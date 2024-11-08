Не только «Преступление и наказание»: 9 главных ролей Ивана Янковского

В каких фильмах и сериалах был особенно заметен молодой представитель звездной актерской династии, читайте в материале РИАМО.

34-летний Иван Янковский, внук звезды советского кино Олега Янковского, сын звезд российского кино Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, брат многообещающей актрисы Елизаветы Янковской, в ноябре 2024 года вновь оказался в центре внимания любителей кино в связи с премьерой сериала «Преступление и наказание», где ему досталась роль Родиона Раскольникова.

Чем необычен сериал «Преступление и наказание»

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Новая экранизация великого романа Федора Достоевского выполнена в необычной манере – действие в ней перенесено в наше время, а к персонажам добавлен не кто-нибудь, а сам дьявол, искушающий главных героев на совершение нехороших поступков.

Для режиссера Владимира Мирзоева это не первый эксперимент подобного рода – в 2011 году на экраны вышел снятый им фильм «Борис Годунов», где персонажи одноименной трагедии Пушкина разъезжали на «Мерседесах» в дорогих пиджаках, декламируя стихи великого поэта.

«Борис Годунов» смотрелся необычнее, а оттого ярче «Преступления и наказания». Во-первых, изящные вирши Пушкина в устах героев куда легче для восприятия зрителями, чем длинные и заумные фразы Достоевского, а во-вторых, наблюдать за дворцовыми интригами Смутного времени увлекательнее, чем за терзаниями поехавшего кукушкой питерского студента.

Тем не менее, в «Преступлении и наказании» есть свои удачные моменты. Среди них – игра Ивана Янковского, весьма убедительно изображающего молодого человека с маниакальным складом характера, к тому же страдающего галлюцинациями.

9 интересных фильмов и сериалов с Иваном Янковским в главной роли

1. «Тряпичный союз»

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Трогательная комедийная драма одного из самых оригинальных режиссеров России Михаила Местецкого рассказывает историю дружбы четырех парней, воображающих себя членами некоего братства. Герои противопоставляют себя окружающему миру, одновременно пытаясь найти в этом мире свое место.

Для Янковского картина стала первой серьезной взрослой ролью, и он сразу примерил на себя амплуа трагического интроверта. За эту роль молодого актера наградили премией за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр».

2. «Дама пик»

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Еще один фильм с Янковским, в котором действие пушкинского произведения перенесено в современность – только снял картину не Владимир Мирзоев, а Павел Лунгин. Актер убедительно сыграл страстного юношу, попадающего под чары роковой красавицы в исполнении Ксении Раппопорт. За эту роль молодого представителя творческой династии наградили статуэткой «Золотой орел» за лучшую мужскую роль.

3. «Завод»

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В социальном экшене-драме Юрия Быкова о заводских рабочих, решивших похитить хозяина предприятия ради выкупа, Янковский сыграл роль второго плана – простого парня, решившего присоединиться к отчаянной компании. Несмотря на то, что премий за эту картину ему не досталось, здесь молодой актер по-настоящему органично вжился в роль.

4. «Текст»

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В нашумевшей драме Клима Шипенко представитель звездной династии сыграл роль второго плана – карикатурно омерзительного полицейского, решившего засадить в тюрьму ни в чем не повинного героя Александра Петрова. За выбор столь неприятного амплуа Янковского стоит похвалить. Кроме того, за эту картину ему достался второй «Золотой орел».

5. «Огонь»

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Фильм о героических пожарных, тушащих полыхающий карельский лес, является своеобразным российским римейком американской ленты «Дело храбрых». Здесь Янковский наконец-то сыграл одну из двух главных ролей – в паре с Константином Хабенским. И за эту картину он опять получил «Золотого орла» (правда, за роль второго плана).

Впрочем, самого яркого персонажа фильма воплотили на экране не Янковский или Хабенский, а не получивший никаких наград Тихон Жизневский.

6. «Топи»

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В сериале Владимира Мирзоева о группе горожан, попавших в заколдованную деревню, из которой невозможно выбраться, Янковский и Жизневский снова сыграли вместе. И опять второй оказался ярче первого: в роли своеобразного аналога Павла Дурова представитель звездной династии смотрится слишком плоско и одномерно.

7. «Чемпион мира»

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В биографической драме автора «Бригады» Алексея Сидорова Янковский сыграл не кого-нибудь, а Анатолия Карпова. Здесь он снова появился на экране вместе с Хабенским, исполнившим роль шахматиста-диссидента Виктора Корчного. Как это часто бывает с биографическим кино, да еще и про шахматы, картина получилась не слишком динамичной. Это, однако, не помешало Янковскому получить уже четвертого «Золотого орла».

8. «Фишер»

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В сериале о поисках кровавого маньяка молодой актер сыграл одного из следователей и запомнился, пожалуй, только имитацией ростовского акцента. Этого, однако, хватило для уже пятой статуэтки «Золотой орел».

9. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Пожалуй, самым громким проектом с участием Янковского стал нашумевший сериал Жоры Крыжовникова. В этой ленте актер сыграл довольно противоречивого персонажа – с одной стороны, героя Афганской войны и сына интеллигентных родителей, с другой – лидера подростковой банды. Поначалу эта противоречивость мешает воспринимать образ как целостный и достоверный, но в итоге именно она становится причиной трагического для героя финала, что заставляет взглануть на нее по-новому.