Новый сезон «Ведьмака»: дата выхода, герои, сюжет

В материале РИАМО рассказываем о том, что известно о новом сезоне сериала «Ведьмак», в котором сменился главный герой.

Когда выйдет новый сезон «Ведьмака»

Фото - © Кадр из сериала «Ведьмак»

Четвертый сезон популярного сериала «Ведьмак» целиком (восемь серий) выйдет на экраны 30 октября 2025 года. Сценарий к нему начали писать еще в 2022 году, параллельно со сценарием к пятому сезону. Это делалось для того, чтобы ускорить процесс съемок и чаще выпускать новые сезоны.

Что покажут в четвертом сезоне «Ведьмака»

После финальных событий в третьем сезоне судьбы главных героев кардинально меняются. Геральта, Цири и Йеннифер разделяют война и враги и не дают им воссоединиться. Всем им придется через многое пройти, столкнуться с трудными испытаниями, найти новых союзников, но самое главное — определиться со своими целями и путем.

Основой для нового сезона послужила книга «Крещение огнем» Анджея Сапковского. Основные события будут разворачиваться на территории северных королевств. Ключевые моменты сезона — поиск Цири и битва за мост через реку Яругу. Покажут в новом сезоне и персонажа Нимуэ, живущую через сотню лет после предыдущей истории.

В новом сезоне мы увидим, смогут ли все три героя принять в свою «стаю» новых спутников. Только так у них будет шанс выжить и оказаться вместе.

Новый Геральт

Фото - © Кадр из сериала «Ведьмак»

На днях Netflix представил первый тизер нового сезона. В полутораминутном ролике Геральт сражается с призрачным упырем в мрачных локациях. В роли Геральта перед зрителями предстал Лиам Хемсворт. Почему он сменил любимого многими Генри Кавилла — непонятно. Однако у зрителей есть несколько версий. Одна из них заключается в том, что у Кавилла очень загруженный график съемок, и он просто не успевает сниматься в «Ведьмаке». К тому же ему в скором времени предстоит вернуться в киновселенную DC.

Съемочная группа отпускала Генри Кавилла с тяжелым сердцем. Однако один из режиссеров проекта — Марк Йобст — рассказал о вероятной причине ухода актера. Так, он предположил, что Кавилл просто устал: все трюки в сериале он выполнял самостоятельно и просто выдохся. «Он снялся в трех сезонах, проделал колоссальную работу. Генри выполнял все трюки самостоятельно и не пускал дублеров даже на съемки крупных планов рук. Он играл абсолютно все, и сериал вышел потрясающим. Чтобы всегда находиться в прекрасной форме, Генри тренировался до и после 12-часовых смен. Такой бешеный режим измотает любого. Поэтому, когда он сказал, что сделал все, что мог, я поверил ему. Мне пришлось его отпустить», — пояснил режиссер.

Однако есть и еще одна не менее весомая версия, почему Кавилл все же покинул проект. Дело в том, что у актера был конфликт с шоураннером проекта Лорен Хиссрик из-за расхождения киноистории с оригиналом.

Поклонники сериала задаются вопросом, справится ли Лиам Хемсворт с такой крупной ролью, ведь ранее он еще не участвовал в столь крупных проектах.

Кто еще снялся в четвертом сезоне

Фото - © Кадр из сериала «Ведьмак»

В новом сезоне к своим ролям вернутся Цири (Фрейя Аллан), Йеннифер (Аня Чалотра), Лютик (Джои Бэти). Помимо них перед зрителями предстанет Регис, которого сыграл звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Лоренс Фишберн.

Роль Весемира, наставника Геральта, исполнит Питер Муллан. Он известен по роли Яксли в фильмах о Гарри Поттере, а также по участию в сериалах «Мир Дикого Запада» и «Озарк». Ранее эту роль исполнял Ким Бодния.

Клайв Расселл (снимался в «Игре престолов») предстанет в образе Просвиста. В книгах он бродит по Континенту и рассказывает истории в обмен на еду и кров. Серрана Су-Линг Блисс («Энола Холмс 2») сыграет юную Нимуэ — владычицу Озера.

Линден Порко («Засланец из космоса») выступит в роли гнома Персиваля.