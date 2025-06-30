Новый прикид: почему Зеленский появился на официальной встрече в костюме

В материале РИАМО — о том, почему Зеленский неожиданно для всех надел костюм и при чем тут Трамп.

Почему Зеленского критикуют за внешний вид

Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского неоднократно критиковали за его внешний вид во время официальных встреч. Последний раз был самым незабываемым – об этом еще долго говорили в социальных сетях и придумывали мемы. Произошло это в феврале, когда Зеленский посетил Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Тогда украинский лидер был одет в черный свитшот с изображением трезубца на груди.

Вместе с Трампом тогда присутствовали на встрече и журналисты, и один из них сделал замечание Зеленскому, что он не соблюдает и не уважает официальный дресс-код.

«Некоторые американцы недовольны этим», — добавил он.

На это украинский лидер ответил, что у него, разумеется, есть костюмы, и не один, но носить он их будет только после окончания боевых действий.

«Возможно, надену такой, как у вас, а может, и лучше. Или что-то подешевле», — сказал Зеленский.

Конечно, такая выходка Зеленского не могла пройти незамеченной. В социальных сетях пользователи тут же разделились на два лагеря: одни неистово защищают Зеленского и упоминают, что в его стране идет война, а другие обвиняют его в том, что он неуважительно относится к своим союзникам, которые помогают ему деньгами и вооружением.

Любопытно, но и с президентом Джо Байденом в 2023 году Зеленский встречался не в официальной одежде — он надел толстовку и пуховик. Многих тогда возмутило, что украинский лидер не соизволил даже надеть хотя бы галстук.

Почему Зеленский не надевает костюмы на официальные встречи

Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского

У Владимира Зеленского есть свой дизайнер — Эльвира Гасанова. Она-то и раскрыла всю правду о том, почему политик так настойчиво отказывается от деловых костюмов. По словам Гасановой, Зеленский, надевая повседневную одежду, таким образом передает социуму послание — «я с народом!».

Тем не менее были в гардеробе Зеленского и вполне «логичные» вещи. Так, например, в феврале 2025 года Зеленский появился в Овальном кабинете в черном поло, которое пользуется феноменальным спросом среди американцев. Дизайнер Зеленского добавила, что почти сотня ее клиентов за последнее время приобрели себе такую же рубашку, как у украинского лидера. Стоимость вещи, к слову, порядка 170 евро.

Что случилось в Виндзорском замке и при чем тут Трамп

Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского

Неделю назад, 23 июня, Зеленский прибыл в Великобританию, чтобы обсудить вопросы, связанные с укреплением Украины и усилением давления на Россию.

Но что больше всего удивило общественность, так это то, что на встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке Владимир Зеленский прибыл внезапно в черном костюме и туфлях, правда, под пиджаком у него был черный лонгслив.

В соцсетях, а особенно в сети Х, тут же начались горячие дискуссии. Кто-то из пользователей говорит, что президента «дожали» давлением и заставили одеться прилично, кто-то высказывается, что политик уважает только «нормальных» союзников, поэтому и его одежда сменилась на официальный стиль, кто-то же и вовсе считает, что это просто совпадение и Зеленский таким образом хвастается новыми шмотками.

«Одежда Зеленского — больше чем просто одежда. Она не только демонстрирует его привязанность к своему народу, но и несет скрытые смыслы миру. Сегодня он заявил, что будет носить костюм только на встречи с настоящими королями», — заявил один из пользователей.

Интересно здесь другое. Британские журналисты тут же предрекли гнев Дональда Трампа на внешний вид Зеленского в Виндзорском замке. К нему-то на встречу он явился в повседневной одежде, а к королю Карлу III оделся почти (картину «портит» только лонгслив и отсутствие галстука) по-деловому.