Курительные трубки и мобильники-кирпичи: какие тренды будут с нами в 2026 году

Наш мир полон неожиданностей: американский президент Дональд Трамп вдруг начинает рекламировать духи, Ким Кардашьян выпускает трусы с имитацией лобковых волос, все повально скупают монстриков Лабубу, а зумеры практикуют бедроттинг и разбираются с помощью мастер-классов, как правильно стирать вещи. И все это — в прошлом году.

1. Телефоны-кирпичи будут символом статуса

Сначала производители приучали нас к навороченным смартфонам: здесь вам и камера с десятикратным зумом, и миллионы приложений на любой вкус и цвет, и возможность просматривать фильмы, стоя в пробке. Но в этих ультрасовременных гаджетах есть существенный минус — бесконечные уведомления. В 2026 году, вероятно, люди будут стараться отказываться от таких телефонов в пользу простых мобильников-кирпичей, которые позволяют только звонить, узнавать время и писать смс. Возможность перейти на простой телефон будет своеобразным признаком роскоши, а также показателем класса и статуса: вряд ли условный водитель такси сможет обойтись без навороченного телефона, ведь нужно приложение для того, чтобы принимать заказы. Далеко не каждый может позволить себе не быть онлайн круглые сутки.

2. Маркетинг выйдет на новый уровень

Мы привыкли к афишам-постерам и необычным пресс-турам звезд, когда выходят новые фильмы. Достаточно вспомнить масштабный рекламный тур, в который отправились актеры фильма «Барби». Тогда Марго Робби и ее стилист подняли тематический стиль на новый уровень, выбрав для этого тура образы настоящих винтажных кукол Барби. В 2026 году маркетинг может выйти на совершенно другой уровень: киноперсонажи сами станут влиятельными лицами в социальных сетях, со своей собственной продукцией, вирусными постами и временными магазинами. Марти Суприм из фильма «Марти Великолепный» со своими мячиками для пинг-понга и спортивным костюмом — это только начало.

3. Искусство ИИ надоест, люди будут гоняться за «человеческим» контентом

Ни для кого не секрет, что искусственный интеллект выдает по запросу изображения, которые выглядят почти как созданные человеком, но немного все же отличаются — и это неудивительно. ИИ может быть обучен на «человеческом» искусстве, но у него есть свой собственный стиль: гладкий, почти слишком отполированный, с отретушированными неровностями. Картинка выглядит почти идеально. В 2026 году людям это надоест. Мы будем находить красоту в несовершенстве, наслаждаться вещами, края которых не будут сглажены. У этого явления даже есть специальный термин — ваби-саби. Это японская философия и эстетика, которая находит красоту в несовершенстве, мимолетности и простоте, ценит естественность, скромность и следы времени, такие как потертости и изношенность, трещины, патина — в противовес идеализации и избытку. В моду может прийти треснувшая керамика, неровные поверхности в интерьере, состаренное дерево.

4. Будем ярко признаваться в любви

«Покажи мне, как бы ты меня обнял, если бы завтрашний день точно не наступил», — пела Майли Сайрус в своем хите 2025 года «Конец света». На фоне плохих новостей на каждом шагу можно сделать предсказание на 2026 год: холодность перестанет быть модной вообще, но в особенности в любви. В этом году вести себя отстраненно, сдержанно и настороженно будет уже неактуально. Вместо этого будут страстные признания в любви и незабываемые романтические свидания.

5. Курительные трубки вместо сигарет и вейпов

Электронные (да и простые) сигареты — очень безликие, «неуклюжие», нелепые, кибернетические. В 2026 году люди начнут доставать из своих сумок и карманов курительные трубки. Все-таки все жаждут немного диккенсовской элегантности и эстетики, хотят, чтобы кто-нибудь упомянул слово «изысканный» в разговоре, переполненном аббревиатурами.

6. Сериалы геймифицируются

В день выборов мэра Нью-Йорка платформа прогнозов Kalshi разместила на Таймс-сквер рекламный щит с коэффициентами ставок в режиме реального времени. И дело было в огромных деньгах: платформа обработала ставок на сумму более 120 миллионов долларов. Следующей крупной целью станет геймификация мира развлечений. Теперь, например, можно будет попытаться угадывать, произойдет ли то или иное событие в следующем эпизоде выбранного сериала.

7. Появится вселенная, созданная исключительно силами фанатов

Берегитесь, Marvel и «Звездные войны», на горизонте новая кинематографическая вселенная — и на этот раз она будет создана фанатами. Мы уже видели, как фанатские творения, основанные на известных персонажах, взорвали интернет. Достаточно вспомнить романтические фантазии на рынке художественной литературы (сколько, например, было написано фанфиков по Драмионе — вымышленной любовной линии между Драко и Гермионе из «Гарри Поттера» — не сосчитать), а девушки, которые записали концептуальный альбом «Неофициальный мюзикл о Бриджертонах», который стартовал в TikTok, были даже номинированы на премию «Грэмми». Логичным следующим шагом в 2026 году станет краудфандинговый проект, который возьмет сюжетную линию, созданную с нуля, и превратит ее в следующий какой-нибудь условный «K-Pop Охотники на демонов». Не терпится увидеть!

8. На смену инфлюэнсерам придут эксфлюэнсеры

Инфлюэнсеры постепенно будут отходить от социальных сетей — им надоест создавать идеальную картинку своей жизни, и они будут возвращаться к более прозаичным занятиям, например, походам или готовке еды. Таким людям даже уже придумали свой термин — эксфлюэнсеры. В качестве примера можно вспомнить натуралиста-блогера с канала Outdoor Boys в YouTube, который постепенно теряет своих 18 миллионов подписчиков.