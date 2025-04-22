От Петра I до Колумба: 8 самых знаменитых работ Зураба Церетели

В материале РИАМО рассказываем, какие яркие и запоминающиеся работы оставил после себя ваятель и художник-монументалист Зураб Церетели.

1. «Петр Первый»

Фото - © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори

Пожалуй, самый известный в столице монумент авторства Церетели – памятник Петру I, который возвышается над Москвой в самом центре, неподалеку от Храма Христа Спасителя. Скульптуру высотой 98 метров (официальное название – «В ознаменование 300-летия российского флота») возвели в 1997 году на развилке Москвы-реки и Водоотводного канала, открытие памятника приурочили к 850-летию столицы.

2. Мемориальный комплекс на Поклонной горе

Фото - © Free Wind / Фотобанк Лори Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Мемориальный комплекс включает сразу несколько работ Церетели: Монумент Победы, композицию «Трагедия народов» и статую Георгия Победоносца (за эту скульптуру в 1996 году мастер получил государственную премию). Монумент Победы – самый высокий обелиск в России, его высота - 141.8 метра (каждые 10 см символизируют один день Великой Отечественной войны).

3. Памятник жертвам трагедии в Беслане

Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Памятник в центре Москвы, недалеко от ст. м. «Китай-Город» посвящен жертвам теракта в бесланской школе. По словам самого автора, «монумент символизирует души детей, погибших в Беслане, которые уносят на небо ангелы. Вокруг памятника брошенные игрушки: трехколесный велосипед, Буратино, паровозик, плюшевый мишка. А души детей улетают в небеса».

4. «Слеза скорби»

Фото - © Wikipedia.org

Эта скульптурная композиция – официальный подарок правительства России американскому народу. 30-метровый памятник, посвященный жертвам террористической атаки 11 сентября 2001 года, был установлен в Нью-Джерси в 2006 году. Об идее создания монумента Церетели рассказывал так: «В тот день я плакал сам и видел слезы многих людей. И американцев, и россиян».

5. «Добро побеждает зло»

Фото - © Игорь Михалев/РИА Новости

Монумент «Добро побеждает зло» установлен в Нью-Йорке, напротив входа в штаб-квартиру ООН. Основание памятника изготовлено из срезов американских и советских ракет, уничтоженных в рамках договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. На постаменте установлена статуя Георгия Победоносца, возвышающаяся над поверженным змеем.

6. «Рождение нового человека»

Фото - © Wikipedia.org

Памятник, посвященный Христофору Колумбу, установлен в испанской Севилье в 1995 году. Внутри яйца-купола, образованного реями и парусами, стоит адмирал испанского флота с морскими картами в руке. На парусах начертаны названия каравелл «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья», на которых Колумб отправился на поиски нового пути в Индию. В 1994 году комиссия ЮНЕСКО по культуре назвала памятник лучшим произведением пластики XX столетия.

7. «Дружба навеки»

Фото - © Владимир Чинин / Фотобанк Лори

Одна из первых заметных работ Зураба Церетели – монумент «Дружба навеки» –установлен в Москве в честь 200-летия воссоединения Грузии и России. 42-метровая скульптура, увенчанная венком из виноградной грозди и колосьев пшеницы, располагается недалеко от центра столицы, на Тишинской площади.

8. «Святой Георгий Победоносец»

Фото - © Evgenia Shevardina / Фотобанк Лори

Памятник, посвященный небесному покровителю Грузии, установлен на площади Свободы в Тбилиси. Позолоченная статуя святого воителя водружена на колонну высотой 30 метров.

Зураб Церетели работал не только над монументами. В творческом портфолио – горельефы на стенах Храма Христа Спасителя и картины, украшающие станции метро. Художник также участвовал в оформлении знаковых мест в городах России (в частности, его скульптурные и мозаичные работы сформировали облик Манежной площади в Москве).

Кроме того, ваятель создал огромное количество памятников известным современникам: Марине Цветаевой, Юрию Лужкову, Папе Римскому Франциску II (располагается в Париже), Сталину, Рузвельту и Черчиллю, Дмитрию Шостаковичу, Франклину Рузвельту и героям всенародно любимой картины «Мимино». Одна из последних его работ – «Аллея правителей России» – представляет собой композицию из 43 бюстов варягов, князей, царей, генсеков и президентов – от Рюрика до Бориса Ельцина.