, так что щедрые подарки судьбы нет-нет да и сыпятся на головы представителей воздушного знака. Не бойтесь начинать новое и выставлять себя вперед, не смотрите на других, действуйте так, как считаете нужным. Удача сейчас с вами. С первой же недели июля Близнецы могут надеть невидимую корону на голову и начать воображать, что будет иногда сильно раздражать окружающих. Так что помните о том, что «счастье любит тишину», и радуйтесь своим успехам, но не забывайте и о чувствах других людей.

Раки в июле самые красивые

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В знаке Рак сейчас находится Венера и наделяет своих временных подопечных невероятным обаянием. Мужчины купаются в женском внимании, а женщины не против вечер провести в компании подруг или сходить в салон красоты. В этом месяце занимайтесь финансовыми делами и балуйте себя обновками и вкусной едой. Если давно планировали фотосессию или романтическое свидание — пора эти планы сделать реальностью. Только продумайте свой досуг заранее, особенно если хотите отправиться в небольшое путешествие — отель должен быть максимально комфортным и стильным, под стать вам!

Львы будут погружены в семью

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Представители знака зодиака Лев в июле будут много времени посвящать своей семье и близким. Любые праздники, встречи или домашние мероприятия без Льва точно не обойдутся, так что не отказывайте домочадцам в своем внимании, они это точно оценят и полюбят вас еще сильнее. Удачно в этом месяце пройдет обустройство своего гнездышка, покупка мебели или декора для своего дома. Может проснуться кулинарный талант, и вы станете новым Гордоном Рамзи. Семейный бизнес также может требовать участия.

Девы будут не похожи самих на себя

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Девы во втором месяце лета будут не похожи сами на себя: вместо рациональности на первый план выходят эмоции и чувства, а информация будет больше восприниматься не умом, а подсознанием. Захочется больше творить и как-то проявить себя, показать свои таланты миру. Девы станут очень харизматичны, они буквально влюбляют в себя людей и получают удовольствие от своей речи, манеры коммуницировать с другими. Это, безусловно, играет на руку в рабочих делах и в личных отношениях. Вполне можно завоевать понравившуюся особу!

Весы становятся сканерами чужих недостатков

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В знак зодиака Весы в начале июля зайдет звезда-искуситель Лилит, которая делает представителей этого знака не только чертовски (в прямом смысле) привлекательными, но и наделяет их способностью буквально сканировать и выводить на чистую воду все чужие пороки. Внезапно может раскрыться чей-то обман благодаря вам, а может, вы разоблачите мошенника. Возрастает в этом месяце конкуренция с другими людьми в различных вопросах, так что будьте готовы бороться за свое до конца. Уже к середине месяца ситуация нормализуется, и вы сможете расслабиться.

Скорпионы реализуют свои амбиции

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Если Скорпион чем-то будет занят в июле, то непременно доведет дело до конца — амбиции в это время будут бить через край. Однако и требований к ним будет заметно больше, так что это может отчасти раздражать и провоцировать конфликты. Лучше пустить энергию в правильное русло — заняться физической работой или пойти в тренажерный зал. Вплоть до 20-х чисел месяца под ударом могут оказаться личные отношения. Партнер может вас выводить буквально из себя, так что не ведитесь на провокации или замечания, если человек вам дорог. Ближе к концу месяца все стабилизируется.

Стрельцов будет ревновать партнер

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Стрелец будет мало того что погружен в разгребание самых разнообразных задач из всех сфер жизни, так еще и будет вынужден решать вопросы любовные — партнер в прямом смысле изводит вас своей ревностью. Такая активность и необходимость сосредоточить внимание буквально на всем к концу месяца может изрядно вымотать, но результат Стрельца удивит. На работе — повышение зарплаты, дома — довольные домочадцы, партнер — еще больше влюблен в вас, чем раньше. Хорошее время в июле и для путешествий, хотя бы недолгих. Не замыкайтесь в четырех стенах!

Козероги замедлятся и переосмыслят жизнь

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В июле планета-покровитель Козерогов Сатурн останавливается и идет в ретроградном движении, а потому и сами Козерожки могут восприниматься окружающими, как будто они подвисают в своей производительности. Если обычно Козерог всегда исполнительный карьерист, то сейчас ему захочется отпустить вожжи и немного расслабиться. Кто-то будет вынужден сделать паузу в карьере — возможно, речь идет об отпуске. В целом же месяц выдастся довольно спокойный. Будет возможность побыть наедине с собой и своими мыслями.

Водолеи отстаивают свои позиции

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Первая половина месяца у Водолеев пройдет достаточно спокойно, однако уже ближе к середине будет нарастать накал страстей — захочется отстаивать свои границы и правоту, так что не исключены внезапные конфликты с окружающими. Продолжаться такое состояние будет около недели, а затем снова все нормализуется. Зато в июле будет очень много общения и поездок, которые доставят массу позитивных эмоций. Правда, придется беречь кошелек — желание спонтанно потратиться на свои потребности будет достаточно сильным.

Рыбы учатся быть более гибкими

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По знаку Рыбы по-прежнему топчется Сатурн, да еще и станет ретроградным. Это говорит о том, что представителям данного знака зодиака придется столкнуться с не самыми позитивными обстоятельствами. Вернее, сами ситуации могут быть вполне себе завидными, однако в восприятии Рыб все выглядит иначе: начальник, по мнению Рыбки, не дает возможность проявить себя, а намеренно придирается; домочадцы не пытаются поддержать, а назойливо докучают; и т.д. Все как будто идет не так, как хочет Рыбка. Однако придется научиться смотреть на мир под чуть другим углом и подстраиваться под переменчивую жизнь. Если у вас получится, то ожидайте уже к концу месяца премию и другие подарки.