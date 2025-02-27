Отбросить ожидания и смотреть на мир трезво: что принесет нам кармическое лунное затмение 14 марта

Вспомните март 2006 года: как проиграется лунное затмение 14 марта

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14 марта в 06:50 по московскому времени произойдет лунное затмение в 24-м градусе знака Дева. Это первое за 9 лет затмение в этом знаке. Что же можно от него ожидать?

В первую очередь, все мы захотим комфорта – как эмоционального, так и физического. Но комфорт здесь скорее выступает как синоним безопасности. Нам будет важно, чтобы мы могли вовремя получить медицинские услуги, социальные выплаты, заработную плату или имели иные социальные гарантии. На первый план теперь выходит обустройство своего жилища и закрытие базовых физических потребностей, а не мечты и глобальные цели.

Дева – знак приземленный, рациональный. Поэтому в период затмения лучше отбросить в сторону нереалистичные представления о мире, свои ожидания и предположения. Смотрите на мир трезвым взглядом, ориентируйтесь на здесь и сейчас, а не на туманное будущее.

Тем не менее, может возникать некое предчувствие, что все, что происходит сейчас, – это все зря и напрасно. К примеру, если вы сейчас устраиваетесь на работу, то вас может не покидать ощущение, что вам это не надо или вы на самом деле хотите в другое место. Если вы ремонтируете свой дом, то может казаться, что вы вскоре переедете, а сейчас вы усилия тратите впустую. Однако к этим мыслям лучше всего относиться скептически и все-таки сконцентрироваться на действительности.

Чтобы примерно представить, как у вас проиграется лунное затмение в 2025 году, стоит вспомнить события, которые произошли с вами в марте 2006 года, когда было точно такое же затмение в этом же знаке, и период с 2015 по 2016 год. Те ситуации, которые с вами тогда происходили, могут напомнить о себе и потребовать нового взгляда на них.

Говоря глобально, вероятно, обнаружат новые вирусы (как в свое время дал о себе знать птичий грипп), пересмотрят стоимость продуктов и вещей, которые закрывают базовые потребности. В сторону упрощения проведут изменения в сфере медицины, чтобы медицинские услуги могло получить большее количество людей в разных регионах.

Гороскоп для всех знаков зодиака на лунное затмение 14 марта 2025

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Овен: Это затмение окажется для вас очень полезным. Вам предстоят заняться улучшением условий как на работе, так и дома. Так, вы можете поменять работу или потребовать изменений трудового графика, а дома распределить обязанности между домочадцами, а не тянуть все дела на себе. Не оставьте без внимания и свое здоровье.

Телец: В первую очередь затмение подсветит тему отношений с вашими детьми. Если они были проблемными, то постепенно напряжение сойдет на нет. В жизни ребенка могут произойти важные изменения. Во-вторых, творчество и хобби теперь для вас не просто слова: ваша творческая самореализация так и просится наружу. Посетите театр или выставку, включайте в жизнь новые краски.

Близнецы: В приоритете у вас в этот период должны быть дела, которые связаны с местом жительства и внутрисемейными отношениями. Постарайтесь присмирить свое эго и больше внимания уделять членам семьи. Но и не грех будет задуматься, как и сами члены семьи относятся по отношению к вам. Вообще в семье возможны некоторые перемены: рождение ребенка, например.

Рак: Во время затмения вы должны завершить то дело, которым занимаетесь уже давным-давно, будь то работа, поправка здоровья, отношения или вопросы финансов и семьи. Закрывается тема, которая себя изжила. Постарайтесь в этот период больше читать и узнавать новое: ваш интеллектуальный уровень будет влиять на дальнейшие события. Пора стать незаменимым специалистом.

Лев: Необязательно идти на поводу у своих эмоций и срочно покупать ту вещь, которая вам спонтанно понравилась. Учитесь распоряжаться своими деньгами. Возможны переоценка своего финансового состояния и активные действия, направленные на его улучшение. Вы должны стать финансовым гуру по ведению бюджета.

Дева: Как давно вы ходили в парикмахерскую? А что с вашим внешним видом вообще? Как вы одеваетесь, как ведете себя на людях? На эти вопросы предстоит ответить в период затмений. Под вашим пристальным вниманием должен оказаться ваш имидж в полном смысле этого слова: как внешность, так и характер.

Весы: Лунное затмение подсветит ваши зависимости. Они могут быть любые: в еде, в отношениях, это и игромания или что-то иное. Также многое может для вас значить ваше прошлое. Вам стоит остановиться в своем беге вперед и проанализировать события, случившиеся с вами в последнее время. Подумайте: действительно ли они были столь сложны и важны в свое время?

Скорпион: Грядущее затмение расчищает дорогу для реализации ваших планов. Вы избегаете многих препятствий, с которыми сталкивались ранее, но и получаете результаты своих прошлых трудов. Это благоприятное время, чтобы внедрять нечто новое в свою работу и деятельность. Попробуйте пойти дальше и прорекламировать то, что вы умеете.

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Стрелец: Настало время социального роста для вас. Происходят события, которые заставляют вас задуматься о том, что пора поменять свой статус. Это может относиться как к сфере личной жизни, так и к рабочим делам. Благоприятно прилагать усилия для получения повышения по службе, чтобы занять более выгодную позицию. Для кого-то же это будет касаться оформления брачных отношений.

Козерог: Грядущее лунное затмение принесет с собой перемены в вашем мировоззрении, а также в восприятии текущей действительности и своей роли в ней. Подумайте над тем, кто вы и каким человеком вы себя хотите видеть в будущем. Благоприятно планировать на время затмения путешествие или возобновлять или начинать обучение, которое сделает из вас профессионала.

Водолей: Затмение принесет с собой трансформации, и не всегда они бывают приятными и ожидаемыми. Не стоит противиться тому, что пытается предложить вам жизнь взамен чему-то старому. Также стоит обратить внимание на то, кто и что должен вам вернуть (будь то финансы или иные обещания). Встанет ребром вопрос денежного взаимодействия с другими людьми (партнером по браку/бизнесу).

Рыбы: Лунное затмение изменит структуру ваших взаимоотношений, причем как в личной жизни, так и просто в социуме. Решается вопрос будущего каких-то из ваших отношений: с кем-то вы решите пойти разными дорогами, а с кем-то укрепите связь. Возможны важные кармические знакомства, которые окажут большое влияние на вашу дальнейшую жизнь.