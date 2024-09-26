Мини-Луна или «Двоелуние»: когда и как можно будет наблюдать необычное небесное явление

В материале РИАМО рассказываем о том, откуда на нашем небосводе появится «вторая Луна» и как можно будет ее увидеть с 29 сентября по 25 ноября 2024 года.

Что такое «двоелуние»

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«Двоелунием» в просторечье называют явление гравитационного захвата, когда кроме единственного постоянного естественного спутника – Луны – у Земли появляется второй, временный спутник. Как правило, это небольшое небесное тело, которое прилетает к нам из пояса астероидов. Для таких гостей из космоса у астрономов существует устоявшееся название – мини-Луна.

Как сообщают ученые, мини-Луна обычно имеет не очень большой размер, подковообразную орбиту и скорость движения около 3,5 тысяч километров в час. Именно из-за относительно низкой скорости гравитационное воздействие Земли «захватывает» астероид и вынуждает какое-то время находиться на орбите. Одна из таких мини-Лун под названием 2022 NX1, например, была вторым спутником Земли в 1981 и 2022 годах и вернется, под подсчетам астрономов, в 2051 году.

Что известно о мини-луне 2024 года

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По сообщению журнала Research Notes of the AAS (журнал Американского астрономического общества), 29 сентября 2024 года с нашей планетой сблизится астероид, который получил название 2024 RT5.

Он имеет размер всего 10 метров в поперечнике и будет «подхвачен» притяжением Земли с 29 сентября по 25 ноября 2024 года. Минимальное расстояние от RT5 до Земли составит, по подсчетам, около 1,8 миллиона километров.

«Объект, который собирается нанести нам визит, принадлежит к поясу астероидов Арджуна, вторичному поясу астероидов, состоящему из космических камней. Они следуют по орбитам, очень похожим на орбиту Земли, на среднем расстоянии от Солнца около 150 миллионов километров», – поясняет исследователь RT5 Карлос де ла Фуэнте Маркос, профессор Мадридского университета Комплутенсе.

Обычно «мини-Луны» держатся около нашей планеты недолго, от нескольких недель до нескольких месяцев, но иногда они остаются на орбите и на два-три года или даже дольше, после чего улетают по своей траектории, чтобы вернуться через десяток-другой лет. RT5 покружит над Землей чуть меньше двух месяцев, а в следующий раз «навестит» нашу планету только в 2055 году.

Как можно будет увидеть «вторую луну»

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Размер астероида невелик, поэтому рассмотреть его на звездном небе будет невозможно ни невооруженным глазом, ни в бинокль. Наблюдать за RT5 смогут только те, кто вооружится телескопом диаметром более 76 сантиметров с CCD или CMOS-матрицей. Впрочем, изображения небесного гостя наверняка будут размещены в Интернете астрономами-любителями или обсерваториями разных стран.