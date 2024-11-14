Плутон переходит в Водолея: гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшие 20 лет

Недавно мы писали о том, как переход Плутона в знак Водолея 20 ноября скажется на судьбе России в ближайшие 20 лет. Теперь рассказываем, как скажется планеты на каждом знаке зодиака.

Овен будет искать свое призвание

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Плутон с 2024 по 2044 годы будет находиться в вашем 11-м доме гороскопа. Кроме того, планета будет делать положительный аспект к вашему знаку зодиака, а потому руки у вас будут развязаны. Важными темами на ближайшее время станут поиск своего призвания и карьера. Какие-то Овны, уже получившие профессию, решат ее поменять или будут в поисках более подходящей вакансии. Полезно в это время входить в некие сообщества, открывать свое дело, особенно если оно будет связано с группами людей (например, вы будете продавать обучающие курсы, консультировать, набирать команду для реализации некоего проекта и т. д.). Может смениться круг близких друзей.

Тельцу лучше быть честным

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В ваш 10-й дом гороскопа заходит Плутон и будет находиться там до 2044 года. Чем бы вы ни занимались в это время, вам придется делать это максимально честно — за любые отлынивания или махинации вам тут же будет «прилетать» от вселенной в виде проблем. Об этом говорит негативный аспект от Плутона к вашему знаку зодиака. Если же вы будете вести порядочную жизнь, то любые ваши обидчики будут наказаны в этот период, а вы останетесь в плюсе. В ближайшие 20 лет вам предстоит сменить круг общения, найти свое призвание, разобраться с бюрократическими проблемами, со старшими родственниками. Самое главное — обязательно слушать именно себя, а не окружающих. Именно вы должны знать, как для вас будет лучше.

Близнецы станут авторитетами

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Плутон на ближайшие 20 лет зайдет в 9 дом гороскопа у Близнецов. Создать собственную идеологию, стать кумиром для других, отличиться своей экспертностью в ряде вопросов, выйти в высший свет — вот то, чем вам запомнятся ближайшие два десятилетия. Какие-то Близнецы будут получать высшее образование (даже если оно уже есть), другие будут вовлечены в судебные или юридические дела, третьи будут постигать духовный мир, решив принять религию или заинтересовавшись эзотерикой. Близнецы будут много путешествовать, мечтать. Пожалуй, Плутон предупреждает лишь об одном: постарайтесь не встревать в различные махинации, не участвовать в проектах, где есть какой-либо обман — за это придется в дальнейшем ответить.

Рак через трудности вырастет духовно

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Ракам предстоит осваивать энергии 8-го дома их гороскопа — именно туда зайдет Плутон, перейдя в Водолея. Говоря об этом доме гороскопа, в первую очередь стоит вспомнить о сексуальности и манкости, вам захочется чувствовать себя гораздо привлекательнее, чем сейчас. Вопросы борьбы за наследство, за партнеров, за успех — все это так или иначе будет реализовано в ближайшие 20 лет. Какие-то Раки решат выйти в лидеры и изменить свою жизнь на 180 градусов. Другие Раки будут вынуждены заниматься решением чужих проблем, заботиться о ком-то. Могут возникать кризисные ситуации, которые щекочут вам нервы. Но стоит отметить, что сил у вас на все хватит, а в конце вы удивитесь, насколько сильно вы выросли сами над собой.

Лев будет решать партнерские вопросы и конфликты

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Плутон заходит в ваш 7-й дом гороскопа и приносит вместе с собой необходимость решать партнерские вопросы. Остро встанет проблема выбора между одним партнером и другим. Текущий партнер потребует от вас выдержки и терпения. Зато в эти 20 лет можно сыграть свадьбу, встретить свою вторую половинку, найти преданных бизнес-партнеров и в целом стать более влиятельным в некой группе людей. Если у вас есть враги или люди, с которыми вы конфликтуете, то эти ситуации также обостряется в этот период. Постарайтесь быть честными прежде всего сами с собой, не юлите и не пытайтесь нравиться абсолютно всем — это до добра не доведет. Если вы участвуете в неких конкурсах, проходите кастинги, собеседования, то выбор, вероятнее всего, будет в вашу сторону.

Девам следует позаботиться о здоровье

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Плутон зайдет в 6-й дом вашего гороскопа. Вместе с этим вам предстоит внимательнее относиться к своему здоровью. Если у вас, например, заболит голова, то не откладывайте дело в дальний ящик стола, а отправляйтесь сразу ко врачу на дополнительные обследования. То же касается и домашних питомцев: не пренебрегайте их здоровьем, показывайте их специалисту при любом подозрении на недомогание. Вероятно, вам придется заботиться о каких-то родственниках, в связи с чем на вас будут наложены новые обязательства, от которых никуда не скрыться. На работе возможны изменения, вероятна в прямом смысле слова трансформация рабочего дня. Однако это хорошая возможность для карьерного роста. Вас ценят как сотрудника и предлагают вас должность повыше.

Весов ожидают изменения в личной жизни

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5-й дом вашего гороскопа теперь будет под вниманием Плутона в Водолее. Вам предстоит погрузиться в мир чувств и любовных приключений. Много флирта, романтики, творчества может вскружить голову не на шутку. Попробуйте подходить к выбору своей второй половинке с более трезвым взглядом, иначе возможны абьюз и насилие в отношениях. В ближайшие 20 лет можно приобрести дом и завести ребенка и даже двоих. Если у вас уже есть дети, то можно ожидать их первых успехов и социального взлета. Не стесняйтесь демонстрировать свои навыки и умения — благодаря им можно обзавестись преданной группой поклонников и найти свою аудиторию для сбыта плодов своего творчества.

Скорпион будет решать вопросы семьи и дома

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Плутон зайдет в 4 дом вашего гороскопа и принесет с собой необходимость решать вопросы недвижимости и семейные проблемы. Если вы давно задумывались о покупке квартиры или дачного участка, ближайшие 20 лет будут даны вам для этого. Однако внимательнее относитесь к покупке и тщательнее проверяйте все нюансы. Ярко о себе напомнят родовые проблемы. Если у старших родственников были не самые приятные ситуации в жизни, то вам предстоит так или иначе с ними либо столкнуться, либо сделать все, чтобы их избежать. Будет выражена некая кармичность предстоящих 20-ти лет. Вам предстоит распрощаться с инфантильным взглядом на мир, с позицией ребенка, и взять все в свои руки. Родственники могут как приятно, так и неприятно вас удивлять своим поведением, и отношения с некоторыми из них будут пересмотрены.

Стрелец получит шанс реализации

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Ближайшие 20 лет Плутон будет находиться в вашем 3 доме гороскопа. Вам стоит заручиться силой воли, поскольку без нее у вас ничего не будет получаться. Вселенная готова вам помогать и преподносить на блюдечке различные возможности для реализации чего бы то ни было, но если вы неправильно этими «дарами» распорядитесь, то 20 лет могут оказаться пустыми. Да, шансы у вас будут, но вы их можете просто пропустить мимо себя. Умейте ценить то, что вам дается. Также предстоит много учиться, проходить дополнительные курсы, чтобы прокачать свои навыки. Можно в ближайшее время менять личный транспорт, сдавать на права. В целом можно стать местной звездой, к которой окружающие обращаются за советами. Побольше берите на себя ответственности, не бойтесь не справиться — у вас все получится.

Козерог вплотную займется финансовыми вопросами

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Тема финансового благополучия будет волновать Козерогов больше всего ближайшие 20 лет, ведь Плутон зайдет в их 2 дом гороскопа, который отвечает за деньги и любое движимое имущество. Вам может внезапно показаться, что текущих средств вам категорически не хватает, и надо как-то это менять. Могут приходить в голову гениальные идеи на тему того, откуда и как вам раздобыть побольше денег. У кого-то это станет некой идеей фикс. Если вы работаете в найме, то вас внезапно может начать не устраивать официальная зарплата, и вы нет-нет да и начнете смотреть в сторону каких-либо подработок или как минимум с уверенностью и решимостью пойдете к начальнику требовать повышения. Помимо финансов, Козероги еще должны будут пересмотреть свое отношение к питанию. Помните, вы — то, что вы едите.

Жизнь Водолея в корне изменится

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Водолеи «влипнут» не на шутку — Плутон будет идти по их знаку, то есть по их 1-му дому гороскопа. Трансформации может быть подвергнута вся ваша жизнь: вероятны и разводы, и женитьбы, и рождение детей, и выход на публику с гениальными идеями, и социальный и карьерный рост, и многое-многое другое. Может даже казаться, что за жизнью вы не успеваете следить. Но надо быть смиренными перед лицом перемен — если жизнь у вас что-то отнимает, это не просто так, взамен вы получите нечто более ценное и важное. Если же вы будете противиться переменам, то энергии Плутона могут начать «давить» на вас, заставляя болеть, впадать в депрессию. Вам может казаться, что весь мир против вас и кругом одни враги. Но это совсем не так — просто Плутон пытается перевести вас на более осознанный и качественный уровень жизни. Не бойтесь брать на себя ответственность.

У Рыб откроется «третий глаз»

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Плутон зайдет в ваш 12 дом и принесет с собой трансформации на глубинном, духовном плане. Вам могут сниться вещие сны, у кого-то из Рыб обострится интуиция до такой степени, что возможны будут ощущения дежавю день за днем. Вообще положение в 12 доме гороскопа очень кармичное, человек при таком аспекте сталкивается со своими страхами, желаниями, всем тем, от чего он так бежит или пытается закрывать на это глаза. Хорошо в этот период прорабатывать какие-то родовые травмы, сепарироваться от членов семьи (если, например, вы слишком привязаны к ним и никак не можете начать свою собственную жизнь), прорабатывать детские комплексы вместе с психотерапевтом. Плутон предупреждает, что в ближайшие 20 лет вероятны столкновения с мошенниками, чем-то тайным и неявным — вам может стать интересно разгадывать детективные сюжеты, погружаться в мистику, изучать эзотерические учения. Возможно, вы обретете новый взгляд на себя самого благодаря внутреннему перерождению.