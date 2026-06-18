Минута молчания и «Марафон памяти»: какие мероприятия пройдут в Московской области 22 июня 2026 года

В материале РИАМО читайте о том, где и как в Подмосковье можно почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

«Свеча памяти» и творческая программа в парке «Патриот»

Фото - © Медиасток.рф

В парке «Патриот» два дня, 21 и 22 июня, будут проходить памятные мероприятия, посвященные 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Традиционная акция «Свеча памяти» состоится в 04:00 у подножия скульптурной композиции «Матерям Победителей». Перед этим, 21 июня с 10:00, в музейно-храмовом комплексе будет работать инсталляция «Свеча памяти», пройдет творческая программа «Марафон памяти», а в 03:00 агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» привезет частичку Вечного огня в Главный храм, где пройдет лития по усопшим воинам.

Ночью участники акции возложат цветы и зажгут свечи, днем все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии по музейным объектам парка. На них нужна регистрация по ссылке.

22 июня в 21:00 состоится концерт-реквием «И помнит мир спасенный...»

Когда: 21 июня, 10:00 – 22 июня, 22:30

Где: Одинцовский г.о., 55 км Минского шоссе (парк)

Сайт: https://parkpatriot.ru/afisha/85-godovshchina-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny-i-vserossiyskiy-den-pamyati-i-skorbi/

Акция «Минута молчания» в муниципалитетах

Фото - © Медиасток.рф

Подмосковье присоединится в всероссийской акции «Минута молчания», которая состоится 22 июня в 12:15. Именно в это время ровно 85 лет назад по радио прозвучало обращение к гражданам Советского Союза. В мемориальной акции примут участие музеи, библиотеки и другие учреждения культуры Подмосковья. Будут организованы лекции, просветительские акции и тематические выставки, рассказывающие о первых днях войны. Принять участие в акциях могут все желающие.

Когда: 22 июня

Где: учреждения культуры Московской области

«Огненные картины войны» и «Свеча памяти» на мемориалах

Фото - © Свеча памяти/Медиасток.рф

Подмосковье присоединится к акции «Огненные картины войны». В ночь с 21 на 22 июня добровольцы в Московской области выложат из тысяч свечей масштабные огненные полотна, объединенные общей темой трагедии начала Великой Отечественной войны. Инсталляции появятся у главных мемориалов и воинских захоронений в муниципалитетах.

Также в ночь с 21 на 22 июня Подмосковье станет участником акции «Свеча памяти», на которой каждый сможет почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

Когда: в ночь с 21 на 22 июня

Где: городские округа Московской области

«Свеча памяти» онлайн

Фото - © Медиасток.рф

Жители Московской области смогут зажечь виртуальную свечу памяти. Достаточно зайти на сайт и нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». Кроме того, здесь можно посмотреть интервью с ветеранами, почитать об истории войны и увидеть фотографии тех лет.