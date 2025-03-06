Международный женский день: почему мы отмечаем 8 Марта

В материале РИАМО рассказываем о истории праздника и почему мы отмечаем его именно 8 марта.

Когда начали отмечать день женщин

Фото - © Wikipedia.org

Международный женский день берет свое начало еще в 1908 году. Именно тогда 16 февраля по улицам Нью-Йорка прошли с маршем женщины. Они выступали за равные права с мужчинами и за отмену невыносимых условий труда. Они требовали сокращения рабочего дня, повышения зарплаты, запрета детского труда и предоставления права голоса.

Задумала и организовала этот марш Мод Мэлоун. Она была радикальной суфражисткой, президентом Гарлемской лиги равноправия и основательница Союза прогрессивных женщин. Любопытно, что марш был незаконной акцией, поскольку по воскресеньям любые собрания были запрещены. Однако участницы марша все равно решили рискнуть, поскольку в остальные дни они работали. В итоге все прошло блестяще: акции Мод Мэлоун отличались от маршей британских суфражисток тем, что были более дружественно настроенными, а не говорили о страданиях угнетенных женщин. Благодаря этому публика приняла марш благожелательно и назвала эту акцию «великой нравственной победой».

Спустя ровно год, в этот же день, в честь годовщины марша, Социалистическая партия Америки провела массовые митинги и провозгласила Национальный женский день, который решили отмечать в последнее воскресенье февраля. В 1911 году праздник уже отметили в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии и Дании.

Как появилось 8 Марта в России

Фото - © РИА Новости

8 марта 1917 года, когда Первая Мировая война была в самом разгаре, в Петрограде начали забастовку работницы ткацких фабрик Выборгской стороны. В качестве лозунга звучали слова «Хлеба и мира!». Некоторые историки утверждают, что именно с этого бунта началась революция.

«Если будущие историки захотят узнать, кто начал русскую революцию, то им не следует создавать запутанной теории. Революцию начали голодные женщины и дети, требовавшие хлеба, – писал в своих дневниках социолог Питирим Сорокин о событиях февраля 1917 года. – Они начали с крушения трамвайных вагонов и погрома мелких магазинчиков. И только позже, вместе с рабочими и политиками, они стали стремиться к тому, чтобы разрушить мощное здание русского самодержавия».

Весной того же года женщины получили полное избирательное право, а день начала забастовки назначили в 1921 году датой Международного женского дня.

8 Марта со временем стало частью советской символической политики, а его празднование из протеста против неравенства превратилось в торжество. Лозунги теперь прославляли образ советской женщины. Этот образ – труженицы, матери и коммунистки – преподносился как предмет гордости советского строя и символ его прогрессивности.

Почему праздник отмечается именно 8 марта

Фото - © ArthurHidden/Freepik.com

В начале ХХ века праздник отмечали 19 марта или в последнее воскресенье февраля. Однако в настоящее время дата праздника всегда одна – это 8 марта, когда началась забастовка женщин в Петрограде. Однако в то время люди пользовались юлианским календарем, поэтому день выпадал и вовсе на 23 февраля. Однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась, и праздник стали отмечать по новому стилю.

Где отмечают 8 Марта, помимо России

Фото - © Freepik.com

Праздник 8 Марта отмечают, конечно же, страны бывших советских республик. Более того, в России, Казахстане, Грузии, Киргизии, на Кубе, во Вьетнаме и во многих других государствах это еще и нерабочий день.

Страны-участницы ООН стали отмечать праздник гораздо позже – с 1975 года, однако во многих странах Европы это не выходной день, а рабочий, хотя и отмечен в календаре как праздник.

Как отмечают 8 Марта в разных странах

Фото - © Holiak/Freepik.com

Международный женский день в России воспринимается как гендерный праздник, как и День защитника Отечества. Восьмого марта принято поздравлять женщин и дарить им подарки и цветы.

В европейских странах Международный женский день часто отмечен привлечением внимания к проблемам гендерного неравенства, насилия и дискриминации женщин. Так, например, во Франции часто проходят различные демонстрации при поддержке женских профсоюзов.

В Испании в 2018 году провели феминистскую забастовку под лозунгом: «Без нас мир остановится». Женщины гремели посудой, чтобы привлечь внимание к тому, что именно на их плечи ложатся все домашние дела.

В Италии тоже любят устраивать демонстрации на 8 Марта. А еще у итальянцев есть традиция – дарить женщинам в честь праздника мимозы.

В других европейских странах, в частности в Великобритании, Германии, Венгрии, Греции, также любят устраивать митинги с участием женщин.