Необъяснимо исчезнувшие: 5 историй о людях, пропавших без следа

В материале РИАМО – пять загадочных историй об исчезновениях, которые так и не были раскрыты.

Необъяснимые исчезновения людей пугают и порождают много слухов. Порой людей ищут годами, кого-то находят, других не находят никогда и такие пропажи становятся легендами, обрастающими разными версиями. Читайте о пяти самых загадочных исчезновениях в истории.

1. Исчезновение смотрителей маяка

Фото - © Фотобанк Лори

15 декабря 1900 года на маяке острова Эйлин-Мор в Атлантическом океане впервые за все время его работы не зажглись огни. Капитан проходящего мимо грузового парохода сообщил о случившимся в портовые службы.

В команде, обслуживающей маяк, было четыре человека. На момент происшествия один из них, Джозеф Мур, находился в двухнедельном отпуске в Шотландии – именно его отправили на маяк узнать, в чем причина сбоя в работе. Он приплыл на остров и обнаружил, что вся команда смотрителей бесследно исчезла.

По словам Мура, с виду все было в полном порядке. Входные ворота были заперты, что указывало на то, что смотрители маяк не покидали. Личные вещи в комнатах находились на своих местах. Однако на столе в кухне стояли тарелки с нетронутой едой – так, словно какое-то происшествие вынудило смотрителей поспешно бросить обед. Пропали два форменных плаща, но третий остался висеть на своем месте.

Согласно последним записям в вахтенном журнале, несколько дней вокруг маяка бушевал невероятный шторм, и смотрители всерьез опасались за свою жизнь, пребывая в подавленном состоянии. При этом метеорологическая служба сообщила, что с 12 по 15 декабря погода на море была спокойной.

Последняя запись в журнале датируется 15 декабря: один из работников маяка написал, что шторм наконец стих. Именно в этот день на маяке впервые не зажглись огни. Трое смотрителей или их останки так никогда и не были найдены.

2. Исчезновение Дороти Арнольд

Фото - © Wikipedia.org

Богатая наследница Дороти Арнольд пропала солнечным днем 12 декабря 1910 года в самом центре Нью-Йорка. Утром 25-летняя барышня попросила у отца денег, чтобы купить платье для вечеринки, вышла из дома, и больше никто из родных ее не видел. Как позже выяснили следователи, девушка гуляла по городу, зашла в несколько магазинов, купила коробку конфет и книжку, пообщалась с подругой, направилась дальше по улицам центра Нью-Йорка и после словно испарилась.

Родители обратились в полицию только через 6 недель, а до этого пытались разыскать дочь с помощью сыщиков знаменитого агентства Пинкертона. Арнольды объявили огромное вознаграждения за сведения о местонахождении Дороти, но разыскать девушку так и не удалось.

Нью-Йорк в то время, как и сейчас, был очень оживленным городом, на улицах находилось множество людей. Дороти была яркой, прекрасно одетой красавицей, поэтому ее насильственное похищение на виду у всех обязательно привлекло бы чье-то внимание. Рассматривали версию, что девушка сбежала с неким мужчиной, но в следующие десятилетия нигде не было обнаружено даже следов ее дальнейшей жизни. Более ста лет исчезновение Дороти остается нераскрытым.

3. Исчезновение Николь Морин

Фото - © Николь Луиз Морен в 1985 году накануне своего исчезновения/Wikipedia.org

Восьмилетняя Николь Морин пропала 30 июля 1985 года в собственном доме. Вместе с матерью она жила в пентхаусе на 20 этаже огромного жилого комплекса в районе Торонто. Перемещения девочки в этот день полиция отследила практически поминутно: в 10:30 утра она спустилась вниз за почтой, потом договорилась с подругой пойти поплавать в бассейне на территории комплекса, поднялась в квартиру, созвонилась с подругой по внутренней связи и сказала, что через пять минут будет в вестибюле. В 11 часов Николь вышла из квартиры в купальнике и со сменной одеждой в сумке. Мать проводила ее до двери.

Больше девочку никто не видел, она бесследно исчезла на пути от квартиры до вестибюля собственного дома. В комплексе было более 400 квартир, полиция обошла их все и не обнаружила ничего подозрительного. Власти города объявили вознаграждение в 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении Николь, но новых зацепок так и не появилось. Особой загадочности этой истории придает записка, которую обнаружили у школьницы в письменном столе: «Я хочу исчезнуть». Судьба девочки до сих пор неизвестна.

4. Пропажа пяти детей семьи Соддер

Фото - © Wikipedia.org

Мать, отец и девять детей Соддер жили в небольшом коттедже в американской провинции. В ночь на Рождество 1945 года дом Соддеров внезапно загорелся. Половина семейства, которая спала на первом этаже, успела выбежать из дома. Пятеро ребят в возрасте от 9 до 14 лет остались на втором этаже в своих спальнях.

Внутренняя лестница была охвачена огнем, отец хотел добраться до детей по внешней лестнице, но оказалось, что в эту ночь она исчезла. Пожарные расчеты прибыли уже к догорающему дому. Однако, когда пожар потушили, останков пятерых детей под завалами обнаружено не было.

Впоследствии свидетели рассказывали, что видели машину с детьми у мотеля. С ребятами были четверо взрослых, вся компания пообедала в кафе и заселилась в большой номер. Никто из детей даже не попытался позвать на помощь или привлечь внимание сотрудников мотеля. В течение следующих нескольких лет родителям сообщали, что кого-то из детей видели в Нью-Йорке, кого-то в Техасе, а кого-то даже в Италии, но эти свидетельства оказывались ложными. Ни одного из подростков найти так и не удалось.

5. Исчезновение Хуана Гомеса

Фото - © Wikipedia.org

Десятилетний мальчик Хуан Педро Мартинес Гомес таинственно исчез во время автомобильного путешествия с родителями.

25 июня 1986 года недалеко от Мадрида случилась автокатастрофа с участием нескольких автомобилей. Свидетели отмечали, что грузовик с цистерной в кузове беспричинно разогнался до 140 км в час и спровоцировал несколько аварий, после чего перевернулся. В цистерне находилось 20 тысяч литров серной кислоты, и она разлилась по дороге и окрестностям. Спасателям пришлось вызвать химические службы, которые привезли 15 тонн извести для нейтрализации кислоты на месте аварии. Только после этого удалось добраться до кабины грузовика, в которой обнаружились погибшие мужчина и женщина.

В тот же день спасателям стало известно, что в машине с родителями ехал также и десятилетний мальчик. Увлекательную поездку через всю страну отец подарил сыну в честь успешного окончания учебного года. Семью в полном составе видели на нескольких заправках и кафе по пути следования. Однако на месте катастрофы мальчика не обнаружили. Нашелся только один детский кроссовок.

Привлеченные к расследованию химики сообщили, что даже большое количество серной кислоты не может полностью растворить тело человека за несколько часов. Поиски с собаками не дали никаких результатов. Хуан Гомес бесследно пропал из перевернувшейся машины и до сих пор не найден.