Отпуск в сентябре в России и за границей: где можно отдохнуть в бархатный сезон

В материале РИАМО рассказываем о курортах, которые предлагают пляжный или оздоровительный отдых в первый месяц осени.

1. Краснодарский край

Фото - © Фотобанк Лори

В сентябре на российском черноморском побережье обычно спадает изнурительная жара, но море остается теплым (23-24 градуса), поэтому в бархатный сезон можно прекрасно отдохнуть в Сочи, Адлере, Анапе или Геленджике. Дополнительным плюсом можно считать и то, что в начале осени отдыхающих на пляжах становится меньше, на пляжах уже нет летнего столпотворения, да и цены на проживание в отелях и гостевых домах заметно снижаются, в сравнении с июлем или августом.

Кроме всем известных курортных городов, морской отдых предлагают и небольшие населенные пункты на побережье: Лоо, Шепси, Ольгинка, Лермонтово, Архипо-Осиповка, Дивноморское и Кабардинка.

Добраться до Краснодарского края быстрее всего самолетом (до Сочи), в остальные города края можно доехать поездом или водным транспортом.

Стоимость 7-дневного тура: от 70 тыс. руб.

2. Дагестан

Фото - © Фотобанк Лори

Республика Дагестан предлагает туристам отдых на Каспийском море. В первый месяц осени морская вода на пляжах Махачкалы сохраняет комфортную температуру на уровне 23-24 градусов, так что бархатный сезон продолжается до конца сентября.

Кроме пляжного отдыха, туристов привлекают в Дагестане всевозможные горные красоты: самый глубокий в Европе Сулакский каньон, водопады плато Матлас, Карадахская теснина и Самурский лес.

Добраться до Дагестана можно наземным транспортом либо долететь на самолете до Махачкалы.

Стоимость 7-дневного тура: от 70 тыс. руб.

3. Крым

Фото - © Фотобанк Лори

В сентябре курорты знаменитого полуострова – идеальное место для отдыха, так как поток туристов и цены на отели значительно снижаются, а температура воды и воздуха остаются вполне летними.

В 2024 году туристы чаще всего едут в Ялту, Евпаторию, Феодосию, Алушту, Судак, Гурзуф и Коктебель.

Кроме моря, туристов в Крыму ждут масса достопримечательностей: Ай-Петри, Бахчисарайский фонтан, древний горный город Чуфут-Кале, замок «Ласточкино гнездо» и целая россыпь великолепных дворцов: Массандровский, Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский. А если вы рассматриваете в качестве места отдыха Севастополь, то стоит обратить внимание на музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», расположенный на побережье моря в черте города.

Авиасообщения с Крымом в данный момент нет, но можно воспользоваться одним из множества железнодорожных маршрутов либо доехать до полуострова на личном авто через Крымский мост.

Стоимость 7-дневного тура: от 55 тыс. руб.

4. Кавказские Минеральные воды

Фото - © Фотобанк Лори

Ставропольский край славится своими курортами. Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и Минеральные воды принимают отдыхающих круглый год, но сентябрь особенно привлекателен тем, что в это время поток туристов снижается, а температура воздуха еще остается в пределах комфортных 21-23 градусов.

Добраться до курортных городов можно железнодорожным транспортом или на авто, либо долететь на самолете до Минеральных Вод и дальше продолжить путь на автобусе или поезде.

Стоимость 7-дневного тура: от 50 тыс. руб.

5. Грузия

Фото - © Фотобанк Лори

Отдых на черноморском побережье предлагает также Грузия, самый популярный курортный город этой страны – Батуми. Море в сентябре еще вполне теплое (23-24 градусов), так что в начале осени вполне можно и купаться, и загорать.

В Грузию удобнее всего добраться на самолете – рейсы из России принимает аэропорт Тбилиси, виза не требуется. Бывалые путешественники, кстати, считают, что на пребывание в Тбилиси стоит «заложить» минимум 1-2 дня отпуска, чтобы прогуляться по старым улочкам и полюбоваться на исторические грузинские храмы, дворцы и особняки.

Стоимость 7-дневного тура: от 100 тыс. руб.

6. Абхазия

Фото - © Фотобанк Лори

Самые популярные курорты Абхазим – Сухум, Гагра и Пицунда. Гагра считается самым теплым прибрежным городом республики, поэтому здесь будет комфортно отдыхать даже в конце сентября. Пицунда – сравнительно небольшой населенный пункт, который славится целебным воздухом. Здесь растет уникальная пицундская сосна: она выделяет в воздух фитонциды и способствует оздоровлению отдыхающих.

Сухум – столица Абхазии, здесь можно не только насладиться пляжным отдыхом, но также взглянуть на исторические архитектурные памятники, посетить Ботанический сад и Дендропарк.

Российские туристы добираются в Абхазию наземным транспортом, виза для путешественников не нужна, пересечь границу республики можно по внутреннему российскому или заграничному паспорту.

Стоимость 7-дневного тура: от 50 тыс. руб.

7. Турция

Фото - © Фотобанк Лори

В сентябре Турция предлагает пляжный отдых на двух морях: Эгейском и Средиземном.

Самыми популярными средиземноморскими курортами считаются Анталья и Аланья. Анталья – место, где туристов ждут развлекательные и торговые центры, рынки, парки и аквапарки, а также Старый город, где можно полюбоваться на древние постройки и мечети. Аланья – курорт более «спокойный», одна их главных достопримечательностей города – символ Аланьи, сторожевая башня Кызыл-Куле, построенная в XIII веке. И в Анталии, и в Аланье в сентябре сохраняется совершенно летняя погода, температура моря не опускается ниже 25 градусов.

На Эгейском море туристов принимают курорты Мармарис, Бодрум и Фехтие. Мармарис (который также называют турецкой Ибицей) и Бодрум предлагают всевозможные развлечения для любителей тусовок и ночной жизни, а Фехтие подойдет любителям спокойного созерцательного отдыха. На этих курортах тоже теплое море, которое в сентябре не остывает ниже 24 градусов.

Рейсы из России принимают Анталия, Даламан, Бодрум, Стамбул и Измир. Для туристов, которые планируют короткий пляжный отдых, виза не нужна.

Стоимость 7-дневного тура: от 90 тыс. руб.

8. Египет

Фото - © Фотобанк Лори

В Египте в сентябре сохраняется довольно жаркая погода, температура воды в Красном море не опускается ниже 28 градусов, а воздух днем может прогреваться до +35. В центральные районы Египта в сентябре лучше не ездить, так как там слишком жарко, а вот пляжный отпуск может быть довольно комфортным, особенно в конце сентября. Основные морские курорты Египта – Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Шарм-эль-Шейх – «столица курортного отдыха» в Египте, тут создана богатая туристическая инфраструктура и можно найти немало возможностей для активного времяпрепровождения. Хургада считается более бюджетным городом, здесь не так уж много возможностей развлечься за пределами территории отеля, зато температура воздуха в осенние месяцы немного ниже, чем в других приморских районах.

Рейсы из России принимают египетские аэропорты в Каире и Шарм-эль-Шейхе. Визу заранее оформлять не требуется, ее оплачивают в аэропорту сразу после прилета.

Стоимость 7-дневного тура: от 117 тыс. руб.

9. Объединенные Арабские Эмираты

Фото - © Фотобанк Лори

У ОАЭ есть выход к двум морским территориям: Оманскому и Персидскому заливам. Эмираты – жаркое государство, в сентябре температура воздуха может достигать 38 градусов, поэтому первый месяц осени считается «низким сезоном». Но если вы хорошо переносите жару, отпуск в ОАЭ может доставить вам удовольствие, особенно если проводить день в СПА и выходить на пляж или к бассейну лишь рано утром или на закате.

Самый «прохладный» эмират – Эль-Фуджайра, он расположен на берегу Оманского залива. В сентябре воздух прогревается в среднем до +36, чуть жарче в Дубае и Шардже – до +38 градусов. Стоит помнить, что вода в заливах тоже очень теплая, около +33, так что охладиться в волнах в течение дня и даже вечером не получится.

Стоимость 7-дневного тура: от 63 тыс. руб.