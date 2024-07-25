Куда сходить на выходных 26-28 июля: концерт Пелагеи, фестиваль искусств и самый страшный фильм

В материале РИАМО рассказываем, куда сходить и что посмотреть в последний уикенд июля.

Последние выходные июля начнутся с концерта Pharaoh и Пелагеи. В Москве можно посетить площадки фестиваля «Театральный бульвар», побывать на фестивале фитнеса и оценить творчество участников фестиваля искусств на ВДНХ. В музеях можно увидеть современную фиджитал-выставку, в театрах посмотреть драмы, а в кино – премьеру фильма «В потоке трех стихий».

Концерты

Pharaoh

Глеб Голубин, лидер творческого объединения Dead Dynasty, более известный как Pharaoh, записал первую песню в 2013 году. Его творчество – это монотонный рэп с приставкой «клауд». Большая аудитория узнала о нем благодаря бормотанию «скёр» в начале песни «Black Siemens». Этот забавный звук стал «вирусом», а Pharaoh – известным исполнителем. Голубин ведет активную творческую жизнь – снимает новые клипы, записывает альбомы, развивает и расширяет количество участников Dead Dynasty. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: Шмитовский пр-д, 32а, стр. 1, Atmosphere

Когда: 27 июля, 17:00

Сколько стоит: от 3699 рублей.

Пелагея

Фото - © РИА Новости

Певица, которая не нуждается в представлении. Своим волшебным голосом она покорила публику, еще будучи младшеклассницей, выступая с командой новосибирского КВН. Сейчас Пелагея – зрелая певица, которая в течение нескольких сезонов была наставницей начинающих артистов в проектах Первого канала – «Голос», «Голос. 60+» и «Голос. Дети». 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: ул. Лужники, 24, Фестивальная площадь, «МТС Live Лето»

Когда: 26 июля, 20:00

Сколько стоит: от 2000 рублей.

OBLADAET

OBLADAET – это псевдоним российского рэп-исполнителя Назара Вотякова. Будущий артист рос на песнях Eminem, композициях группы «Каста» и Limp Bizkit. Вотяков занимался теннисом, затем сквошем, потом сам стал тренером и параллельно писал тексты, участвовал в рэп-баттлах. В 2014-м он выпустил трек и снял клип «0 to 100» – ремикс на сингл Дрейка. После этого популярность Назара начала расти. Сегодня OBLADAET продолжает выпускать синглы и альбомы, выступать на фестивалях и давать сольные концерты как в столице, так и в других городах России. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: Шмитовский пр-д, 32а, «VK Музыка Летом» (Atmosphere)

Когда: 28 июля, 17:00

Сколько стоит: от 1299 рублей

Фестивали

Фестиваль «Театральный бульвар» 2024

В течение 28 дней на 7 площадках пройдут более 100 постановок, в которых задействованы более одной тысячи актеров. На бульвары Москвы со своими спектаклями выйдут труппы легендарных театров страны: «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко», Театр на Бронной и другие. В программе также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, театральные эксперименты. Стать участником сценического действа сможет любой прохожий. 0+

Подробнее можно узнать на сайте фестиваля.

Где: На площадках фестиваля в Москве

Когда: 26-28 июля (фестиваль продлится до 11 августа)

Сколько стоит: бесплатно

DDX Fitness Fest 2024

27 и 28 июля 2024 года в Музее-заповеднике «Коломенское», на площадке «Зингаро», пройдет DDX Fitness Fest. Гостей ждут более 150 активностей под открытым небом, а также шоу «Интуиция» от актера и телеведущего Ромы Каграманова и лекция от главной молодой семьи России — Насти и Дани Титовых. Выступление хедлайнеров: ARTIK & ASTI (SEVILLE), DJ SMASH, Диана Арбенина «Ночные снайперы». 6+

Билеты можно купить по ссылке.

Где: Музей-заповедник «Коломенское», площадка «Зингаро»

Когда: 27-28 июля

Сколько стоит: от 2500 рублей.

Международный фестиваль искусств «Вдохновение»

Международный фестиваль искусств «Вдохновение» проведут на ВДНХ с 27 июля по 4 августа. Он развернется сразу на 11 площадках комплекса. В течение девяти дней посетителей ждут спектакли, кинопоказы, перформансы и концерты. В них примут участие более 300 российских и зарубежных артистов. Так, 27 и 28 июля на Главной аллее состоится уличное шоу, подготовленное художником-сценографом, лауреатом премии «Золотая маска» Тимофеем Рябушинским. Оно познакомит зрителей с историческими вехами и наследием ВДНХ. На некоторые мероприятия нужно регистрироваться.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ

Когда: 27 июля – 4 августа

Сколько стоит: бесплатно

Выставки

Chinese Motor Show 2024

Chinese Motor Show – мероприятие и для тех, кто только присматривается к рынку китайского автопрома, и для профессионалов отрасли, активно развивающихся в автоиндустрии. На выставке можно увидеть все, что связано с китайскими автомобилями и их производителями. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ш. Энтузиастов, 5, cтр. 2, «МТС Live Холл»

Когда: 27 июля, 10:00

Сколько стоит: от 1200 рублей.

Город-сад: мультивселенные

«Город-сад: мультивселенные» – фиджитал-выставка о культуре будущего, созданная современными мультихудожниками. Ее слоган – «Каждому по Вселенной!». Выставка демонстрирует более глубокое погружение в мир ближайшего будущего – в пространство смешанной реальности, где у каждого есть аватары и миры, разнообразие которых ограничено только нашим воображением. В VR-мастерской от VK зрители своими руками создадут 3D-персонажа и сделают первые шаги в приложении для виртуальных художников Open Brush: поработают с VR-очками и контроллерами, научатся пользоваться виртуальными кистями и каркасными сетками. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарев пер., 5, центр «Марс»

Когда: 26-28 июля

Сколько стоит: от 950 рублей.

Звук вещь

Виктор – один из пионеров российской саунд-арт сцены. С 90-х годов он совместно с другими резидентами сообщества SA)) (которое формально образовалось только в 2011 году) начал посещать Термен-центр при Московской консерватории, которым руководил великий Андрей Смирнов. Это было место для людей, увлеченных похожими идеями, где они могли обмениваться собственными разработками и сочинениями в области вещей, которые пока не были на слуху у русскоговорящего слушателя, а именно: саунд-арт, компьютерная музыка, электроакустика и другие. Сейчас Виктор имеет солидную карьеру эксперта и преподавателя самых сложных направлений в сфере изучения и практики звука: теория и инструменты для текстового программирования.

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарев пер., 5, центр «Марс»

Когда: 26-28 июля

Сколько стоит: от 950 рублей.

Спектакли

Драма «Король умирает»

Зрителю предлагают весьма лаконичный сюжет. В один прекрасный день король Беранже Первый неожиданно обнаруживает, что умирает. Подданные выходят из повиновения, мир рушится на глазах. Еще вчера все было в порядке – и вот смерть, нелепая и нормальная одновременно. И это, несмотря ни на что, необычайно светлый спектакль, где есть над чем посмеяться и есть над чем подумать. Здесь жизнь короля – это просто единица жизни. Отрезок, отведенный под одного человека, одну нацию, одну галактику – любую эпоху, имеющую начало и конец. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4, театр «Событие»

Когда: 26, 20:00; 27 июля, 17:30

Сколько стоит: от 1000 рублей

Драма «Двое на качелях»

Два одиноких сердца – Джерри и Гитель – отчаянно ищут свое счастье в большом и безучастном городе. Спектакль – пронзительный рассказ о любви и одиночестве, о вечном поединке между состраданием и эгоизмом. Это размышление о жизненных ценностях и человеческой душе во всем многообразии переживаний и надежд. И сегодня пьеса Уильяма Гибсона не оставляет равнодушными сердца зрителей. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Чистопрудный бул., 17–19, театр «Современник»

Когда: 27 июля, 19:00

Сколько стоит: от 3000 рублей.

Драма «Это моя жизнь»

Спектакль поставлен по пьесе «Здесь живут люди» Атола Фугарда. 50-летняя хозяйка дома Милли вздорная и по-детски трогательная, властная и очень одинокая. Она только что пережила личную драму: ее бросил возлюбленный Алерс. Ему она отдала 10 лет своей жизни. Взрослая жизнь оказалось не такой, какой ей обещали в детстве. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Чистопрудный бул., 17–19, театр «Современник»

Когда: 28 июля, 19:00

Сколько стоит: от 600 рублей

Кинопремьеры

Детектив «Собиратель душ»

Агент Ли Харкер охотится за одним из неуловимых чудовищ по прозвищу Собиратель душ – так называют серийных убийц. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых по непонятным причинам убивали друг друга. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь. Эта кинолента признана критиками как один из самых страшных фильмов. 18+

Режиссер: Осгуд Перкинс

Актеры: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли и другие.

Драма «В потоке трех стихий»

Спортсмен по прыжкам в воду Влад Фокин, переживающий карьерный кризис, получает неожиданное предложение. Он должен втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Каким-то образом эта банда связана с бывшим лучшим другом главного героя, отношения с которым были разрушены шесть лет назад. Новые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглотят Влада с головой. 12+

Режиссер: Ирина Гобозашвили

Актеры: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков и другие.

Мультфильм «Побег из лабиринта времени»

Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл в опасности. И помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель – спасти лучших друзей. 6+

Режиссер: Линь Хуэйда