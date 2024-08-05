Московская международная неделя кино 2024: кинопоказы, мастер-классы и фестивальные активности

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С 23 по 28 августа в столице пройдет Московская международная неделя кино. О программе культурного события рассказываем в материале РИАМО.

В программе мероприятия более 300 кинопоказов, а среди 40 стран, которые представят свои киношедевры — Китай, Турция, Индия, Иран, Египет и Таиланд. Зрители смогут увидеть, например, китайские фильмы «Я помню», «Шаг к мечте» и «Король неба», индийскую мелодраму «Заметки о жизни» и драму иранских режиссеров «Коммивояжер».

Для посетителей Московской международной недели кино организаторы приготовили массу развлечений и активностей.

Программа кинопоказов и регистрация на Московской неделе кино

Фото - © Пресс-служба столичного департамента культуры

Показы кинолент пройдут в сетях кинотеатров «Каро», «Синема Парк», «Формула кино», «Синема Стар», «Москино», а также в кинотеатрах «Иллюзион», «Музее Кино» и «Художественном».

Регистрация на мероприятия, а также программа кинопоказов и мастер-классов вскоре будут доступны на сайте проекта.

Кинопоказы на открытом воздухе в Москве

Фото - © Пресс-служба столичного департамента культуры

Фестивальные картины, новинки и полюбившиеся зрителям шедевры мирового кинематографа будут показаны в необычных локациях. Зрителей будут ждать:

Кинобаржа Париход (Северный речной вокзал, Причал № 1);

Дизайн-завод (ул. Большая Новодмитровская, 36);

Летний кинозал на Хохловской площади;

Бассейн Чайка (пер. Турчанинов, 3с1);

Крыша Новотель Киевская (ул. Киевская, 2);

Парк Зарядье, малый амфитеатр (ул. Варварка, домовладение 6);

Усадьба Всеволожских (ул. Тимура Фрунзе, 11с56);

Летний кинотеатр РОСИЗО (Петроверигский пер., 4с1);

Акватория ЗИЛ (ул. Автозаводская, 23а, к4);

Пляжный клуб Dream Beach Club (Ленинградское ш., 39, комплекс «Остров Мечты»);

Метмаш (Рязанский просп., 8А, стр. 12, Москва).

Кинопоказы будут сопровождать выступления живых инструментальных оркестров, также запланированы театрализованные выступления, автограф-сессии с кинозвездами и различные арт-перформансы.

Фестивали на Московской международной неделе кино

Фото - © Пресс-служба столичного департамента культуры

Программа Московской международной недели кино объединит ведущие кинофестивали России, зрителям представят премьеры совершенно новых картин, также повторные показы лучших фестивальных программ.

Фестиваль уличного кино в Музее-заповеднике «Царицыно и на Хохловской площади — с 23.08 по 24.08;

Фестиваль Original + Doc (предпремьерные кинопоказы документальных фильмов и сериалов от стриминговых платформ) в кинотеатре Музея Москвы (Зубовский бул., 2, стр. 1, подъезд 1) — с 23.08 по 26.08;

Программа «Эхо фестиваля „Короче“» и телемост с Калининградом в кинокластере Метмаш (Рязанский просп., 8А, стр. 12) — 25.08;

Программа «Эхо фестиваля Realist» (день новых аудиовизуальных форматов) в Метмаше — 26 августа.

Мобильные съемочные площадки и экскурсии

Фото - © Пресс-служба столичного департамента культуры

В рамках Московской недели кино будут организованы настоящие съемочные площадки, где посетители смогут снять собственные видео-визитки, принять участие в мастер-классах от кино-профи и стать активными свидетелями авторских читок. Площадки будут обустроены:

На ВДНХ у центральной арки;

У Центрального входа ЦКПиО имени Горького;

На Трубной площади;

В Новопушкинском сквере;

На Триумфальной площади.

Кинопарк «Москино» (Москва, поселение Краснопахорское, квартал № 107) будет организовывать ежедневные экскурсии, которые позволят гостям оказаться «по ту сторону экрана», увидеть декорации популярнейших российских фильмов и сериалов, а также поучаствовать в шоу каскадеров и даже стать участником съемочного процесса.

Деловая программа

Фото - © Freepik.com

Деловая программа мероприятия пройдет 26 и 27 августа в ЦДП (Цифровое Деловое Пространство,

Москва, ул. Покровка, 47) и представит лекции, мастер-классы, дискуссии и заседания на самые разные темы — «Креативные индустрии будущего: мировой опыт», «Глобальный и локальный сторителлинг», «Кино глазами женщин», «Как написать сценарий мечты», «Документальное кино. От фестивалей до больших экранов».