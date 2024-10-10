Обстановка будет накаляться: что принесет нам полнолуние 17 октября

В материале РИАМО – о том, чего стоит ожидать всем знакам зодиака во время октябрьского полнолуния.

Чего ожидать от полнолуния 17 октября 2024

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Едва мы успели выдохнуть после пережитого Коридора затмений, как на пороге новое астрологическое событие, правда, уже нам отчасти привычное – полнолуние в знаке Овна. Оно состоится 17 октября в 14:28 по московскому времени и принесет с собой накал страстей, воинственный настрой и желание идти напролом во что бы то ни стало.

Виной тому – напряженные аспекты к Луне и Солнцу от Марса и Плутона, которые накалят и без того горячую обстановку. В это время у людей, как правило, наблюдается слишком энергичное и импульсивное поведение. Если человек встречает препятствие – то он мгновенно может выйти из себя, он раздражается, а это заставляет его во что бы то ни стало добиться желаемого. Окружающих же такое поведение возмущает – что это, если не нахальство и не эгоизм? Именно поэтому в период полнолуния важно уметь держать себя в руках и не давать своим эмоциям взять над собой верх. Прежде чем действовать – трижды подумайте о последствиях. Нужно стараться быть дипломатичным и тактичным, помните, что любых целей можно достичь только терпением, не допуская ссор, а уж поссорятся в это полнолуние многие. Кроме того, помимо поведения, стоит следить и за словами: если вы что-то скрывали нелицеприятное, то это всплывет наружу. То же касается и других людей – вполне вероятно, что разорвутся какие-то связи по причине вскрытой информации, которая оставит очень негативное впечатление о человеке.

Полнолуние будет суперлунием: это значит, что лунный диск будет находиться максимально близко к Земле. Самый пик будет в 03:47 по Москве на перигее своей орбиты. В этот день Луна будет на 7,9% больше и на 15,7% ярче, чем в обычное полнолуние, так что любителям посмотреть в ночное небо стоит обратить на это внимание.

Что можно делать во время полнолуния в октябре 2024 года

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заниматься творчеством,

устроить шопинг,

сходить на свидание,

заниматься благотворительностью,

избавляться от ненужного, продавать вещи,

весело провести время с друзьями,

помириться с любимыми,

заняться спортом или сексом,

сначала думать, потом делать.

Чего нельзя делать в полнолуние 17 октября

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раздражаться,

выходить из себя,

ссориться,

быть злопамятным,

навязывать другим свою волю,

проявлять агрессию по отношению к слабым,

держаться за прошлое, если ему не место в настоящем,

торопиться (при покупке билетов, например).

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 17 октября

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Овен: Вам стоит держать себя в руках тщательнее, чем всем остальным знакам зодиака. И хотя огненные энергии для вас привычны, будьте начеку: весьма велики риски травм, досадных ссор, конфликтов. Пустите лучше энергию в спорт или активную деятельность.

Телец: Для вас полнолуние пройдет достаточно спокойно – вы его и не заметите. Однако стоит держаться подальше от больших компаний, чтобы не быть втянутыми в неприятности.

Близнецы: Полнолуние может принести приятные сюрпризы, а еще вы можете выступить в роли дипломата, примирив между собой двух или компанию людей. Не забудьте хорошенько повеселиться.

Рак: Поздним Ракам надо быть особенно внимательными в это время, ведь энергии полнолуния будут сильно задевать вас эмоционально. Постарайтесь не придавать значения мелочам, иначе будет трудно справиться с тревогой.

Лев: Львы, хоть и чувствуют себя взвинченными в период полнолуния, все же найдут время и для хорошего отдыха. Проводите больше времени с близкими и друзьями, сходите на концерт любимой группы или хотя бы в кино.

Дева: Для Дев полнолуние пройдет незаметно, так что можно заниматься привычными делами. Сейчас у вас наблюдается подъем энергии и хочется решить все проблемы сразу – не пренебрегайте своим энтузиазмом.

Весы: Вы находитесь под ударом полнолуния. Самое важное сейчас – сохранить отношения с теми людьми, которые вам важны и нужны. Не встревайте в конфликты, не реагируйте на резкие слова в ваш адрес – примите, что люди сейчас взвинчены, но не желают вам зла.

Скорпион: Вы можете выдохнуть – полнолуние вас почти не затронет. А вот блуждающий по вашему знаку Меркурий как бы намекает, что пора навестить своих друзей, не отказываться от общения, возможно, стоит даже съездить куда-нибудь, чтобы сменить обстановку. А вот от негатива держитесь подальше.

Стрелец: Представители знака от полнолуния лишь выигрывают – все напряженные друг другом планеты играют на руку Стрельцам. Поэтому стоить выжимать из этого времени максимум. Не отказывайтесь от предложений и ловите удачу за хвост.

Козерог: Не повезло больше всего поздним Козерогам – конфликты, в которые вас втягивают, способны изрядно подпортить вам настроение на долгие часы. Но не стоит унывать – за тучами всегда прячется солнце. Не принимайте все близко к сердцу.

Водолей: Не стоит сидеть в эти дни дома – выбирайтесь на природу! Еще можно заглянуть в книжный магазин и набрать себе новинок – настроение у вас будет как раз подходящее для погружения в увлекательные истории. В целом полнолуние пройдет достаточно спокойно для представителей вашего знака.

Рыбы: Гороскоп благоволит вашему расслабленному отдыху от всех забот. Старайтесь не вовлекаться в негативное настроение окружающих людей, по возможности побудьте одни или с самыми близкими.