Мода на комфорт: почему женщины чаще стали уменьшать грудь и зачем нужны такие операции

В материале РИАМО вместе с экспертами выясняем, почему женщины все чаще уменьшают грудь, а не увеличивают, когда такая операция необходима и почему она сложнее.

Почему появился тренд на уменьшение груди

Фото - © Freepik.com

Действительный член Международного общества пластических эстетических хирургов, Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, кандидат медицинских наук Илья Алмазов отмечает, что женщины с пышной грудью испытывают физический и психологический дискомфорт — боли в спине, шее, плечах, раздражение кожи под грудью, сложности в подборе одежды и во время занятий спортом. Поэтому уменьшение груди — это не столько модное веяние, сколько стремление к комфорту и здоровью.

«Современная эстетика все больше стремится к естественности и гармоничным пропорциям тела, а не к избыточным объемам», — добавляет врач.

Психолог Екатерина Черниговская говорит о том, что раньше эстетика диктовала форму.

«Все было направлено „наружу” — произвести впечатление, соответствовать, понравиться. А сейчас фокус разворачивается внутрь. Красота перестает быть про внешнее совершенство и становится про естественность, удобство, правду, ощущение себя» Екатерина Черниговская Психолог

Она добавляет, что тренд на уменьшение груди — не про отказ от женственности, а про возвращение себе права на нее. На грудь, которая не мешает дышать. На тело, которое существует не ради взгляда, а ради жизни в нем.

«И это видно не только в хирургии — в повседневности тоже. Женщины все чаще выбирают удобную обувь и свободную одежду, отказываются от шпилек в пользу кроссовок. Комфорт становится новой роскошью. И, по сути, это про связь с собой и своим телом. В этом — взросление общества: меньше желания нравиться, больше желания быть», — отмечает эксперт.

Как уменьшают грудь и почему это сложнее, чем увеличение

Фото - © Freepik.com

Илья Алмазов отмечает, что операция по уменьшению груди, или редукционная маммопластика, технически сложнее, чем увеличение груди. Проводится такая операция в несколько этапов.

«Сначала удаляется избыток железистой и жировой ткани, проводятся коррекция кожного покрова, перемещение сосково-ареолярного комплекса в анатомически правильное положение и формирование новой формы груди», — рассказывает хирург.

Процедура проводится под общим наркозом и длится в среднем 2,5–4 часа. После операции пациентка остается в стационаре 1–2 дня, а полное восстановление занимает около 4–6 недель.

Хирург Тимофей Яхонтов добавляет, что операция по увеличению груди занимает в среднем около часа, а уменьшение груди – более кропотливая работа, когда нужно сохранить сосуды, чувствительность, кровоснабжение, убрать лишнее, а не просто сделать красивую форму.

Какая польза от уменьшения груди и помогает ли процедура в профилактике рака

Фото - © Freepik.com

Врачи уверены, что уменьшение груди, при ее значительных объемах, приносит только пользу. Говоря о радости своих пациенток после операции по уменьшению груди, Тимофей Яхонтов отмечает, что исчезают хронические боли в плечах, проходят глубокие борозды от бретелек, в жизнь возвращается спорт и красивая одежда, повышается самооценка и женщина чувствует гармонию со своим телом. Кроме того, уменьшается потливость и раздражение кожи в подгрудной зоне, улучшается качество сна.

Специалисты говорят, что само по себе уменьшение груди не является профилактикой рака молочной железы. Но, по словам Ильи Алмазова, при уменьшении груди часть железистой ткани действительно удаляется, что немного снижает риск развития рака молочной железы, особенно при выраженной гипертрофии желез.

«Все-таки при онкологической предрасположенности радикальной профилактической мерой является мастэктомия (удаление всей железы), а не редукционная маммопластика. Поэтому основная цель операции все же функционально-эстетическая — восстановление пропорций и снятие физического дискомфорта», — говорит врач.

Тимофей Яхонтов добавляет, что у операции по уменьшению груди есть медицинский бонус. Уменьшение размера груди снижает риск развития рака, сами исследования (рентген) проводить становится легче, а результаты будут точнее. Значит, выявить заболевание на ранней стадии будет проще и, соответственно, начать вовремя лечение.

Как определить, что пора делать редукционную маммопластику

Фото - © Freepik.com

Илья Алмазов говорит, что избыточный объем груди может вызвать:

хронические боли в спине, шее и плечах;

искривление осанки, сутулость;

головные боли из-за напряжения мышц шейно-воротниковой зоны;

опрелости и грибковые инфекции под грудью;

деформацию мягких тканей плеч (следы от лямок бюстгальтера).

А определить, что грудь чрезмерно велика, можно по совокупности жалоб и объективных признаков — болевой синдром, ограничение физической активности, дисбаланс фигуры.

«В медицинской практике используются также показатели индекса массы тела и объема удаляемой ткани: если планируется удалить более 500 грамм с каждой груди, это уже функционально оправданная редукция, а не просто эстетическая операция», — добавляет хирург.

Получается, что уменьшение груди не всегда просто следование моде и не просто эстетическая процедура. Эта операция многим женщинам может помочь улучшить качество жизни.

«Важно грамотно подойти к операции. Выбрать опытного врача, следовать его рекомендациям, и тогда результатом будет не только красивая грудь, но и сохраненное здоровье, и комфорт», — заключает Алмазов.