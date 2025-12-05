Ледовые шоу в Подмосковье 2025-2026: куда пойти и какие чемпионы выйдут на лед

В материале РИАМО читайте о том, какие ледовые шоу и фестивали пройдут в Московской области в сезоне 2025-26 и кого из известных фигуристов можно увидеть на льду.

1. Фестиваль «Хрустальный лед»

Проект команды губернатора Московской области, в котором могут принять участие фигуристы-любители со всего региона. Они покажут свои номера в парках городов Подмосковья, а лучшие примут участие в масштабном гала-концерте. Областной фестиваль «Хрустальный лед» проводится впервые, художественным руководителем является Илья Авербух. Вместе с ним участников будут оценивать Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Гала-концерт фестиваля с лучшими номерами пройдет в Центральном парке Пушкинского городского округа 17 января в 16:00. Предварительные просмотры номеров будут проходить ежедневно с 2 по 10 января в парках горокругов Люберцы, Лобня, Домодедово, Подольск, Балашиха, Одинцовский, Коломна, Дубна, Сергиево-Посадский. Начало выступлений в 18:00.

Подать заявку на участие в фестивале можно на официальном сайте.

Где: в парках Подмосковья

Когда: 2-10, 17 января

Сколько стоит: бесплатно

Сайт: https://хрустальныйлед.рф/

2. Спектакль «Снегурочка»

Большой ледовый театр «Тройка» представляет ледовый спектакль «Снегурочка». Сюжет построен по мотивам произведения Островского о силе любви. Внучка Мороза, рожденная в тишине зимнего леса, выходит к людям в поисках чувства, которое ей неведомо. Что случится, когда она узнает, что такое любовь? «Снегурочка» — это спектакль нового поколения, в котором драматургия, балет, фигурное катание и музыкальное шоу соединяются в одно зрелищное действо. В этой бессмертной сказке скрыт важный смысл: любое сердце, даже самое холодное, может наполниться любовью.

Где: Подольск, ул. Кирова, 63А, Ледовый дворец «Витязь»

Балашиха, ул. Парковая, 2, Арена Балашиха

Когда: 20, 21 декабря

Сколько стоит: от 950 рублей.

Сайт: https://afisha.yandex.ru/moscow/show/snegurochka-ledovyi-teatr-troika?source=selection-events&selectionPage=newyear-ice-show&refererSelection=main_page_landing&refererSurface=selection

3. Ледовое шоу «Спящая красавица»

Фото - © skazka.live

В основе сюжета ледового шоу Евгения Плющенко «Спящая Красавица» лежит классическое либретто, в котором действие происходит в стране сказок Шарля Перро. Гостями на празднике Крещения у Короля и Королевы оказываются феи во главе с феей Сирени, Кот сапогах танцует с Белой Кошкой, а Красная Шапочка с Волком, Золушка с прекрасным Принцем, Мальчик с пальчик приплясывает в восхищении до появления Феи Карабос, которая наложит на жителей замка и маленькую Принцессу Аврору страшное заклятие вечного сна. На большом мультимедийном фасаде зрители увидят волшебный дворец, в окнах которого оживают герои сказок.

В шоу можно увидеть балетную постановку от народного артиста РФ Сергея Филина, винтажный реквизит, изящные цирковые решения, прекрасные костюмы. Сказку рассказывают Сергей Безруков и Алена Бабенко. На лед выйдут Евгений и Александр Плющенко, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елена Костылева и другие.

Где: Одинцовский г.о., г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145, Live Арена

Когда: 5-9 января, 13:00, 18:00

Сколько стоит: от 1000 рублей.

Сайт: https://skazka.live/spyaschaya-krasavica?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Spyashhaya_krasavica_Tovarnaya_kampaniya%7C116859148&utm_term=search%7Cnone%7Cdesktop%7CКоролёв%7Cpremium%7C2%7C---autotargeting&etext=2202.t3iwZIH7iGuYkmOEgY13jtaDwokb6Rb437GOfkMrLMijrJufSQBZ5dBtFiqw7wOuy3kltssagTUx14b8zq9jw6-Jj-h4HNqZFkoqm5jzmZB3YXRla2F1YWdyaHVxbGR5.12ba5519d1d2230f3c4479cd54cb9ad63a0be794&yclid=9637272292495720447&ybaip=1#1

4. Ледовое шоу «Щелкунчик»

В формате шоу на льду соединились фигурное катание и классический балет. Таким образом любимая сказка становится ближе, а смотреть ее можно каждый год. В роли Мари выступит Александра Трусова, партию Щелкунчика исполнит Макар Игнатов, фею Драже покажет Алена Косторная, а в роли Мышиного Короля выступит Георгий Куница. В шоу используют яркие мультимедийные решения, декорации и костюмы, а венчает все, конечно, бессмертная музыка Чайковского.

Где: Одинцовский г.о., г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145, Live Арена

Когда: 2-4 января, 13:00, 18:00

Сколько стоит: от 1000 рублей.

Сайт: https://skazka.live/schelkunchik?utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=SHHelkunchik_Navka_POISK%7C705283348&utm_term=search%7Cnone%7Cdesktop%7CКоролёв%7Cpremium%7C4%7Cледовое%20шоу%20с%20оркестром%20щелкунчик&etext=2202.aNevRHPy61fKRitJvWH6QhjS11a0s8kolqDR9F8D5-8dycVXmXfKqeUoUCJ40DlxZ3pvaHNtcWpuZHljZmV6dg.6386819b30e1674415cf9fd89622484c15ca525b&yclid=8127620943001419775&ybaip=1

5. Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»

«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это событие с глубоким смыслом. Ценность проекта в приобщении детей к подлинной классике, которая формирует культурный код России. Музыка Чайковского, балет и фигурное катание становятся теми инструментами, которые закладывают основы уважения к наследию великих деятелей российской культуры, воспитывают вкус и помогают открывать в подрастающем поколении новые таланты. Спектакль на льду длится 1,5 часа.

Где: Мытищи, ул. Летная, 17, Арена Мытищи

Подольск, ул. Кирова, 63А, Ледовый дворец «Витязь»

Балашиха, ул. Парковая, 2, Арена Балашиха

Когда: 6-8, 10 января, 15:00, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей.

Сайт: https://iceseasons.show/#rec758939750