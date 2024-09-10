Масштабные геополитические изменения: что нам принесут Затмение и Полнолуние 18 сентября

В материале РИАМО – о том, чего стоит ждать во время грядущих полнолуния и затмения в знаке Рыб.

18 сентября 2024 года в 05:34 по московскому времени состоится двойное астрологическое событие – полнолуние и одновременно лунное затмение в знаке Рыб, которые откроют собой коридор затмений.

Период одновременного затмения и полнолуния 18 сентября: что нас ждет

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В 05:34 по Москве 18 сентября состоятся одновременно два важных астрологических события – полнолуние и лунное затмение в мистическом знаке Рыб. Эти события будут не только окрашены таинственностью, присущей Рыбам, но также бездонной глубиной Нептуна, который будет стоять в момент затмения рядом с Луной. Именно поэтому время с 16 по 20 сентября многие запомнят как весьма необычное: если говорить о более бытовых ситуациях, то могут вскрываться тайны, на поверхность выходит все самое сокровенное и утаиваемое, люди становятся раздражительными и плаксивыми, обижаются из-за ерунды, склонны жалеть себя больше обычного. Кто-то будет видеть вещие сны, другие же вообще потеряют сон.

Глобально же события, которые будут происходить вблизи затмения и полнолуния, – это лишь маленькие звоночки, которые заявят о себе в полную силу уже в 2025 году. Можно сказать, что та агрессия, которая происходила на лунных узлах на оси Овен—Весы и длилась последние 2,5 года, будет постепенно подходить к концу, наступит время принятия и прощения. До сих пор же ситуации развивались, балансируя между дипломатией и агрессией.

Можно ожидать весомых геополитических изменений, ведь и Плутон, планета скрытой власти и трансформаций, вышел обратно в последний градус Козерога. Учитывая, что полнолуние и затмение происходят в зодиакальном знаке Рыб, то, вероятно, всплывут на поверхность закулисные игры, обманы, информация будет намеренно искажаться или же, напротив, станет ясной для большинства людей. Это будет время, когда закладываются финальные события текущих масштабных процессов. Как они будут разворачиваться – увидим уже в новом году. А пока это только открывающиеся двери в эпоху трансформаций.

Не стоит, тем не менее, бояться этого полнолуния и затмения. Вместо это самым выгодным решением будет перейти от активных действий к замедлению темпа своей жизни.

Что делать в период затмения и полнолуния в сентябре

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Как и в любое другое затмение, под ударом оказываются наши эмоции. Они могут быть максимально противоречивыми и меняться со скоростью света. Постарайтесь держать их под контролем. Если становится настолько невмоготу, можно попробовать духовные практики типа медитаций, сожжения палочек благовоний или просто погулять в парке или в лесу, побыть в тишине.

Стоит на время остановиться и переосмыслить все то, что уже произошло с вами за последние 2,5 года, подумать о причинно-следственных связях событий, о том, как внешние условия связаны с вашим внутренним состоянием. Однако из-за нахождения рядом с Луной планеты Нептун может хотеться больше смотреть на остальных людей, а не на себя; пытаться подогнать свои планы и мысли под «коллективное» мышление, чего делать нельзя.

Не стоит растворяться в толпе в это время, надо, напротив, проявить побольше индивидуализма и не бояться быть отличным от других.

Соблюдайте питьевой режим, высыпайтесь.

Хорошо в это время очищать пространство от старого и ненужного. Можно почистить телефон от лишних контактов, картинок, приложений. Расхламить помещение: раздать старые вещи или навести порядок.

Под особым «ударом» сейчас находятся мужчины, ведь планета-покровитель Марс находится в напряженных аспектах к лунным узлам. Поэтому представителям сильного пола надо особенно следить за здоровьем, не садиться за руль при плохом самочувствии, по возможности перенести поездки.

В это время стоит отказаться от алкоголя, от любых зависимостей, которые, словно сети, будут пытаться засосать вас с концами.

Также рекомендуется поменьше бывать среди больших скоплений людей и не встревать в конфликты. Лучше согласиться с оппонентом в споре и пойти каждый своей дорогой.

Перепроверяйте любую информацию при принятии важного решения. Во время нахождения Луны в знаке Рыб возрастают риски быть обманутыми мошенником.