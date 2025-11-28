«Они все здесь чего-то ждут»: театр «Кашемир» представил новую постановку спектакля

Запах моря, шум прибоя, берег и таверна, в которую съезжаются такие разные люди, с удивительно одинаковым желанием чего-то дождаться и что-то изменить. Спектакль «Человек, который ждет» переживает второе рождение — в новой постановке он изменил смыслы, был сокращен по времени, но по-прежнему его герои приходят к острым моментам в жизни, и она бросает им вызов.

О чем спектакль «Человек, который ждет»

Режиссер спектакля Сергей Аронин так говорит о своей постановке: «Этот спектакль о странных сближениях и отдалениях. Подобно морским приливам и отливам, течение жизни приводит каждого из нас время от времени к наиболее острым моментам, мимо которых нельзя пройти как ни в чем не бывало. В такие моменты человеку бросают свой вызов самые важные категории: любовь, честь, совесть, прощение, человечность, самоотверженность и, в конце концов, столкновение со смертью».

«Человек, который ждет» поставлен по роману Алессандро Барикко «Море-океан». Автора романа сравнивают с Айвазовским, ведь и Барикко, словно художник, буквально пишет, но не красками по холсту, а словами по бумаге.

Роман «Море-океан» — это своего рода сборник небольших историй, которые герои рассказывают в таверне, находящейся между небом и морем. Спектакль тоже рассказывает нам историю нескольких героев, никак не связанных между собой, но все они встречаются в таверне «Альмайер». Зритель видит хозяина, вглядывающегося в горизонт, девушку, которая хочет излечиться, пастора, который ее сопровождает, неверную жену, которую муж отправил «лечиться от любви», мужчину, одержимого местью, художника, рисующего море морем, профессора, пытающегося найти границы моря, и прочих персонажей. Их истории очень разные, но все они связаны незримой нитью. В таверне, которая расположена на границе миров, «они все чего-то ждут». Именно здесь переплетаются любовь и боль, надежда и отчаяние, а в тишине между словами слышен вечный шум океана.

Трагические и философские рассуждения героев, горячие монологи и размышления умело разбавлены тонкими шутками и сценой, в которой профессор Бартльблюм рассказывает о своем неудавшемся сватовстве. В спектакле есть и поиски правильного пути, и трагедия, и убийства, и прощение, и преодоление страхов, и подчинение им. Сюжет выстроен вокруг нескольких историй, связанных только тем, что их герои встретились в таверне, но в итоге они все оказались похожи. Они все ждут знамения, которое укажет верный путь, ждут сладкую пилюлю, способную излечить их души. Море и становится для них дорогой к себе, и оно, как и жизнь, то спокойно, то накрывает волнами, то заставляет выживать в шторме. И кого оно не убьет, того сделает сильнее, тот и обретет себя.

При этом весь спектакль зрители ждут зацепок и разгадки — кого боится доктор Савиньи, оправданы ли его страхи. Но очень быстро становится понятно, что расследовать в спектакле нужно не какое-то событие, а саму человеческую душу.

В финале спектакля нет ярко выраженного катарсиса, несмотря на убийство, но приходит осознание того, что все мы в какой-то мере люди, которые ждут.

В чем особенность новой постановки

Погружение в спектакль происходит сразу после того, как зритель сдает верхнюю одежду в гардероб. Новая постановка сокращена по времени. В ней сохранены основные сюжетные линии и убраны лишние сцены с второстепенными персонажами, которые увеличивают время спектакля, но не вносят никакой ясности и не ставят новых вопросов. В новой версии спектакль и динамичнее, если так можно сказать, и оставляет тот след в душе, который долго будет пробуждать интерес, возвращать к морю и в таверну, чтобы самому заземлиться, остановиться и поразмышлять о своей собственной жизни. Он не вызывает скуки, несмотря на долгие монологи и довольно сложные обороты. Это не попсовый продукт на один раз. Пожалуй, эту постановку можно смотреть несколько раз и каждый раз находить для себя что-то новое, слышать новые вопросы и обнаруживать новые смыслы.

Действующие лица спектакля «Человек, который ждет»

В новой постановке впервые на сцену вышли Дмитрий Соломыкин (доктор Савиньи), Василий Бриченко (Томас Адамс) и Григорий Данцигер (падре Плюш). Профессора Бартльблюма сыграл Алексей Багдасаров, художника Плассона — Евгений Воскресенский, человека из седьмой комнаты — Михаил Гуро, Дуда — Сергей Белов. Женские персонажи были воплощены неподражаемой Ксенией Роменковой (Анн Девериа), Светланой Корчагиной (Элизевин) и Натальей Златовой (Дира). Все персонажи по сути являются архетипами, и они выражены с удивительной психологической глубиной.

Но главным героем является все же море, которое изучает профессор Бартльблюм, пишет художник Плассон, которым лечатся Анн и Элизевин, которое становится испытанием для Адамса и доктора Савиньи.

Сама таверна «Альмайер» является метафорой перевалочного пункта между жизнью и смертью, прошлым и будущим, надеждой и отчаянием. «Уже не земля, но еще и не море. Не мнимая жизнь, но и не настоящая. Проходящее время. И все. Идеальное убежище», — описывает таверну Алессандро Барикко в романе.

Атмосфера «Человека, который ждет»

При входе во Дворец на Яузе, где идет показ спектакля «Человек, который ждет», зритель сразу погружается в атмосферу постановки, но сам об этом пока не догадывается. Приглушенный свет, расслабляющая музыка, игристое и закуски — все это окутывает зрителя, настраивает на философский лад, помогает расслабиться и погрузиться в интересный, изысканный, умный и пронзительно красивый спектакль.

Сам камерный зрительный зал очень уютный, а когда открывается занавес, зритель видит одновременно простые и грандиозные декорации таверны «Альмайер», стоящей прямо у берега моря. Эти декорации не меняются на протяжении почти двух часов действия.

Декорации представляют из себя деревянный наклонный помост и двухэтажную конструкцию с двумя лестницами и балконом. Действие спектакля в основном сосредоточено на первом этаже и на помосте, но есть очень красивые сцены наверху. Традиционно для лучшего обзора всех сцен лучше смотреть постановку, начиная с пятого ряда.

Этот спектакль — возможность остановиться и задуматься о главном. О том, что остается, когда уходит все остальное. О любви, которая сильнее времени. О мести, которая оборачивается против самого себя.

Спектакль вызывает неоднозначные чувства, со сцены звучат интересные вопросы, над которыми зрители будут раздумывать еще очень долго. С собой вы рискуете унести песок на ладошках и запах моря — настолько сильно море включено в действие, как метафора самой жизни, которая никогда не бывает однообразной.