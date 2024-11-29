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В материале РИАМО – о том, как Луна будет себя вести в течение месяца и что это значит для нас.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024

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Лунный календарь люди используют для того, чтобы планировать не только свои повседневные дела, но и походы в салон красоты. Считается, что стричься на убывающую Луну стоит тогда, когда хочется с чем-то или кем-то распрощаться, а вот на растущую стригутся те, кто хочет что-то или кого-то удержать в жизни. Лунный календарь позволит всегда быть в курсе того, какая в данный момент фаза Луны.

1 декабря

29, 1, 2 лунный день, Новая Луна в Стрельце

В целом день активный, идеально подходит для решения повседневных задач. Стрижка может порадовать результатом при условии, если в парикмахерскую вы пойдете во второй половине дня.

2 декабря

2, 3 лунный день, Растущая Луна в Стрельце

Продолжаются благоприятные тенденции предыдущего дня. Поход в парикмахерскую принесет положительные эмоции.

3 декабря

3, 4 лунный день, Растущая Луна из Стрельца переходит в Козерога

Благоприятный день для решения повседневных задач и для похода к своему мастеру для новой стрижки или окрашивания.

4 декабря

4, 5 лунный день, Растущая Луна в Козероге

День довольно напряженный. От стрижки и окрашивания лучше отказаться, хотя поход к своему знакомому мастеру может принести положительный результат.

5 декабря

5, 6 лунный день, Растущая Луна из Козерога переходит в Водолея

Эмоционально насыщенный день. Возможно совершение ошибок в делах – будьте предельно внимательны к мелочам. Стрижка и окрашивание пройдут хорошо.

6 декабря

6, 7 лунный день, Растущая Луна в Водолее

Благоприятный по своим энергиям день. Стрижка и окрашивание пройдут замечательно.

7 декабря

7, 8 лунный день, Растущая Луна из Водолея переходит в Рыбы

Первая половина дня может быть очень нервозной – все важные дела лучше планировать на послеобеденное время. Стрижка и окрашивание пройдут хорошо.

8 декабря

8, 9 лунный день, Растущая Луна в Рыбах

Сложный эмоционально день. Возможны ссоры и конфликты по пустякам. О стрижке не может идти и речи.

9 декабря

9, 10 лунный день, Растущая Луна из Рыб переходит в Овна

Не лучший день для свиданий и романтического общения. Стрижка также может немного разочаровать – получится не совсем так, как вы ожидали.

10 декабря

10, 11 лунный день, Растущая Луна в Овне

Яркий, насыщенный событиями день. Хорошо он пройдет у тех, кто привык активничать и решать много дел сразу. Стрижка пройдет хорошо, в окрашивании можно экспериментировать.

11 декабря

11, 12 лунный день, Растущая Луна из Овна переходит в Тельца

Продолжаются тенденции предыдущего дня.

12 декабря

12, 13 лунный день, Растущая Луна в Тельце

Первая половина дня довольно сложная и эмоционально насыщенная. Эмоции берут верх над рассудком, вероятны аварии на дорогах. Для стрижки день не самый благоприятный, но если планы нельзя перенести, то лучше выбрать для посещения парикмахера вечернее время.

13 декабря

13, 14 лунный день, Растущая Луна из Тельца переходит в Близнецы

Страсти будут кипеть в первую половину дня, после обеда эмоциональный фон будет более спокойный. Вероятны ошибки в делах. Для стрижки время подходит в том случае, если вы решите экспериментировать и будете готовы к любому результату.

14 декабря

14, 15 лунный день, Растущая Луна в Близнецах

Суетливый день на ногах, когда придется решать миллион дел сразу. Для стрижки не самое подходящее время.

15 декабря

15, 16 лунный день, Полная Луна из Близнецов переходит в Рака

Не самый благоприятный день для посещения парикмахера, а вот к косметологу стоит зайти.

16 декабря

16, 17 лунный день, Убывающая Луна в Раке

Размеренный, спокойный день. Хорошо его провести в кругу семьи или просто отдохнуть. Стрижка и окрашивание пройдут хорошо.

17 декабря

17, 18 лунный день, Убывающая Луна в Раке

Продолжаются тенденции предыдущего дня.

18 декабря

18, 19 лунный день, Убывающая Луна из Рака переходит во Льва

Первая половина дня довольно сложная. В воздухе витает агрессия, вероятны поломки, аварии, задержки в делах. Вторая половина дня более благоприятна, но от парикмахерской сегодня лучше отказаться.

19 декабря

19, 20 лунный день, Убывающая Луна во Льве

Яркий, позитивный день, когда душа хочет праздника. День подходит для стрижек и окрашивания.

20 декабря

20, 21 лунный день, Убывающая Луна из Льва переходит в Деву

Подходящий день прежде всего для медицинских обследований. Стрижка и окрашивание также пройдут хорошо.

21 декабря

21, 22 лунный день, Убывающая Луна в Деве

Сложный день, который больше подходит для решения повседневных текущих задач. От стрижки лучше отказаться.

22 декабря

22 лунный день, Убывающая Луна из Девы переходит в Весы

Еще один непростой день. С утра вероятны ошибки и разочарования. Вторая половина дня более благоприятна, однако от парикмахерской лучше все же отказаться.

23 декабря

22, 23 лунный день, Убывающая Луна в Весах

День подходит для налаживания межличностных отношений. Стрижка и окрашивание тоже пройдут удачно.

24 декабря

23, 24 лунный день, Убывающая Луна в Весах

В целом спокойный и размеренный день. Поход в салон красоты принесет положительные эмоции.

25 декабря

24, 25 лунный день, Убывающая Луна из Весов переходит в Скорпиона

Тяжелый день. Не исключены конфликты, аварии. Эмоциональная нестабильность. Для стрижки не самый подходящий период.

26 декабря

25, 26 лунный день, Убывающая Луна в Скорпионе

День продолжает тенденции 25 декабря. Для похода в парикмахерскую не лучшее время.

27 декабря

26, 27 лунный день, Убывающая Луна из Скорпиона переходит в Стрельца

Первая половина дня эмоционально насыщенная, напряженная. Вторая половина более благоприятная, можно записаться на окрашивание и стрижку.

28 декабря

27, 28 лунный день, Убывающая Луна в Стрельце

Отличный, позитивный день. Вероятно о поступление хороших новостей. Стрижка также принесет радость и положительные изменения в жизни.

29 декабря

28, 29 лунный день, Убывающая Луна в Стрельце

День, подходящий для решения повседневных дел. С самого утра люди ощущают собранность и заряд энергии для великих дел. Стрижка благоприятно скажется на внешности.

30 декабря

29, 30 лунный день, Убывающая Луна из Стрельца переходит в Козерога

Спокойный день со стабильными энергиями. Благоприятно решать финансовые вопросы. Стрижка и окрашивание пройдут хорошо, если обратиться к проверенному мастеру.

31 декабря

30, 1, 2 лунный день, Новая Луна в Козероге

Продолжаются тенденции предыдущего дня.