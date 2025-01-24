Пятак на удачу: работающие приметы для удачной сдачи сессии

В материале РИАМО – о том, как сдать сессию на «хорошо» и «отлично», при этом не проводя часы напролет с учебниками.

Каждые полгода студенты сталкиваются со страшным периодом – сессией. Особенно не рады ей те учащиеся, которые любят прогуливать пары. Освоить тонну материала за короткий срок бывает непросто, и в ход идут они – приметы. Психологи уверяют, что приметы действительно могут помочь сдать экзамены на хорошую оценку, ведь они повышают веру в себя.

1. Пятак под пятку

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Пятирублевая монета, до экзамена положенная под пятку, считается гарантом отличной оценки. Пожалуй, нет ни одного студента, который не пробовал бы этот способ.

Причем важно положить пятак именно под левую пятку и именно орлом вверх. Перед тем, как класть монету в обувь, надо сказать: «Пятачок, со мною будь и пятерку мне добудь».

Также нужно переступать все встречающиеся по пути к институту пороги, особенно порог экзаменационной аудитории, с левой ноги.

2. «Халява, приди!»

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Если в периоды сессий пройти мимо студенческих общежитий, можно услышать от высунувшихся в окно учащихся, которые кричат «халява, приди!» и машут своими зачетными книжками. Это один из главных студенческих ритуалов по зазыванию «халявы». При этом зачетку нужно открыть на той странице, где должна будет стоять оценка.

После ритуала книжку следует закрыть и положить под подушку. Для большего эффекта некоторые студенты перевязывают зачетку ниткой, чтобы «халява» не никуда не убежала. Если вы пока только абитуриент, вместо зачетки можно использовать дневник или тетрадку, в которой вы писали конспекты.

3. Учебники под подушкой

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Еще одна незамысловатая примета, которая не выглядит очень удобной для исполнения, но внушает доверие ввиду давности своего бытования в народе.

Достаточно положить учебник или тетрадь по предмету, который собираетесь сдавать, под подушку. Народная мудрость гласит, что таким образом информация из книг и тетрадей «перетечет» в голову учащегося. Есть один минус: а вдруг учебник очень толстый?..

Некоторые студенты пошли дальше и усовершенствовали эту примету. Помимо книги под подушкой они еще кладут шоколадку в ноги. Считается, что даже если уж так получится, что знания все-таки во время сна «вытекли» из студента, то они попадают в шоколадку, которая лежит в ногах. И если шоколадку съесть с утра, то знания вернутся обратно в голову. Стоит попробовать!

4. Обзавестись счастливой одеждой

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Если не хочется «ботать» все сессионные предметы, а хорошие оценки в зачетке необходимы, то можно воспользоваться следующей уловкой: подготовиться как следует к самому первому предмету, сдать его на «отлично», а потом на все оставшиеся экзамены приходить в той же одежде, в которой получили пятерку за ответ.

Поверьте, как минимум уверенность в себе и настрой на положительный лад будут и в дальнейшем приносить хорошие оценки, даже если вы не будете слишком сильно заниматься. Психологи считают, что наши эмоции «цепляются» за вещи или какие-то факты, поэтому понятие «счастливой одежды» реально существует.

5. «Ни пуха, ни пера!»

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Самая, пожалуй, распространенная примета среди студентов. Перед экзаменами необходимо пожелать сдающему «Ни пуха, ни пера!». В ответ студент должен ответить «К черту!».

Удивительно, но ноги у этой приметы растут из далекого прошлого. Люди тогда верили, что вокруг сплошь злые духи, которые нет-нет да и навредят человеку. Особенно примета закрепилась в обществе охотников. Перо, считали они, означает птицу, а пух – зверей. Далее срабатывала интересная логика: если пожелать (что было бы логичнее) охотнику «и пуха, и пера», то результат охоты можно таким образом «сглазить». А вот если сказать «ни пуха, ни пера!», то это означало бы следующее: «Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть расставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так же, как и ловчая яма!». Охотник на это отвечал «[иди] к черту!». Духи, незримо присутствующие рядом, должны были остаться довольны такими пожеланиями и не вредить лишний раз – все равно ведь пожелания плохие, все равно ведь охотник не поймает ничего!

6. Ругань во время экзамена

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Очень часто студенты просят родных и близких ругать их в то время, когда будет идти экзамен. Мало кто знает, но истоки здесь примерно такие же, как и у пожелания «Ни пуха, ни пера!». Наши предки верили, что ни в коем случае нельзя хвалить сдающего, можно только ругать, причем чем сильнее – тем лучше. Даже можно использовать нецензурную лексику. Для чего это делалось? Чтобы опять-таки обмануть злых духов. Кроме того, если человека ругать, то он это каким-то образом чувствует, может даже покраснеть. То есть кровь приливает к лицу и мозгу, а следовательно, положительно влияет на умственную деятельность.

Однако в этой примете есть некоторые правила. Так, строго-настрого запрещено критиковать интеллектуальные способности (называть идиотом, дураком, недоумком и т.д.), зато можно придумать черты, которыми человек не обладает. Например, назвать сдающего неряхой, пьяницей, драчуном и т.д.

7. Не мыть голову

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А еще лучше вообще не мыться. В народе бытовало поверье, согласно которому мытье тела и головы способно смыть все знания, которые студент накопил во время семестра и подготовки к сессии. Однако некоторые пытаются обойти эту примету: сначала моют голову (во время сессии), а потом начинают усиленно заниматься.

И не дай Бог вам придет в голову сходить в парикмахерскую укоротить волосы или побриться…

8. Не возвращаться домой, если что-то забыли

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Если вы уже вышли на экзамен, но вдруг, отойдя от дома, обнаружили, что что-то забыли, желательно все-таки не возвращаться домой за забытой вещью. А если без этого никак не обойтись, то стоит зайти в дом, посмотреться в зеркало и поздороваться со своим отражением. Тогда удача не отвернется и экзамен вы сдадите отлично.